FIFA تدشن مشاريع تجريبية في أفريقيا لبناء ملاعب صغيرة في المدارس

تتعاون FIFA مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في العديد من المشاريع التجريبية

وتأتي هذه المشاريع في أعقاب التعهد الذي قطعه رئيس FIFA خلال قمة الرياضات المستدامة في باريس، يوليو 2024

تعهد جياني إنفانتينو بأن تبني FIFA عدد 1,000 ملعب صغير في المناطق الداخلية من المُدن والمناطق الريفية حول العالم

بدأت FIFA بتنفيذ عدة مشاريع تجريبية في أفريقيا عقب التعهد الذي قطعه الرئيس جياني إنفانتينو خلال قمة الرياضات المستدامة في باريس عام 2024 ببناء 1,000 ملعب صغير داخل المدارس في جميع أنحاء العالم دعماً لأهداف التنمية المستدامة.

وفي حديثه خلال منتدى الاستثمار الرياضي لـ Finance in Common، الذي نُظِم على هامش قمة Finance in Common المنعقدة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2025 بكيب تاون في جنوب أفريقيا، أكد السيد إنفانتينو أن المشاريع ستلعب دورًا يتجاوز لعبة كرة القدم.

وقال رئيس FIFA في كلمة مسجلة خلال الحفل: "لا تقتصر هذه المبادرة على بناء الملاعب فحسب". "بل إنها تدور حول إنشاء مساحات آمنة للأطفال من أجل التعلم واللعب والنمو. إضافةً لتعزيز الإدماج وإلهام الشباب، واستخدام كرة القدم كأداة مؤثرة لدفع التغيير الاجتماعي.

"نثق أن هذه المرحلة التجريبية سوف تبرز الإمكانات المذهلة للتعاون بين قطاعي الرياضة والتنمية. معًا، يمكننا تسريع الوصول إلى التعليم وتمكين كل من الفتيات والفتيان من خلال كرة القدم – بمساعدتهم على التطور كلاعبي كرة قدم ومواطنين مستقبليين (أيضًا)."

الهدف من الملاعب الصغيرة هو توفير البنية التحتية المستدامة لكرة القدم من أجل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية المحرومة تحديدًا، مما يعطيهم المزيد من الفُرص لممارسة الرياضة. انعقدت قمة الرياضات المستدامة، التي نظمتها الـ AFD واللجنة الأولمبية الدولية، في العاصمة الفرنسية، 25 يوليو 2024، عشية افتتاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

القمة الخامسة لـ Finance in Common، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدعم من الـ AFD، جمعت القادة العالميين والبنوك الإنمائية العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بهدف إعادة تصور وتشكيل التمويل المستدام. وكان موضوع نسخة 2025 هو "تعزيز البنية التحتية والتمويل للنمو العادل والمستدام"، وللمرة الأولى، تضمن الحدث برنامجًا موجهًا للرياضة والفن والثقافة بهدف التنمية المستدامة.

وقال جيلسون فرنانديز، نائب رئيس الاتحادات الأعضاء في FIFA: "سعدنا بحضور المنتدى الأول للاستثمار الرياضي الخاص بـ Finance in Common، الذي أكد لنا أن الرياضة، وكرة القدم خاصةً، تشكل قوة دافعة اجتماعية واقتصادية مؤثرة". "تم التأكيد على الالتزام الذي تعهد به رئيس FIFA في باريس خلال قمة التنمية المستدامة ببناء 1,000 ملعب كرة قدم دعماً لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونحن سعداء بالتقدم المُحرَز بالشراكة مع الـ AFD."

وقال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للـ AFD ورئيس Finance in Common: "بعد قمة الرياضة من أجل التنمية المستدامة، نغتنم – البنوك الإنمائية العامة والحكومات والحركة الرياضية – فرصة قمة Finance in Common في كيب تاون لتعزيز الالتزامات تجاه الرياضة كمحفز قوي للتنمية المستدامة.

"جددنا، مع شركائنا، دعوتنا لتسريع الاستثمار والعمل الجماعي من أجل الاستفادة الكاملة من القوة التحويلية للرياضة وإدماجها في صميم السياسات العامة الوطنية واستراتيجيات التمويل الإنمائية.