تقرير الانتقالات حول العالم: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2024

شهد العام المنصرم رقماً قياسياً تاريخياً بتسجيل 78742 انتقالاً دولياً وفقاً لنسخة 2024 من تقرير الانتقالات حول العالم

تم إنفاق ما مجموعه 8.59 مليار دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يُشكل ثاني أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق

تواصل كرة قدم السيدات نموها المتسارع، حيث سُجل ما مجموعه 2284 عملية في الانتقالات الدولية (+20.8%) وإنفاق إجمالي قدره 15.6 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضِعف المبلغ المسجَّل خلال عام 2023

نشر FIFA اليوم نسخة 2024 من تقرير سوق الانتقالات حول العالم بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير سوق الانتقالات حول العالم، الذي يوفر للمستخدمين منصة تفاعلية للاطلاع على البيانات التفصيلية للانتقالات والتعرف على أبرز الاتجاهات في كل اتحاد من الاتحادات الوطنية عبر العالم.

فقد شهد العام المنصرم رقماً قياسياً تاريخياً بتسجيل 78742 انتقالاً دولياً في فئات الرجال والسيدات والهواة. وبعد أن شهد عام 2023 رقماً قياسياً في إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات (9.66 مليار دولار أمريكي)، انخفض مستوى الإنفاق الإجمالي خلال عام 2024 (8.59 مليار دولار أمريكي)، لكنه ظل أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 (7.33 مليار دولار أمريكي)، وذلك بنسبة 15%.

هذا وقد استأثرت 2.5% من الانتقالات بما يناهز 40% من إجمالي الإنفاق المُسجل في الصفقات المبرمة على مستوى كرة القدم الاحترافية للرجال، ويتعلق الأمر بالانتقالات التي لم تقلّ رسومها عن 20 مليون دولار أمريكي للصفقة الواحدة.

وكانت أندية إنجلترا هي الأكثر إنفاقاً والأكثر تلقياً لرسوم الانتقالات خلال عام 2024، حيث صرفت ما مجموعه 1.88 مليار دولار أمريكي على الانتقالات الواردة، مقابل تلقيها 1.34 مليار دولار أمريكي عن الانتقالات الصادرة، بينما تصدرت الأندية البرازيلية جدول الترتيب الإجمالي لصفقات الانتقالات بواقع 1102 من الانتقالات الواردة و1113 على مستوى الانتقالات الصادرة، علماً أنه يمكن الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بكل اتحاد وطني من خلال الموقع الإلكتروني لتقرير سوق الانتقالات حول العالم.

هذا وقد شهد عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الأندية (1100) التي دفعت رسوماً مقابل الانتقالات الواردة، وكذلك في عدد الأندية (1378) التي تلقت رسوماً مقابل انتقال صادر واحد على الأقل.

كرة قدم السيدات ماضية قُدماً في تطورها المبهر بتسجيل أرقام قياسية جديدة

واصلت الأندية الاستثمار بوتيرة متسارعة في كرة القدم الاحترافية للسيدات خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 15.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُشكل أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق، علماً أنه يفوق المبلغ الإجمالي المسجل العام السابق بأكثر من ضِعف ونصف. هذا وقد شملت الانتقالات الدولية 695 نادياً في المجموع (+11.6%)، حيث أنفق 109 من هذه الأندية رسوماً مقابل انتقال وارد واحد على الأقل (+23.9%)، بينما تلقى 124 نادياً رسوماً مقابل الانتقالات الصادرة (+27.8%).

وتُظهر هذه الأرقام بوضوح مدى التقدم الملحوظ على مستوى لعبة السيدات، حيث يزداد عدد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة سنة بعد أخرى، علماً أن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 2284 انتقالاً دولياً في كرة قدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يُشكِّل زيادة بنسبة 20.8% مقارنة بحصيلة 2023. فللعام السادس على التوالي، ارتفع عدد الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للسيدات بأكثر من 20% سنوياً، ليصل الآن إلى أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجَّل خلال عام 2018 الذي شهد بداية هذا التطور الملحوظ.

الانتقالات الدولية على صعيد الهواة

شهد عام 2024 ما مجموعه 53678 انتقالاً للاعبين الهواة إلى أندية خارج بلدانهم، وهو رقم قياسي جديد يفوق حصيلة العام السابق بنسبة 4.3%. فباستثناء أربعة اتحادات وطنية، شملت انتقالات اللاعبين الهواة العام المنصرم بقية الاتحادات الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA، مما يعكس مدى انتشار كرة القدم على نطاق عالمي واسع. وكما كان الحال في العام السابق، تصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استقبالاً للاعبين الهواة خلال عام 2024، حيث بلغ مجموع صفقاتها في هذه الفئة 7459 صفقة انتقال.

بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة حول سوق الانتقالات عبر العالم، يتضمن تقرير 2024 تحليلات شاملة لأنواع الانتقالات والرسوم المرتبطة بالصفقات وخصائص اللاعبين واللاعبات والعقود المبرمة، بالإضافة إلى أقسام تستعرض الاختلافات على مستوى الاتحادات الوطنية والقارية والأندية.

هذا وقد نُشرت نسخة 2024 من التقرير بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم، مما يتيح للمستخدمين فرصة فريدة للاطلاع على خبايا عالم الانتقالات من مختلف الزوايا.