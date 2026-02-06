الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يناير/كانون الثاني 2026)

عمان والكويت تشاركان في سلسلة FIFA 2026™

الجيش الملكي يحظى بشرف المشاركة في باكورة بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

حظي الجيش الملكي المغربي للسيدات بشرف المشاركة في أول نسخة من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، وتمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي قبل الخروج على يد المتوج باللقب تادي أرسنال الإنجليزي، وهو ما سمح للمغربيات بالاحتكاك مع المستوى العالي والتعلم من هذه التجربة الفريدة من نوعها.

وتمكّن نادي الجيش الملكي المغربي من التغلب على ووهان والتقدّم للمرحلة التالية التي حظيت الجماهير حول العالم بفرصة متابعتها بفضل التوصل لاتفاق تاريخي لبث منافساتها التي جرت في لندن، بحيث أصبحت متاحة عبر مزيج من خدمة بث مجانية حول العالم وجهات بث محلية مرموقة.

وفي إطار منافسات نصف النهائي، سقط النادي المغربي أمام فريق أرسنال للسيدات، بينما تغلّب كورينثيانز - صاحب لقب دوري أمريكا الجنوبية - على نظيره غوثام الأمريكي - المتوّج على عرش أمريكا الشمالية - في ثاني مباريات المربع الذهبي.

أكّد FIFA على البلدان المستضيفة وتوزّع المنتخبات على المجموعات لسلسة FIFA 2026™، محققاً بذلك إنجازاً كبيراً في عملية توسيع المبادرة لكلّ من منتخبات الرجال والسيدات.

وبعد الإعلان عن النسخة الموسّعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستتضمّن سلسلة 2026 FIFA™ مشاركة 48 منتخباً وطنياً سيتمّ توزيعها على 12 مجموعة من أربع منتخبات أثناء فترة المباريات الدولية الممتدة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، إذ يشارك في سلسلة FIFA حوالي ربع المجتمع الدولي لكرة القدم مع 48 منتخباً، تمثّل حوالى 25% من مجموع الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA.

ومن بين المنتخبات المشاركة هناك منتخبين عربيين، ويتعلق الأمر بكل من عُمان والكويت، ما سيساعد هذين المنتخبين على اكتساب خبرة أكبر والاحتكاك مع منتخبات من قارات أخرى تحسباً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخبين العٌماني والكويتي، علما أن الكويت ستلعب في مجموعة جزر القمر، كازاخستان (البلد المستضيف) وناميبيا، أما عٌمان فستشارك في مجموعة أذربيجان (البلد المستضيف) وسيراليون، بالإضافة إلى سانت لوسيا

باعتبارها أول مسابقة دولية على صعيد منتخبات الرجال في العام الجديد، أفرزت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُسدل عليها الستار مؤخراً مجموعة من التغييرات البارزة فينُسخة يناير/كانون الثاني 2026 من تصنيف FIFA/Coca-Colaالعالمي، التي شهدت صعوداً كبيراً وتاريخي للمنتخب المغربي.

وحقّق منتخب المغرب (المركز 8، +3) أفضل مركز في تاريخه، حيث عاد إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 1998، ليحتل المركز الثامن متقدماً على منتخبات عالمية عريقة على غرار منتخبات المانيا وإيطاليا وأوروغواي التي سبق لها التتويج بكأس العالم FIFA.

عقد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية لموريتانيا، السيد محمد عبد الله لولي، لقاءً رسمياً مع رئيس FIFA، جياني إنفانتينو. وجرى اللقاء بحضور كل من سفير موريتانيا لدى المملكة المغربية، السيد أحمد ولد باهيه، ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، السيد أحمد ولد يحي، والمستشار الفني المكلف بالرياضة في الوزارة؛ السيد محمد سليمان لو.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين قطاع الرياضة وFIFA، بالشراكة مع الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، مع التركيز على سبل دعم وتطوير البنى التحتية الرياضية في موريتانيا وتعزيز المشاريع الكروية الوطنية. كما ناقش الجانبان الدور المحوري للرياضة في تمكين الشباب وخلق فرص العمل، وإسهامها في تعزيز التماسك الاجتماعي، إضافة إلى آفاق التعاون المشترك من أجل دعم التنمية المستدامة لكرة القدم.

