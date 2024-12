FIFA-Executive-Programm zur Erwirtschaftung von Einnahmen feiert Debüt in Rabat

„Wir sind stolz, den FIFA-Campus mit dem letzten Modul unseres ersten FIFA-Executive-Programms zur Erwirtschaftung von Einnahmen in Afrika hier in Marokko erneut zum Leben erweckt zu haben. Der FIFA-Campus entwickelt sich zum Zentrum aller von der FIFA durchgeführten Kompetenzförderungs- und Bildungsinitiativen für Fussballadministratoren“, so Gelson Fernandes, FIFA-Regionaldirektor Afrika und stellvertretender FIFA-Direktor Mitgliedsverbände.

Ein Höhepunkt des Moduls war die Präsentation der Abschlussprojekte der einzelnen Mitgliedsverbände. Die Projekte spiegelten die Arbeit mehrerer Monate wider, in denen die Teilnehmer ihr lokales Umfeld analysiert und in Zusammenarbeit mit Pedro Iriondo, dem Leiter des FIFA-Programms, massgeschneiderte Einnahmestrategien entwickelt hatten. Die Präsentationen förderten rege Diskussionen, Peer-Feedback und Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Adamou Mounkaila Tialeize, einer von zwei Teilnehmern aus Niger, betonte: „Der Austausch von Ideen und Erfahrungen war einfach fantastisch. Wichtig ist nicht nur, was wir gelernt haben, sondern auch, wie wir dieses Wissen anwenden können, um einen Wandel im Fussball unseres Landes herbeizuführen. Die Sitzungen waren wirklich interaktiv, und mit am Besten fand ich es, in den Onlinekursen und im Präsenzmodul von anderen Mitgliedsverbänden in Afrika zu lernen. Ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen und der FIFA in Kontakt zu bleiben, die uns bei der Umsetzung unserer Abschlussprojekte in unseren Ländern unterstützen wird.“