كوسوفو: عشر سنوات من النمو على الساحة العالمية

تعكس البنية التحتية المحسّنة، ومسارات التنمية الأقوى، والانتصارات البارزة استراتيجية واضحة وطويلة الأمد في 13 مايو/أيار 2026، تحتفل كوسوفو بمرور عشر سنوات على انضمامها إلى عضوية FIFA. وإلى جانب جبل طارق، تُعدّ كوسوفو من أحدث الدول المنضمة إلى الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. وبعد عقد من الزمن، كان نمو كرة القدم في كوسوفو ملحوظًا، ويتجلى ذلك في التقدم المستمر في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال والسيدات. ولا تزال مسيرة الصعود مستمرة. وقد حاز المنتخب الوطني للرجال على لقب أفضل منتخب صاعد لعام 2025، حيث ارتقى مؤخرًا مركزين إضافيين ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في المركز الـ78. وقد حقق فريق السيدات، المصنف في المركز 80، نفس الزخم، حيث وصل أيضاً إلى أعلى تصنيف له بعد صعوده 11 مركزاً - و هي أكبر قفزة في تصنيف شهر أبريل .

“وقال ديون غالابيني، مدافع منتخب كوسوفو، لموقع "FIFA Inside": "كل هذا ثمرة العمل الجاد والتفاني من جميع ممثلي بلدنا، بدءًا من الرئيس أجيم أديمي، مرورًا بالجهاز الفني بقيادة فرانكو فودا، واللاعبين، ووصولًا إلى جماهيرنا، الداردانيين، الذين يمثلون مصدر إلهامنا الأكبر وروحنا الوطنية". يُجسّد غالابيني، البالغ من العمر 21 عامًا، خير تجسيد للتقدم الذي أحرزته كوسوفو والمواهب الصاعدة من البلاد. على عكس العديد من زملائه في المنتخب، الذين نشأوا في الخارج ضمن الشتات الذي شكّله صراع أواخر التسعينيات، وُلد غالابيني ونشأ وترعرع في كوسوفو نفسها. بعد تدرّجه في صفوف نادي وينر بريزرين، انضم إلى نادي بريشتينا، أنجح أندية كوسوفو، عام 2023، قبل أن ينتقل إلى الخارج لأول مرة، لينضم إلى نادي فيسلا بلوك البولندي، حيث لا يزال يلعب حتى اليوم.