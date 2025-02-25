بث النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA مباشرة عبر Inside FIFA

تجمع المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA أصحاب المصلحة في كرة القدم لمناقشة أحدث المسائل القانونية المتعلّقة بكرة القدم

تشمل نقاط الحديث الرئيسية التي سيتم مراجعتها لوائح FIFA بشأن الانتقالات المؤقتة ونماذج ملكية الأندية المتعددة

يمتد المؤتمر ليومين في كلية القانون لجامعة ميامي وسيتم نقله مباشرة عبر Inside FIFA

ستُقام النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في مدينة ميامي الأمريكية يومي 27 و28 فبراير/شباط 2025، بالتعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.

منذ عام 2019، تجمع المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA كبار خبراء قانون كرة القدم وأصحاب المصلحة من عالم كرة القدم لمناقشة أكثر الموضوعات إلحاحاً في اللعبة. يمنح الحدث FIFA منصة لمشاركة العمل التنظيمي وقانون القضايا والقرارات الرئيسية لهيئات صنع القرار والهيئات القضائية، وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية الرئيسية الناشئة عن قرارات FIFA. وتتماشى المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA مع الهدف الأول من أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 لمراجعة النظام الأساسي FIFA وتحسين لوائح المؤسسة. وكجزء من هذا الهدف، هناك حاجة ورغبة في ضمان حصول أصحاب المصلحة في كرة القدم على إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات حول عمليات صنع القرار القانوني ونتائجها.

وخلال المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2025 والتي تستمر لمدة يومين في كلية الحقوق بجامعة ميامي، سيناقش FIFA النقاط الرئيسية التالية: لوائح FIFA المتعلقة بالانتقالات غير المباشرة (عبر نادٍ ثالث)، ومطابقة الانتقالات عبر نظام FIFA لمطابقة الانتقالات، ونماذج الملكية المتعددة للأندية، وحقوق الأطراف المختلفة ضمن إجراءات محكمة التحكيم الرياضي، والقضايا المتعلقة بكرة القدم التي تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضي وكرة القدم والقضايا التي تنظر فيها محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وتبعاتها بالإضافة إلى بنود صفقات الانتقال. وإلى جانب القضايا المذكورة أعلاه، سيتم استعراض حالات متعلقة بدوريات وبطولات معينة، مثل آلية تطبيق قاعدة "50+1" في الدوري الألماني، وفهم النظام والإطار القانوني للدوري الأمريكي لكرة القدم. كما سيتم تقديم استعراض أكاديمي لكأس العالم FIFA™، وكأس أمريكا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية. كما سيتم مناقشة التغييرات التنظيمية والقرارات القانونية ذات الصلة من عام 2024. وانطلاقاً من الحرص بأن تكون كافة المعلومات المقدمة محدَّثة وتعكس أفضل الممارسات المطبقة، سيُقدِّم المداخلات خبراء في قانون كرة القدم وكبار مسؤولي FIFA وأكاديميون مرموقون.