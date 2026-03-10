رومانيا وأوغندا تطلقان العنان للإمكانات التجارية لكرة القدم النسائية بدعم من FIFA

إنشاء برنامج الاستراتيجية التجارية لـ FIFA لتعزيز الجدوى التجارية لكرة القدم النسائية

شارك كل من رومانيا وأوغندا في برامج تجريبية ركزت على الدوريات الوطنية في كل منهما

وتلقى كلا البلدين المساعدة والتمويل للبرنامج من الهيئة العالمية المنظمة

شهد الازدهار الأخير في كرة القدم النسائية وصول العديد من المسابقات الوطنية للأندية في جميع أنحاء العالم إلى مستويات لم تكن متصورة في السابق. وقد أكد نجاح النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ التي أقيمت مؤخراً على القيمة التجارية لكرة القدم النسائية، كما فتح الباب أمام الأندية في كل مكان للمنافسة على الساحة العالمية.

بالنسبة للدول التي تسعى إلى دفع كرة القدم المحلية إلى الأمام، فإن هذا النمو يوفر إلهامًا لما يمكن تحقيقه من خلال التخطيط الواضح والموارد الكافية والرغبة في النجاح.

وانطلاقًا من هذه الطموحات، شاركت الاتحادات الوطنية لرومانيا وأوغندا مؤخرًا في نسخ تجريبية من برنامج الاستراتيجية التجارية لـ FIFA. وقد التزمت الدولتان بالارتقاء بكرة القدم النسائية إلى المستوى التالي، حيث تم اختيارهما لتلقي المساعدة والتمويل. الهدف العام لهذا البرنامج – وهو واحد من 13 برنامجًا متاحًا لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا حول العالم – هو إنشاء بطولات دوريات نسائية تجارية مستدامة من خلال استراتيجيات مخصصة. تأمل كل من رومانيا وأوغندا أن يؤدي إطلاق استراتيجياتهما التجارية إلى تعزيز كرة القدم النسائية في بلديهما، مما يشكل مصدر إلهام للكثيرين لكي يحذوا حذوهما.

رومانيا

قدم الاتحاد الروماني لكرة القدم (FRF) استراتيجيته التجارية إلى الأطراف المعنية الرئيسية خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مقر الاتحاد الروماني لكرة القدم (Casa Fotbalului) في العاصمة بوخارست خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. وتكرس هذه الاستراتيجية حصرياً لدوري السوبر الروماني للسيدات، وقد تم تطويرها بالتعاون مع FIFA.

حضر الحدث ممثلون عن FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وأندية كرة القدم الرومانية للرجال والسيدات والجهات الراعية ووسائل الإعلام والرياضيين المشهورين ورئيس الوكالة الوطنية للرياضة.

قال رازفان بورليانو، رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم وعضو مجلس FIFA : "لقد تجاوزت كرة القدم النسائية المرحلة التي كان لا يمكن دعمها إلا بالطاقة والحماس والمبادرات المحددة. يجب أن يرافق التطور الرياضي تطور تجاري، ويجب أن تكون الدوري الممتاز للسيدات منتجاً ذا قيمة، ومساحة للأداء والإلهام والانتماء.

تنطلق الاستراتيجية التجارية لدوري السوبر النسائي من حاجة واضحة: بناء نموذج استدامة مالية من خلال تحويل المسابقة إلى منتج إعلامي ومجتمعي ذي نتائج قابلة للقياس وقادرة على توليد إيرادات متكررة وزيادة الجمهور والقيمة للشركاء والأندية واللاعبات".

وأشارت آدا بونيلا، رئيسة قسم كرة القدم النسائية في أوروبا بـ FIFA، إلى الأهمية التاريخية لاستراتيجية رومانيا التجارية، مضيفةً: "كما أشار الرئيس بورليانو، منذ وقت ليس ببعيد كان بإمكان جميع لاعبات كرة القدم المسجلات أن يتسعن في هذه القاعة التي أقيم فيها الحدث، والآن هناك أكثر من 11000 لاعبة مسجلة وأكثر من 100000 مشاركة في رومانيا، مع تزايد الأرقام كل عام. وهذا دليل واضح على المسار الاستثنائي لكرة القدم النسائية من جذورها غير الرسمية إلى رياضة عالمية حقيقية تجذب الانتباه وتتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة".

