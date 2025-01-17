الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
فرضت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة العقوبات التالية بحقّ ثلاثة أفراد نتيجة ما بدر منهم من سلوك خلال توليهم مناصب كروية:
مانويل أرياس كوركو، رئيس الاتحاد البنمي لكرة القدم: حظر لمدة ستة أشهر من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري، وذلك نتيجة انتهاك المادة 24 /الفقرتان 1 و2 (حماية السلامة الجسدية والعقلية) من مدونة أخلاقيات FIFA، وذلك نتيجة تعليقاته المسيئة بحق المنتخب الوطني.
مانويل ألفاريز، الأمين العام السابق للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم: حظر لمدة خمس سنوات من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة بقيمة 993603.93 دولار أمريكي، نتيجة انتهاك المادة 29 (تبديد وسوء استخدام الأموال)، والمادة 16 (واجب الولاء)، والمادة 14 (الواجبات العامة) من مدونة أخلاقيات FIFA، وذلك نتيجة ما بدر عنه من أفعال وإغفال وتقصير وسوء إدارة وإهمال في أداء واجباته، وهو ما مكّنه من تبديد وإساءة استخدام أموال الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم وأموال FIFA.
غوستافو ندونغ، الرئيس السابق لاتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم: حظر لمدة ثلاث سنوات من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، نتيجة انتهاك المادة 14 (الواجبات العامة)، والمادة 16 (واجب الولاء)، والمادة 20 (تضارب المصالح)، والمادة 21 (تقديم وقبول هدايا ومنافع أخرى)، والمادة 26 (سوء استغلال المنصب) من مدونة أخلاقيات FIFA، وذلك على خلفية موافقته وقبوله مزايا مالية غير مبررة أثناء شغله منصب رئيس اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم.
وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد إجراءات منفصلة وتحليل معمّق للأدلة المقدَّمة إلى الغرفة القضائية وكذلك الأدلة التي تم جمعها في إطار التحقيقات التي اضطلعت بها غرفة التحقيق.