بيبيانا شتينهاوس-ويب: "نعمل من أجل مساعدة الحَكمات على تقديم أفضل ما في جعبتهن"

عَيَّن FIFA مؤخراً الحَكمة الدولية الألمانية السابقة رئيسةً للقسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات

ستكون بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024™ أول مسابقة لها منذ استلامها هذا الدور الجديد

في تصريح خصّت به بوابة داخل FIFA، قالت بيبيانا شتينهاوس-ويب: "من الرائع رؤية الجيل الصاعد من الحَكمات وهن يشقن طريقهن ويكتشفن أسلوبهن الخاص في التحكيم"

تجوب بيبيانا شتينهاوس-ويب حول ملعب التدريب الذي يقع بجوار إستاديو فيليكس سانشيز في سانتو دومينغو، حيث تظهر حاملة ملفاً في يدها بينما ترتسم ابتسامة كبيرة على وجهها، في إشارة تؤكد أنها تستمتع بكل ما تنطوي عليه بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024™، التي ستكون أول مسابقة لها منذ أن عيَّنها FIFA مؤخراً رئيسةً للقسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة التحكيمية الألمانية البارزة التي تم تنصيبها في هذا الدور الجديد يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "أولاً وقبل كل شيء، لا أخفيكم سعادتي وسروري بالانضمام إلى FIFA، ولا سيما خلال هذه الفترة الرائعة، حيث تشهد اللعبة النسائية تطوراً مذهلاً. ومع ذلك، فإن التطلعات المعقودة على الحَكمات آخذة في التزايد مع كل بطولة وكل مباراة".

بيبيانا شتينهاوس-ويب: رئيسة لجنة التحكيم للسيدات في FIFA 03:18

“وأضافت الحَكمة الدولية السابقة البالغة من العمر 45 عاماً: "من الرائع أن أكون جزءاً من هذه التجربة، وبفضل الأشخاص الذين سبقوني في هذا المنصب، ها أنا أرى اليوم عدداً من الحَكمات الموهوبات والرائعات في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024، وهذا أمر مذهل حقاً".

يزخر سجل شتينهاوس-ويب بمسيرة تحكيمية متميزة امتدت 26 عاماً بالتمام والكمال، حيث حققت عدداً من الإنجازات قبل أن تعتزل عام 2020، علماً أن الحَكمة الوحيدة التي تولت إدارة مباريات في كل من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2011 ومنافسات كرة القدم الأولمبية 2012.

تُدرك شتينهاوس-ويب تماماً المسؤوليات الملقاة على عاتقها في إطار دورها الجديد، حيث أوضحت بالقول: "نحن بصدد بناء فريق لدعم الحَكمات بأفضل طريقة ممكنة. فمن خلال كل المعارف التي يُلقِّنها لهن الموجِّهون المشرفون على الإرشاد الفني، والجهود التي تبذلها مختلف الاتحادات الأعضاء، تم وضع فريق متنوع المواهب ومتعدد الوظائف ليساعد الحَكمات على تقديم أفضل ما في جعبتهن".

وتابعت رئيسة القسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات، التي كانت حَكَمة دولية منذ عام 2005 وحتى تاريخ اعتزالها: "تتمثل الفكرة الرئيسية في مساعدتهن خلال فترة الإعداد، ليس فقط من زاوية تحكيمية، ولكن أيضاً على مستوى اللياقة البدنية والقوة الذهنية والجوانب الطبية كذلك، إذ أصبحنا ننظر إلى الحَكمات من وجهة نظر شاملة تماماً".

إن كونك حكمًا هو أحد أكثر الرحلات المذهلة التي يمكنك الشروع فيها في كرة القدم، لأنه لا يضعك كحكم فحسب، بل كشخص أيضًا. بيبيانا شتينهاوس-ويب، رئيسة التحكيم النسائي

يُذكر أن شتينهاوس-ويب شاركت أيضاً في نسختين أخريين من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA (2015 و2019)، وأربع نسخ من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA، وأصبحت أول سيدة تنضم إلى فريق حكام الفيديو المساعدين في مسابقة لفئة الرجال، عندما شاركت في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA البرازيل 2019™.

هذا وتؤكد شتينهاوس-ويب على أهمية بطولات الناشئات والشابات في تطوير الحَكمات، حيث أوضحت في هذا الصدد: "من الرائع رؤية الجيل الصاعد من الحَكمات وهن يشقن طريقهن ويكتشفن أسلوبهن الخاص في التحكيم على مستوى فئتي تحت 17 وتحت 20 سنة، وأيضاً على المستوى الدولي".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024 ستشهد استمرار عملية اختبار نظام الفيديو المساعد، حيث تم تعيين 38 حَكمة (12 حَكمة رئيسية و24 حَكمة مساعدة وحَكمتي دعم)، إذ يتدربن ويعملن بشكل دؤوب كل يوم خلال فترة إجراء البطولة، تحت إشراف رئيسة القسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات، التي تراقب كل صغيرة وكبيرة.

وعلَّقت شتينهاوس-ويب بالقول: "من الرائع مرافقتهن في هذه العملية، ومعاينة كيفية تطورهن كحَكمات وكأشخاص على مدار هذه الأسابيع، ومن الرائع أيضاً تقديم الدعم لهن في خضم موجة العواطف التي تنتابهن خلال هذا المشوار الرياضي. أنا مسرورة جداً لتمكُّني من مشاركة ذلك مع جميع أعضاء فريق التحكيم".