أوغندا

كانت التنمية التجارية المستدامة أيضًا محور الاهتمام الأساسي عندما أطلق اتحاد كرة القدم الأوغندي (FUFA)، بالشراكة مع FIFA، استراتيجية FUFA التجارية لدوري السوبر للسيدات أمام حوالي 150 مشاركًا في العاصمة كمبالا في منتصف فبراير.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الهياكل التجارية، وتحسين المسابقات النخبوية، وإنشاء مسارات لتنمية المواهب من المستوى الشعبي إلى مستوى الدوري الممتاز. وتسعى الاستراتيجية إلى فتح فرص الاستثمار، وإضفاء الطابع الاحترافي على الأندية، وتحسين رفاهية اللاعبات، مع دعم إصلاحات الحوكمة وتنمية القيادة للنساء في جميع مجالات كرة القدم.

وهذا هو أحدث دعم يقدمه FIFA لكرة القدم النسائية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. فقد حصلت جميع أندية الدوري الممتاز للسيدات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (FUFA) البالغ عددها 12 ناديًا على معدات طبية وتقنية العام الماضي من خلال برنامج تطوير الدوريات التابع لـ FIFA، في حين نُظمت حملات قوية لدعم كرة القدم النسائية في أوائل عام 2025.

“وقال موسى ماجوجو هاسيم، رئيس الاتحاد الفيدرالي الأوغندي لكرة القدم: "اليوم، أصبح الآباء والمجتمعات المحلية يتقبلون فكرة أن الفتيات يمكنهن لعب كرة القدم والحصول على التعليم وحتى كسب عيشهن من خلال هذه الرياضة. ينصب تركيزنا الآن على إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم النسائية، وتعزيز الأندية، وضمان الاستثمار المستدام الذي يتيح للاعباتنا تحقيق كامل إمكاناتهن".

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أضاف سولومون موديجي، رئيس برامج التنمية في أفريقيا بـ FIFA: ”نحن فخورون بما حققته الاتحاد الأوغندي لكرة القدم (FUFA) ونعتبر دعمه تحديًا لنا. إن التقدم الذي شهدناه في البنية التحتية والحوكمة وتطوير كرة القدم النسائية يعكس قيادة قوية والتزامًا كبيرًا. توفر هذه الاستراتيجية التجارية فرصة لإطلاق العنان لإمكانات كرة القدم النسائية في أوغندا وخلق مسارات واضحة من المستوى الشعبي إلى المستوى النخبة“.

وقال سيمون توسيلي، المسؤول الإقليمي عن قسم كرة القدم النسائية في آسيا وأوقيانوسيا، إن البرنامج يحدد مسارًا للبطولات النسائية حول العالم للوصول إلى المستوى التالي. وقال: ”أنشأ FIFA برنامجًا مخصصًا لدعم الاتحادات الأعضاء في وضع استراتيجية تجارية لمسابقات كرة القدم النسائية، مما يمكّنها من تحقيق عائدات مالية أفضل من حقوقها والوصول إلى الاستدامة المالية“. ”لقد قمنا بتنفيذ هذين المشروعين التجريبيين لاختبار النهج عملياً واستخلاص الدروس الرئيسية. أظهرت كلتا الاتحادتين [رومانيا وأوغندا] مستوى عالياً من الالتزام والاستعداد والمشاركة لتعزيز استراتيجيتهما التجارية. وقد نظمتا إطلاقاً ناجحاً للاستراتيجية في الموقع، حيث جمعتا الأطراف المعنية الرئيسية ووسائل الإعلام والجهات الراعية“.