تمديد الشراكة مع AB InBev لتشمل كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ وكأس العالم FIFA 2026™

يأتي الاستثمار في أستراليا ونيوزيلندا 2023™ متماشياً مع هدف FIFA وAB InBev بالاستمرار في مساعي النهوض بكرة قدم السيدات أعلنت أكبر شركات العالم للجعة AB InBev (المدرَجة في سوق الأسهم الأوروبية Euronext تحت علامة ABI؛ وفي سوق الأسهم المكسيكية MEXBOL تحت علامة ANB، وفي سوق نيويورك للأوراق المالية NYSE تحت اسم BUD) عن تمديد شراكتها التي بدأت قبل حوالي 40 عاماً مع FIFA، بحيث أصبحت الجعة الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™ وكأس العالم FIFA 2026™. سيكون هذان الحدثان الكرويان المنتظران حافلين بالإنجازات والأرقام غير المسبوقة، وهو ما يمثل فرصاً جديدة أمام شركة AB InBev والعلامات التجارية الرائدة المنضوية تحتها لترفع حجم الإثارة وتذكي حماسة الجماهير حول العالم. ينطلق كأس العالم للسيدات FIFA™ لاحقاً هذا العام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية للمرة الأولى بتاريخ البطولة عندما تستضيف أوتياروا نيوزيلندا وأستراليا 32 منتخباً في النسخة الأوسع من البطولة، أما كأس العالم FIFA 2026™ فسيشهد للمرة الأولى تقاسم ثلاث دول - هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية - شرف تنظيم العرس الكروي العالمي، وبحجم مشاركة غير مسبوق يبلغ 48 منتخباً حيث ستقام 104 مباريات في 16 مدينة. وبهذه المناسبة، قال مارسيل ماركونديس، مدير التسويق في شركة AB InBev: "بطولات كأس العالم هي الأحداث الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وتربطنا صلة عميقة مع الجماهير ولعبة كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة، وهذا هو سبب حماستنا في تمديد شراكتنا مع FIFA. التشجيع والاحتفال بشرب الجعة يُشكل جزءاً لا يتجزّأ من تجربة المليارات من جماهير كرة القدم. نفخر باستمرارنا في إتاحة سُبل جديدة وهادِفة للتواصل مع الجماهير، وتوفير تجارب غامرة لا مثيل لها تجعلهم يعيشون أجواء الرياضة المحببة إلى قلوبهم". من جهته، قال رومي غاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "نفخر بتجديد هذه الشراكة الناجحة التي لا يوجد لدينا شكّ في أنها ستبلغ آفاق جديدة عامي 2023 و2026. باعتبارها من أقدم الجهات الراعية لـ FIFA، سيعود استثمار شركة AB InBev بالفائدة على كرة قدم السيدات والرجال على حدّ سواء، وعلى النهوض باللعبة في مختلف أرجاء العالم، بينما يجلب في الوقت نفسه المزيد من الإثارة والإبداع على التجربة التي تنتظر جماهير كرة القدم خلال أبرز بطولتين ننظمهما".