الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين

مانويل ألفاريز، الأمين العام السابق للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم: حظر لمدة خمس سنوات من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة بقيمة 993603.93 دولار أمريكي، نتيجة انتهاك المادة 29 (تبديد وسوء استخدام الأموال)، والمادة 16 (واجب الولاء)، والمادة 14 (الواجبات العامة) من مدونة أخلاقيات FIFA، وذلك نتيجة ما بدر عنه من أفعال وإغفال وتقصير وسوء إدارة وإهمال في أداء واجباته، وهو ما مكّنه من تبديد وإساءة استخدام أموال الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم وأموال FIFA.