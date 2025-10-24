بودابست تستضيف نسخة 2026 من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم

هذا وستستعرض نسخة 2026 أبرز التطورات القانونية والتنظيمية المُحرزة منذ نسخة العام الماضي، مع تسليط الضوء على أهم الأحكام الصادرة خلال هذه الفترة، ويشمل ذلك مختلف المواضيع ذات الصلة مثل الانتقالات الدولية وإجراءات مكافحة المنشطات وأُطر الحوكمة، التي كان لها تأثير كبير على اللعبة حول العالم. وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال: "بينما تواصل كرة القدم توسُّعها وتطورها على مستوى العالم، يظل FIFA ملتزماً بالحفاظ على إطار قانوني قوي وديناميكي يدعم اللعب النظيف والنزاهة والتطوير المستدام في مختلف مستويات اللعبة". فعلى غرار الدورات السابقة، ستشهد نسخة 2026 من الندوة السنوية المعنية ببحث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم مشاركة ممثلين عن المنظومة القانونية لتبادل الأفكار وتعزيز سُبل التعاون وترسيخ المبادئ التي تقوم عليها الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وإذ تعكس هذه الفعالية مدى التزام FIFA بالشفافية وتعميم الفائدة على نطاق واسع يشمل كافة الجهات الفاعلة في كرة القدم، ستُبث الجلسات مباشرة على موقع FIFA.com بما يضمن إتاحة متابعة العروض التقديمية والمناقشات لأي شخص في جميع أنحاء العالم، علماً أن الجلسات ستُجرى باللغة الإنجليزية، مع توفير إمكانية الاستماع إلى الترجمة الفورية باللغتين الفرنسية والإسبانية، كما ستظل التسجيلات الكاملة متاحة على الموقع الخاص بالمسائل القانونية - legal.fifa.com- بعد انتهاء الندوة. يُذكر أن المشاركة الحضورية في نسخة 2026 من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم مجانية ومتاحة أمام ممثلي كافة الاتحادات الوطنية والقارية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين والوكلاء، علماً أن البرنامج المُفصَّل متاح على صفحة المراجعة السنوية لقانون كرة القدم.