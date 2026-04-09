أسطورة FIFA مارسيلو بالبوا يكتشف كوسوفو قبل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026™ في بريشتينا

زار المدافع الأمريكي البارز سفارة الولايات المتحدة في بريشتينا ومقر الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم.

حضر بالبوا مباراة الملحق الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026™ بين كوسوفو وتركيا

هنأ اللاعب المخضرم، الذي شارك في كأس العالم ثلاث مرات، المدرب فينتشنزو مونتيلا على تأهل تركيا استمتع أسطورة FIFA، مارسيلو بالبوا، بزيارة لا تُنسى إلى بريشتينا، عاصمة كوسوفو، حيث كانت البلاد تستعد لأهم مباراة لها منذ انضمامها إلى FIFA عام 2016. يمنح برنامج أساطير FIFA اللاعبين المتقاعدين فرصة البقاء على صلة بكرة القدم العالمية، والعمل كسفراء ومدافعين عن اللعبة التي يعشقونها. كان بالبوا، المدافع الأمريكي الأسطوري الذي تألق مع منتخب الولايات المتحدة في بطولات كأس العالم 1990 و1994 و1998، متواجدًا في كوسوفو لحضور مباراة الملحق الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™ بين منتخب كوسوفو المضيف (داردانيت) وتركيا. سينضم الفائز في 31 مارس إلى مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية في نهائيات كأس العالم FIFA™ لهذا العام، والتي تضم 48 فريقًا، والمقرر إقامتها في أمريكا الشمالية. وكانت كوسوفو تسعى للمشاركة لأول مرة في كأس العالم FIFA™، بينما كانت تركيا تأمل في العودة للمرة الأولى منذ فوزها بالميدالية البرونزية عام 2002. ما جمع بين الفريقين هو الأضواء المسلطة عليهما وأهمية المباراة، وقد استمتع بالبوا بقربه من هذا الحدث الكبير.

“أعلم مدى أهمية الرياضة... فهي تجمع الناس. وأعلم مدى أهمية الشعور بالسلام الداخلي في الملعب،" هكذا صرّح بالبوا أمام حشدٍ في السفارة الأمريكية في بريشتينا. "لا يهم من تلعب ضده، ولا يهم من هو خصمك. المهم هو احترام الآخر، وهذا ما يُميّز رياضتنا. فنحن قادرون على نسيان همومنا، والتركيز على اللعب وأداء واجبنا، والاستمتاع به." وأضاف: "من أهم الأمور التي يجب مناقشتها هو توحيد العالم، والرياضة وسيلةٌ لتحقيق ذلك."

يُعدّ بالبوا الآن معلقًا تلفزيونيًا بارعًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وكان أول أمريكي يصل إلى 100 مباراة دولية، وانتُخب لعضوية قاعة مشاهير كرة القدم الوطنية في بلاده عام 2005. أعلنت كوسوفو استقلالها بعد ثلاث سنوات، وأعرب بالبوا عن سعادته البالغة لأن مكانته كأحد أساطير اللعبة أتاحت له فرصة خوض تجربة بلد جديد. وقال: "كان الناس [في كوسوفو] رائعين. كانت الأجواء هنا خلال الأيام الثلاثة الماضية رائعة حقًا. لم نرَ إلا أطيب الناس طوال فترة وجودنا هنا، لذا أشكرهم جزيل الشكر على كل شيء - لقد كانت تجربة رائعة حقًا."

خلال زيارته للسفارة، التقى بالبوا بالقائمة بالأعمال آنو براتيباتي، وتحدث إلى جمهور ضمّ نحو مئة موظف وأفراد من مجتمع السفارة. ثم تناول بالبوا مجموعة واسعة من المواضيع خلال جلسة أسئلة وأجوبة مطولة، شملت تطوير اللاعبين، ونمو كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومباراة الملحق التي أُقيمت في بريشتينا، وذكرياته الحية عن كأس العالم FIFA™. كما قام بالبوا بجولة في مكاتب اتحاد كرة القدم في كوسوفو، حيث التقى بالرئيس أجيم أديمي. وقبل انطلاق المباراة على ملعب فاضل فوكري، زار أسطورة FIFA الفريقين المتنافسين. وبعد انتهاء المباراة المتقاربة في التصفيات بفوز الضيوف 1-0، قدّم بالبوا تذكرة تذكارية لكأس العالم FIFA 2026™ إلى مدرب تركيا، فينتشنزو مونتيلا، الذي كان يبتسم ابتسامة عريضة.