جاني إنفانتينو يُشيد بنسخة رائعة من كأس العالم للأندية FIFA™

جاني إنفانتينو يهنِّئ المملكة العربية السعودية على استضافة "بطولة ناجحة ورائعة"

اختتمت البطولة بتتويج مانشستر سيتي على عرش أندية العالم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

كسرت الجماهير في المباراة الافتتاحية في جدة رقماً قياسياً بعدد الحضور في تاريخ البطولة

مع اختتام منافسات كأس العالم للأندية FIFA 2023™ بتتويج مانشستر سيتي باللقب في جدة، توجّه رئيس FIFA جاني إنفانتينو بالتهنئة للمملكة العربية السعودية على استضافة "بطولة ناجحة ورائعة".

وبفوز عملاق الكرة الإنجليزية برباعية نظيفة على نظيره البرازيلي فلومينينسي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يكون قد أسدِل الستار على خامس بطولة تستضيفها المملكة وعلى سنة حافلة بالأحداث الكروية.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "اختُتِمت نسخة عظيمة من كأس العالم للأندية FIFA بتتويج مانشستر سيتي بطلاً على أندية العالم. تهانينا كذلك لكل من فلومينينسي والأهلي، وكذلك لـ رودري على فوزه بجائزة الكرة الذهبية، ولنادي الاتحاد على فوزه بجائزة FIFA للعب النظيف. شكراً جزيلاً أيضاً لكافة الحُكّام والجماهير والمتطوعين والفرق المشاركة والإداريين والجهات الفاعلة والمملكة العربية السعودية المستضيفة على تنظيم بطولة رائعة وناجحة لاختتام عام 2023 بهذا النجاح".

شهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة سبعة فرق وتعزيز نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي لسجله القياسي بعدد المشاركات في البطولة إلى 11 عندما واجه نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي للمحترفين. وبفضل ولاء جماهير الفريق السعودي المستضيف الذي يضمّ في صفوفه نجوماً عالميين يأتي في مقدمتهم كريم بنزيما وفابيانو والفائز بكأس العالم FIFA™ نغولو كانتي، غصّ ملعب المباراة الافتتاحية بإجمالي 50248 شخصاً، وهو عدد قياسي للمباراة الأولى في تاريخ البطولة.

وتم تجاوز ذلك الرقم في مباراة الدور الثاني التي انتهت بهزيمة أصحاب الأرض أمام الأهلي المصري، إذ تواجد على المدرجات 56111 شخصاً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي كان أحد وجهتين لاستضافة المنافسات، إلى جانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وبنهاية البطولة، كان قد تم بيع أكثر من 300 ألف تذكرة لنسخة 2023 من بطولة شملت 7 مباريات، واختتمت بحضور 52601 شخص للمباراة النهائية، وهو ما يعكس شغف جماهير المستديرة الساحرة لمشاهدة مواجهات تنافسية تجمع بين أندية من اتحادات قارية مختلفة.

وعشية مباراة الحسم، توجّه رئيس FIFA بالشكر إلى 400 متطوّع حرصوا على سير البطولة بأسلس شكل ممكن، كما انضم إلى كوكبة من أساطير FIFA بزيارة أحد مستشفيات جدة وزرع الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وتقديم هدايا لهم. كذلك أشار الرئيس في قمة FIFA لكرة القدم 2023 إلى تفاصيل متعلقة بـ 11 هدفاً استراتيجياً لتطوير كرة القدم والتي أعلن عنها للمرة الأولى عند إعادة انتخابه في مؤتمر FIFA الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي قبل تسعة أشهر.

مانشستر سيتي ضد فلومينينسي | نهائي | كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ 02:00

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن هذه لحظة هامة لنتأمل ما وصلنا إليه، ونتطلّع إلى وجهتنا، ولما نسعى لتحقيقه خلال السنوات [الأربع] المقبلة. كان شعارنا خلال السنوات الأربع الماضية، بين عامي 2019 و2023، هو جعل كرة القدم عالمية بحقّ. وأن نأخذ كرة القدم إلى كل ركن من العالم، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الطريق. أما شعارنا ومبدأنا للسنوات الأربع التالية فهو أن نوحِّد العالَم".