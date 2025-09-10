FIFA يوحّد الأمم الأوروبية ويُشعل الإثارة في كرة القدم للسيدات

استقبل المقرّ الرئيسي لـFIFA الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمناسبة ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم للسيدات

تُعتبر ورشة العمل الرابعة حول العالم من أصل ستّ

تضمّن البرنامج مجموعة واسعة من الحصص المناسبة للاتحادات الوطنية الأعضاء من مختلف الأحجام

اجتمعت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي في زيوريخ للمشاركة في ورشة عمل إقليمية من تنظيم FIFA تتناول كرة القدم السيدات ومخصصة للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتهدف إلى مساعدة كلّ واحد من البلدان للاستفادة القصوى من إمكانياته. وقد جاءت هذه الفعالية في التوقيت المناسب، مستفيدة من الزخم الذي تميّزت به كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 في سويسرا التي شهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً ورفعت نسبة الاهتمام في كرة القدم في القارة جمعاء. استقبلت زيوريخ ورشة العمل هذه، وهي الرابعة من أصل ستّ، بعد تلك التي شاركت فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في عام 2024.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم للسيدات ساراي باريمان "لقد جمعنا الاتحادات الوطنية الأعضاء الأوروبية، وبخاصة الأشخاص المسؤولين عن كرة القدم للسيدات، بهدف تبادل المعارف وبناء العلاقات، وهو أمر بغاية الأهمية لنموّ كرة القدم للسيدات وتطويرها." وأضافت "هذان اليومان مميّزان بحقّ حيث تواصلنا بشكل مباشر مع الجمهور وتحدثنا معهم بشأن التغيرات الحاصلة في FIFA التي تتناول المنافسات والبطولات، والدعم الذي نقدّمه - وليس فقط لكرة القدم للسيدات، بل لجميع المجالات داخل FIFA - ولكنّ الأهمّ بالنسبة إليّ هو أن يتعرّفوا عليها ونحن عليهم."

وُجِّهت الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ55 كافة، وقد تضمّن برنامج الفعالية الممتدة على يومين مجموعة واسعة من المواضيع. وقد ركّز اليوم الأول بشكل عام على مختلف الأدوار التي يؤديها FIFA في تطوير كرة القدم للسيدات وإدارتها، بما في ذلك مختلف البرامج التنموية التي يقدمها لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء. أمّا برنامج اليوم الثاني، فقد غطّى مواضيع مختلفة كالحوكمة، وتطوير كرة القدم، والمشاركة، وغيرها الكثير، وقد كانت الدروس مرتكزة على كرة القدم للسيدات.

وصرّحت لوسيان ريكارد، اللاعبة السابقة والمدير الحالية لكرة القدم للسيدات في الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم: "أظنّ أنّ المعلومات المتعلقة ببرامج FIFA مهمّة جداً لكي تعرف الاتحادات الوطنية الأعضاء ما يفعله FIFA، وهو بالفعل يقوم بالكثير. اكتسبتُ الكثير من المعلومات وسأشاركها مع زميلاتي، وآمل أن نتعلّم منها ونتّخذ المزيد من الخطوات في كرة القدم للسيدات." وأضافت "لا شكّ أنّ المشاركة تتزايد في هولندا، ونحن نرى أعداداً متنامية من الفتيات والنساء اللواتي يلعبن في بلدنا. ولكن هذا الفرق لا نراه على أرض الملعب فقط، بل خارجه أيضاً، إذ نلاحظ ارتفاع عدد المدرّبات والحكمات، وFIFA يُساعدنا على خلق هذه الفرص وعلى تحقيق أهدافنا"

استفاد اتحاد أرمينيا لكرة القدم مؤخراً من دعم حملة FIFA لكرة القدم للسيدات الهادفة إلى تسريع تنمية كرة القدم للسيدات وزيادة شهرتها. وقد استضافت ساحة يريفان الشهيرة أمام المسرح الوطني الأرميني للأوبرا والباليه، في الهواء الطلق، مئات الفتيات المشاركات في مبادرة "She Plays" التي أطلقها اتحاد أرمينيا لكرة القدم. وقد أفادت غارين شوريجان، رئيسة كرة القدم للسيدات في اتحاد أرمينيا لكرة القدم، أنّ ورشات العمل هذه توفّر منصات قيّمة للتعليم. وقالت "يساعدنا بناء العلاقات على تحقيق الكثير من الأمور، لأنّه يسمح لك برؤية أفكار جديدة وتبادلها، وتعلّم المزيد عن برنامج FIFA، ورؤية ما يمكنه تقديمه لنا." وأضافت "أتوقع أن تصبح هذه النزعة أقوى بعد خمس سنوات، بحيث تلعب المزيد من الفتيات كرة القدم، وتكون المزيد من الأندية مهتمة بكرة القدم للسيدات وبناء فرق للدوريات، وكما أتوقع أن ينافس منتخبنا الوطني على مستويات عليا، وبالتأكيد، أن تتحسن صورة كرة القدم للسيدات في أرمينيا."