أبطال العالم من جديد: البرازيل تتوج على رمال سيشل

منتخب السيليساو يحقق كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ الثانية على التوالي بعد فوز مثير على بيلاروسيا

البرتغال تنال الميدالية البرونزية بعد فوزها على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث

أول كأس عالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ في أفريقيا يُختتَم بحضور جماهيري ضخم للمرة السابعة على التوالي

تغلبت البرازيل على منتخب بيلاروسيا الشجاع لتحتفظ بلقب بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™، وترفع رصيدها من الألقاب إلى سبعة ألقاب، وهو رقم قياسي في البطولة.

جاء فوز السيليساو المثير بنتيجة 4-3 في نهاية بطولة مثيرة أقيمت في أفريقيا لأول مرة. حيث لُعِبت المباراة في Paradise Arena أو "حلبة الفردوس" – وشهد اليوم الأخير حضورًا جماهيريًا كبيرًا لليلة السابعة على التوالي.

في المجموع، شاهد أكثر من 80,000 متفرج المباريات في ملعب Paradise Arena - وتابع آلاف آخرون المباريات من منطقة تجربة المشجعين المجاورة للملعب على مدار الأيام التسعة للمهرجان الكروي الذي حضره مواطنو سيشل وزوارها معًا.

وضع لوتشاو البرازيل في المقدمة، لكن ياوهيني نوفيكاو عادل النتيجة. ثم سدد بينجينها كرةً ارتطمت بالعارضة بعد مراوغة رائعة، قبل أن ينقذ ميخائيل أفغوستوف تسديدة بهلوانية من رودريغو. إلا أن البرازيلي رقم 9 تفوق على البيلاروسي رقم 12 في بداية الشوط الثاني، وسرعان ما ضاعف كاتارينو النتيجة بهدف رائع.

وبعدما اعتقد الجميع أن بيلاروسيا في طريقها إلى الهزيمة في الشوط الثالث، سجل إيهار بريشتسل هدفين ليعادل النتيجة. وقبل 101 ثانية فقط من نهاية المباراة، حسم رودريغو نتيجة النهائي المثير لصالح فريق ماركو أوكتافيو مسجلًا هدفه الثاني.

في وقت سابق، وبعد أن عدلت البرتغال النتيجة مرتين، نجحت في الأخير في الفوز على السنغال بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث، لترافق البرازيل وبيلاروسيا على منصة التتويج. حُسمت المباراة الترتيبية في شوطها الثالث، حيث سجل أندريه لورينسو الهدف الحاسم من ركلة جزاء، ليحرم السنغال من المركز الثالث الذي اختار البرتغال، بطلة العالم مرتين اثنتين، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويشكل فوز البرازيل نهاية احتفالات مثيرة استمرت 32 مباراة، شهدت تسجيل 288 هدفاً ـ بمعدل تسعة أهداف في المباراة الواحدة ـ ما يجعلها ثاني أعلى نسخة من حيث عدد الأهداف في تاريخ البطولة.

إضافةً لكونها النسخة الأولى على الإطلاق للبطولة الشهيرة على أراضٍ أفريقية، تخللت النسخة الثالثة عشرة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ فعاليات كثيرة تحدث لأول مرة. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها سيشل حدثًا تنظمه FIFA، والمرة الأولى التي يشارك فيها منتخبها الوطني في البطولة. كما شاركت للمرة الأولى كذلك منتخبات تشيلي وغواتيمالا وموريتانيا، والتي تركت بصمتها على البطولة التي لا تنسى.

فقد حققت تشيلي بداية مذهلة بفوز مثير بنتيجة 7-6 على تاهيتي، المرشحة للتنافس على لقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™. وسجلت غواتيمالا الفوز أيضًا في أول مشاركة لها في البطولة، وذلك بفوزها على سيشل بنتيجة 4-3. أما موريتانيا وسيشل المستضيفة، فقد قدمتا أداءً ممتازًا في مبارياتهما الثلاث، حيث تغلبتا على منتخبات من أفضل منتخبات كرة القدم الشاطئية في العالم.

وفي مشاهد تذكرنا بكأس العالم FIFA 2010™في جنوب أفريقيا، اتحدت الجماهير الأفريقية في سيشل لمساندة منتخب السنغال – حيث توافدت أعداد كبيرة من المشجعين على ملعب Paradise Arena لتشجيع ممثل قارتهم خلال رحلته البطولية إلى الدور نصف النهائي، وهي الرحلة التي انتهت بهزيمة مشرفة 2-5 أمام بيلاروسيا.

ستقام النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ في 2027، وسيُعلَن عن الدولة المضيفة في الوقت المناسب. كما شهدت نسخة 2025 إنجازًا هامًا آخر للبطولة، إذ استضافتها الاتحادات القارية الستة مرة واحدة على الأقل وهو إنجاز تاريخي.

الجوائز البطل: البرازيل الميدالية الفضية: بيلاروسيا البرونزية: البرتغال

كرة adidas الذهبية: رودريغو (البرازيل) كرة adidas الفضية: بريتشسيل إيهار (بيلاروسيا) كرة adidas البرونزية: بي مارتينز (البرتغال) هداف adidas الذهبي: بريتشسيل إيهار (بيلاروسيا) هداف adidas الفضي: أندري لورينكو (البرتغال) هداف adidas البرونزي: رودريغو (البرازيل)