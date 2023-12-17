مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA

اجتمع مجلس FIFA في مدينة جدة السعودية عشية انطلاق نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023™، حيث كانت مسابقات الشباب ضمن النقاط الأساسية على جدول الأعمال، إذ تقرَّر بالإجماع منح تشيلي حق استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ وتعيين بولندا لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 FIFA™. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لقد نظمت تشيلي منذ عام 1962 عدداً من فعاليات FIFA التي تُعد ضمن الفعاليات رفيعة المستوى، وكانت آخرها نسخة 2015 من كأس العالم تحت 17 سنة، ولذا فإن هذا البلد سيوفر بيئة تنافسية رائعة لنجوم الغد، بالنظر إلى ما يزخر به من خبرة تنظيمية وما يُظهره الشعب التشيلي من شغف بكرة القدم." وأضاف الرئيس إنفانتينو "تزخر بولندا بتقاليد كروية رائعة، وهي التي استضافت عام 2019 نسخة لا تُنسى من كأس العالم تحت 20 سنة، والتي ترك فيها نجوم صاعدون مثل إيرلينغ هالاند انطباعاً رائعاً في ذاكرة الجماهير، ولذا فإن استضافة كأس العالم تحت 20 سنة للسيدات 2026 FIFA ستكون بمثابة علامة فارقة جديدة في تاريخ كرة القدم البولندية، إذ من شأنها أن تنهض بكرة القدم للسيدات في البلاد وفي مختلف أنحاء العالم."