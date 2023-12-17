مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA

ستستضيف تشيلي كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ بينما ستستضيف بولندا كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 FIFA™
تمت المصادقة على الإطار التنظيمي لنظام التعويض على تدريب لاعبات كرة القدم وتأهيلهنّ
اجتمع مجلس FIFA في مدينة جدة السعودية عشية انطلاق نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023™، حيث كانت مسابقات الشباب ضمن النقاط الأساسية على جدول الأعمال، إذ تقرَّر بالإجماع منح تشيلي حق استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ وتعيين بولندا لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 FIFA™. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لقد نظمت تشيلي منذ عام 1962 عدداً من فعاليات FIFA التي تُعد ضمن الفعاليات رفيعة المستوى، وكانت آخرها نسخة 2015 من كأس العالم تحت 17 سنة، ولذا فإن هذا البلد سيوفر بيئة تنافسية رائعة لنجوم الغد، بالنظر إلى ما يزخر به من خبرة تنظيمية وما يُظهره الشعب التشيلي من شغف بكرة القدم." وأضاف الرئيس إنفانتينو "تزخر بولندا بتقاليد كروية رائعة، وهي التي استضافت عام 2019 نسخة لا تُنسى من كأس العالم تحت 20 سنة، والتي ترك فيها نجوم صاعدون مثل إيرلينغ هالاند انطباعاً رائعاً في ذاكرة الجماهير، ولذا فإن استضافة كأس العالم تحت 20 سنة للسيدات 2026 FIFA ستكون بمثابة علامة فارقة جديدة في تاريخ كرة القدم البولندية، إذ من شأنها أن تنهض بكرة القدم للسيدات في البلاد وفي مختلف أنحاء العالم."
يُذكر أنه سيُعتمَد نفس النظام في تخصيص المقاعد لكل من كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 FIFA™، إذ سيظل المسار كما كان عليه في النسختين السابقتين لكل مسابقة من المسابقتين: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 4؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 4؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 4؛ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 4؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: 2؛ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 5؛ الدولة المضيفة: 1. وضِمن التزام FIFA بتعزيز الاحتراف في كرة القدم للسيدات، صادق المجلس أيضاً على الإطار التنظيمي لنظام التعويض على تدريب لاعبات كرة القدم وتأهيلهنّ، وذلك بهدف تشجيع عملية تطوير المواهب الشابة في لعبة السيدات، وتوفير الحماية للأندية التي تستثمر في تدريب اللاعبات وتأهيلهن، مع المساهمة في تحقيق التوازن التنافسي في كرة قدم السيدات وإضفاء الاستدامة على اللعبة النسائية. وسيعمل FIFA لاحقاً على صياغة اللوائح المتعلقة بالإطار التنظيمي، كما سيتم إنشاء فريق عمل لاستكمال التفاصيل الفنية ذات الصلة.
وبهدف تحديث الإطار التنظيمي الذي ينطبق على غُرف تسوية المنازعات الوطنية وإضفاء ما يلزم من وضوح ويقين على المستوى القانوني فيما يتعلق باختصاصات تلك الغُرف وهياكلها، صادق مجلس FIFA على مبادئ الاعتراف بالغُرف الوطنية لتسوية المنازعات والملحق الأول المتعلق بها (اللوائح المرجعية ذات الصلة بالغُرف الوطنية لتسوية المنازعات – نسخة 2023). كما أُدرِجت مواعيد المسابقات التالية في روزنامة المباريات الدولية ذات الصلة:
كأس أمم أوقيانوسيا 2024 (15-30 يونيو/حزيران 2024)
الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2025 (14 يونيو/حزيران – 6 يوليو/تموز 2025)
تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لبطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات 2024 (7-19 فبراير/شباط 2024)
كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 (2-27 يوليو/تموز 2025)
الاجتماع السادس والعشرون لمجلس FIFA
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FIFA Council Meeting - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023
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