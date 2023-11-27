كوسوفو: عشر سنوات من النمو على الساحة العالمية

تحتفل كوسوفو بمرور عشر سنوات على انضمامها إلى عضوية FIFA في 13 مايو/أيار
أصبحت كوسوفو واحدة من أبرز قصص النجاح في كرة القدم الأوروبية في الآونة الأخيرة
تعكس البنية التحتية المحسّنة، ومسارات التنمية الأقوى، والانتصارات البارزة استراتيجية واضحة وطويلة الأمد في 13 مايو/أيار 2026، تحتفل كوسوفو بمرور عشر سنوات على انضمامها إلى عضوية FIFA. وإلى جانب جبل طارق، تُعدّ كوسوفو من أحدث الدول المنضمة إلى الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. وبعد عقد من الزمن، كان نمو كرة القدم في كوسوفو ملحوظًا، ويتجلى ذلك في التقدم المستمر في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال والسيدات. ولا تزال مسيرة الصعود مستمرة. وقد حاز المنتخب الوطني للرجال على لقب أفضل منتخب صاعد لعام 2025، حيث ارتقى مؤخرًا مركزين إضافيين ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في المركز الـ78. وقد حقق فريق السيدات، المصنف في المركز 80، نفس الزخم، حيث وصل أيضاً إلى أعلى تصنيف له بعد صعوده 11 مركزاً - وهي أكبر قفزة في تصنيف شهر أبريل.
“وقال ديون غالابيني، مدافع منتخب كوسوفو، لموقع "FIFA Inside": "كل هذا ثمرة العمل الجاد والتفاني من جميع ممثلي بلدنا، بدءًا من الرئيس أجيم أديمي، مرورًا بالجهاز الفني بقيادة فرانكو فودا، واللاعبين، ووصولًا إلى جماهيرنا، الداردانيين، الذين يمثلون مصدر إلهامنا الأكبر وروحنا الوطنية". يُجسّد غالابيني، البالغ من العمر 21 عامًا، خير تجسيد للتقدم الذي أحرزته كوسوفو والمواهب الصاعدة من البلاد. على عكس العديد من زملائه في المنتخب، الذين نشأوا في الخارج ضمن الشتات الذي شكّله صراع أواخر التسعينيات، وُلد غالابيني ونشأ وترعرع في كوسوفو نفسها. بعد تدرّجه في صفوف نادي وينر بريزرين، انضم إلى نادي بريشتينا، أنجح أندية كوسوفو، عام 2023، قبل أن ينتقل إلى الخارج لأول مرة، لينضم إلى نادي فيسلا بلوك البولندي، حيث لا يزال يلعب حتى اليوم.
وأضاف غالابيني "أستطيع أن أقول بكل فخر إنني أعرف الدوري الكوسوفي جيداً لأنني لعبت فيه حتى عام 2025. لطالما كان مستواه جيداً، واستمر في التحسن منذ انضمامنا إلى FIFA والاتحاد الأوروبي. لقد حقق الدوري المحلي تقدماً ملحوظاً، لا سيما من خلال التحسينات الكبيرة في البنية التحتية والارتفاع المستمر في جودة اللعب. اليوم، يلعب العديد من اللاعبين الذين نشأوا في كوسوفو في أفضل الدوريات الأوروبية - وأنا واحد منهم". لعب FIFA دورًا هامًا في تقدم كوسوفو. فمن خلال برنامج FIFA Forward، خُصص مبلغ 4,613,689 دولارًا أمريكيًا لدعم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوري الكوسوفي الممتاز، وتمويل إنشاء ستة ملاعب عشب صناعي للأندية، والمساهمة في تحديث ملعب هايفاليا، الذي أصبح الآن جزءًا من المركز الفني الوطني لاتحاد كرة القدم في كوسوفو.
كما دعم مخطط FIFA لتطوير المواهب الاتحاد الكوسوفي، بما في ذلك منحة قدرها 50,000 دولار أمريكي لتنظيم بطولة نسائية تحت 15 عامًا في عام 2024، كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة فرص الفتيات في كرة القدم. وفي العام نفسه، أُطلق برنامج "Football For Schools" في كوسوفو.
قد تبدو كوسوفو دولة صغيرة، لكنها تمتلك الشغف والشجاعة والوطنية لتؤمن بأنه لا شيء مستحيل.
وأوضح غالابيني "يشهد قطاع كرة القدم في كوسوفو ازدهارًا ملحوظًا. وقد ساهم دعم FIFA من خلال برامجها بشكلٍ واضح في تحسين البنية التحتية، وتطوير التعليم، وخلق المزيد من الفرص للأطفال والشباب، بنينًا وبناتًا". "اليوم، بات بإمكان الجميع في كوسوفو ممارسة الرياضة. خير مثال على ذلك كرة القدم لذوي الإعاقة، التي شهدت تطورًا كبيرًا في البلاد. يُعامل الجميع في رياضتنا على قدم المساواة، بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة. نقول دائمًا: "القلب أهم من الجسد"، وهنا نلعب بكل حماس". بفضل شغف شعب كوسوفو، اقتربت البلاد من تحقيق إنجاز تاريخي. فقد خسر منتخب "الداردانيت" بفارق ضئيل التأهل لكأس العالم 2026 FIFA™، أمام تركيا في الملحق. ولكن بالنظر إلى العزيمة التي أظهرها الفريق، وحجم التقدم الذي أحرزته كوسوفو في غضون عشر سنوات فقط، فإن التأهل الأول لكأس العالم FIFA يبدو الآن أقرب إلى التحقق منه إلى مجرد حلم.