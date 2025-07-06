الأسطورتان كافو وماتيراتزي يهنئان FIFA على نجاح كأس العالم للأندية: "الجميع يرغب في المشاركة"

كافو يقول أن تمثيل فلومينينسي لأمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي هو شيء "مذهل"

"لكان الأمر رائعًا لو أني شاركت"، يضيف الفائز مرتين بكأس العالم FIFA™

البطولة تصل إلى نصف النهائي بعد ثلاثة أسابيع من الإثارة المشوقة

أشاد الفائزان بكأس العالم FIFA™ كافو وماركو ماتيراتزي ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث عبّر الأول بقوله أن البطولة ستلهم الأندية في جميع أنحاء العالم، والتي سترغب بالمشاركة في النسخة التالية عام 2029.

بعد ثلاثة أسابيع من الإثارة المشوقة، من المقرر أن تشهد البطولة التي ضمت 32 فريقاً فصول أخيرة درامية حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي نادي تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز قبيل مواجهة الكبيرين الأوروبيين باريس سان جيرمان وريال مدريد في اليوم التالي. هذا ومن المقرر أن تُقام كلا المباراتين على ملعب ميتلايف في نيويورك بولاية نيوجيرسي، والذي سيستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو أيضًا، حيث سيُتوَج أول بطل حقيقي لكأس العالم للأندية FIFA.

كافو: "الجميع يرغب في المشاركة" 01:30

“وقال كافو، اللاعب الوحيد الذي شارك في ثلاث نهائيات من كأس العالم FIFA ورفع الكأس مع البرازيل في الولايات المتحدة عام 1994 ثم رفعها كقائد في كأس العالم في كوريا/اليابان 2002: "أعتقد أنها كانت رائعة إلى الآن. كانت مذهلة".

"أود تهنئة FIFA على تنظيم هذه البطولة المهمة التي تضم عمالقة كرة القدم في العالم. "هذا يعني أنه بعد أربع سنوات، سيرغب كل نادٍ في المشاركة لأنهم رأوا مدى التنافسية، مدى تنافسية الأندية، ومدى استثمار FIFA في كرة القدم الجيدة وفي نزاهة كرة القدم العالمية، وأعتقد أن هذا مهم جدًا".

كما ذكر كافو إن وجود فريق من أمريكا الجنوبية في نصف النهائي أضفى المزيد من الإثارة. حيث قال: "نصف نهائي بطولة مهمة كهذه، وهي الأولى من نوعها، مهم حقًا لأن هناك (فريقًا) من دولة في أمريكا الجنوبية يلعب ضد أحد (الفِرق) الأوروبية العظيمة – إنها كرة قدم عالمية تشغل تحت عناوين الأخبار".

“"تمثيل فلومينينسي لأمريكا الجنوبية أمر رائع بالنسبة لنا نحن البرازيليين. وهو أمر رائع لأمريكا الجنوبية. تعيش أمريكا الجنوبية كرة القدم وتتنفسها، والقارة شغوفة بكرة القدم. المشجعون يحبون كرة القدم. لذا، فإن وجود ناد يمثلنا في أول بطولة كأس عالم للأندية (FIFA) على الإطلاق – وهو فريق برازيلي – في نصف النهائي هو أمر مذهل".

وأضاف قائلًا: "لكان الأمر رائعًا لو أني شاركت في كأس العالم للأندية FIFA هذه. أتمنى لو كنت استطيع لعب كرة القدم اليوم والمشاركة في بطولة مهمة ومرموقة مثل هذه، كأس العالم للأندية FIFA."

وأضاف المدافع الإيطالي السابق ماتيراتزي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم FIFA في ألمانيا 2006، أن "البطولة جيدة حقًا لأن العديد من الناس يحضرون إلى الملعب" وأن البطولة كانت بمثابة تحضير مفيد لبطولة كأس العالم FIFA™ 26 التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة بشكل مشترك.