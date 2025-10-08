رئيس FIFA جياني إنفانتينو يستلم وسام كوسوفو الرئاسي

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني تكرم جياني إنفانتينو خلال حفل أقيم في العاصمة الوطنية بريشتينا

رئيس FIFA: "يا لها من سعادة أن أكون في وطني كوسوفو اليوم، وأن أحظى بهذا التكريم الرائع".

برامج FIFA Forward وFootball for Schools من FIFA ومخطط FIFA لتطوير المواهب تحسّن البنية التحتية وبناء القدرات في دولة البلقان

حصل رئيس FIFA جياني إنفانتينو على أحد أعلى الأوسمة في كوسوفو، وهو الميدالية الرئاسية، تقديراً لمساهمته في تطوير كرة القدم على مستوى العالم ودعمه القوي لمجتمع كرة القدم في كوسوفو.

خلال حفل أقيم في عاصمة كوسوفو بريشتينا، استقبلت الرئيسة فيوسا عثماني السيد إنفانتينو ووفد FIFA قبل أن تقلد رئيس FIFA الوسام.

“وقال السيد إنفانتينو، الذي شهد أول كونغرس FIFA له كرئيس لـ FIFA في مدينة مكسيكو في مايو/أيار 2016 الترحيب بكوسوفو باعتبارها الاتحاد العضو رقم 210 في FIFA: "يا له من شرف ويا لهما من بهجة وعاطفة، أشعر بسعادة غامرة كوني ببيتي في كوسوفو اليوم، وأن أتلقى هذا التكريم الرائع، هذه الوسام، منكِ، من الرئيسة، صديقتي العزيزة فيوسا، نيابةً عن بلد رائع وهو كوسوفو".

"عندما أصبحت رئيسًا لـ FIFA في 26 فبراير/شباط 2016، كان من الواضح جدًا بالنسبة لي أن كوسوفو يجب أن تصبح أحد اتحادات FIFA الأعضاء في أقرب وقت ممكن. وفي 13 مايو/أيار 2016 – أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابي رئيساً لـ FIFA – شعرت بالفخر كوني رئيس FIFA الذي يرحب بكوسوفو في عائلة FIFA".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يتسلم الميدالية الرئاسية لكوسوفو 02:38

ومنذ أول مباراة دولية رسمية خاضتها في مارس/آذار 2014 ومباراتها التنافسية الأولى – التعادل 1-1 مع فنلندا في تصفيات كأس العالم FIFA 2018 في سبتمبر/أيلول 2016 – حققت كرة القدم الكوسوفية تقدماً كبيراً.

حيث يحتل المنتخب الوطني الأول للرجال حاليًا المركز 91، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، في حين أن الأداء الواعد للمنتخب الوطني للسيدات في الآونة الأخيرة يعزز الآمال في أن تظهر كوسوفو للمرة الأولى على الساحة العالمية في كأس العالم FIFA 2026 وكأس العالم للسيدات FIFA 2027.

كما سلط رئيس FIFA الضوء على الدور الأساسي الذي لعبه رئيس اتحاد كرة القدم في كوسوفو (FFK)، الراحل فاضل فوكري، في إرساء أُسس النجاح من خلال تعزيز وتقوية انتماء الاتحاد إلى كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وFIFA.

وأوضح السيد إنفانتينو: "استغرق هذا الأمر سنوات وسنوات، وبعد اجتماعات لا تحصى، في مرحلة ما، كنت أقول لفاضل وأجيم (أديمي) هنا أيضًا، وأرماندو (دوكا)، 'هيا بنا، لقد التقينا الآن، كفى، نحن نعلم... سنرى ما سيحدث'. ولقد كنا ننتظر فقط ويمر علينا الوقت، ثم أدركت مدى قدرة صمود شعب كوسوفو وشجاعته، وإيمانه ببلده وإيمانه بما يريد".

"هذه المرونة، الشجاعة، الشغف بالبلاد – شيء ليس جديدًا علي في الواقع – لأنني التقيت بأشخاص من كوسوفو، قبل وقت طويل حتى من وجود كوسوفو كدولة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يتسلم الميدالية الرئاسية لكوسوفو Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino is honoured by President of Kosovo, Vjosa Osmani 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino after receiving Kosovo’s Presidential Medal 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino is honoured by President of Kosovo, Vjosa Osmani 04 / 08 President of Kosovo, Vjosa Osmani speaks 05 / 08 Children wait for the arrival of FIFA President Gianni Infantino in Pristina, Kosovo 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino talks to Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino receives a gift from Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi Next

ومنذ غادر السيد فوكري عالمنا في يونيو/حزيران 2018، بنى خليفته في رئاسة اتحاد كرة القدم في كوسوفو، أجيم آدمي، على إرث السيد فوكري، وبالإضافة إلى الدعم من الرئيسة عثماني سادريو، ساهمت مبادرات FIFA المختلفة التي تم تقديمها منذ انتخاب السيد إنفانتينو رئيسًا لـ FIFA عام 2016 في نمو كرة القدم في البلاد.

هذا وقد قدم برنامج FIFA Forward حوالي 2 مليون دولار أمريكي لتمويل إدخال نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في دوري السوبر لكرة القدم في كوسوفو، وتثبيت ستة ملاعب اصطناعية للأندية، وتحديث ملعب هايفاليا، وهو جزء من المركز الفني الوطني لاتحاد كرة القدم في كوسوفو.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج FIFA Football for Schools من FIFA في كوسوفو سبتمبر/أيلول 2024، وانضم اتحاد كرة القدم في كوسوفو إلى مخطط تطوير المواهب من FIFA، وحصل على منحة قدرها 50,000 دولار أمريكي لتنظيم مسابقة للسيدات تحت 15 عامًا العام الماضي كجزء من حملة أوسع لزيادة مشاركة الإناث في اللعبة.

وقالت الرئيسة عثماني عن رئيس FIFA: "آمنت بإمكانيات كوسوفو وبالقوة الموحدة للرياضة في وقت كان الإيمان لا يزال يتطلب الشجاعة. وأدركت أن كرة القدم، في جوهرها، تتعلق بالإنسانية، وبإعطاء كل طفل، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه، فرصةً للانتماء".