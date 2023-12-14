إنفاق مبالغ قياسية على خدمات الوكلاء عام 2023

أنفقت أندية كرة القدم 888.1 مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5% عن عام 2022

أندية كرة القدم النسائية الاحترافية تنفق للمرة الأولى أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء

الأندية الإنكليزية لكرة القدم على رأس لائحة الإنفاق بفارق كبير عن غيرها، وسجلت مجموع 280 مليون دولار أميركي

بلغت المبالغ المنفقة على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاماً قياسية في عام 2023، بمجموع 888.1 مليون دولار أميركي، مقارنة بمبلغ 623.2 مليون دولار أميركي السنة الفائتة، وذلك بحسب تقرير أعده FIFA بعنوان وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية.

يمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5% مقارنة بعام 2022، كما يتخطى بأكثر من 30% الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في عام 2019 وبلغ 654.7 مليون دولار أميركي.

وأنفقت 86.6% من مجموع المبالغ التي أُنفقت في العالم على وكلاء كرة القدم. وفي السياق نفسه، وظّفت الأندية الأوروبية 86.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم و82.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وقد أنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ بمجموع 280 مليون دولار أميركي. لم تستثمر المملكة العربية السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتهم ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86.0 مليون دولار أميركي. وكانت الحصة الأكبر من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 31.6%.

كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسياً عام 2023 وصل إلى 3353 انتقالاً، أي ما يساوي 15.4% من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4% عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب 1.4 مليون دولار أميركي. وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضاً، بزيادة 20% عن عام 2022.

وفي سياق متصل، افتُتح باب التسجيل للحصول على رخصة للعمل كوكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم FIFA في 9 كانون الثاني/يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة. وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقّى FIFA 19973 طلباً للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين. عُقد الامتحان الأول في 16 أبريل/نيسان 2023 في قاعات اختبار في 138 اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA، والامتحان الثاني في 20 سبتمبر/أيلول في قاعات اختبار في 157 اتحاداً وطنياً. ومن أصل 9207 شخصاً تقدموا للامتحان، نجح 32.6% منهم.