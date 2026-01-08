الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2025)

المغرب يُنهي عام 2025 بشكل استثنائي

FIFA يُجدِّد شراكته مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم

الرياض تستضيف نسخة تاريخية من منافسات كأس العالم FIFAe

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

أنهت المنتخبات المغربية سنة 2025 بشكل استثنائي، بعدما حقّقت ثلاث بطولات منهما اثنين تحت لواء FIFA، كأس العالم تحت 20 سنة FIFA وكأس العرب FIFA في قطر، فضلاً عن كأس أفريقيا للمحليين، ليؤكد المغاربة علو كعبهم في هذه السنة التي كانت حافلة بالإنجازات.

واختُتمت بطولة كأس العرب FIFA™ بفوزٍ تاريخي لمنتخب المغرب على الأردن بنتيجة 3-2، في مباراة نهائية مثيرة أمام جماهير غفيرة في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. وكانت هذه المباراة الحاسمة بمثابة مفاجأة أخرى على أرض الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الأسطوري.

وفضلاً عن البطولات التي حقّقها المغرب، يُواصل تألقه أيضا باستضافته كأس الأمم الأفريقية الجارية على أرضه بشكل متميز، من ملاعب من الطراز الرفيع وظروف إقامة رائعة للمنتخبات والمشجعين وكل الرسميين، والتي عرفت حضور نجوم كبار على غرار زين الدين زيدان وكيليان مبابي وتشواميني وغيرهم، علما أن البطولة ستنتهي يوم 18 من شهر يناير/كانون الثاني.

انطلاق نسخة تاريخية من كأس الأمم الأفريقية في المغرب

شهد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 انطلاق نسخة تاريخية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، وسط ملاعب أقل ما يقال عنها أنها عالمية وأجواء رائعة، استقبل المنتخب المغربي شقيقه جزر القمر في مباراة فاز فيها بثنائية مقابل هدف واحد، وسبق اللقاء حفل افتتاح أسطوري أظهر فيه البلد المنظم عراقته التاريخية وثقافته المحلية.

وستتواصل البطولة لغاية يوم 18 يناير/كانون الثاني، وأجمع الكل أنها من بين أنجح البطولات على مر تاريخ كأس الأمم الأفريقية بالنظر للأجواء الرائعة التي تصنعها الجماهير الحاضرة سواء المغربية أو الجزائرية أو الكونغولية، وقوة المباريات بين المنتخبات المشاركة.

FIFA يُجدِّد شراكته مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم بهدف تعزيز تطوير كرة القدم المحلية

في إطار جهوده الرامية إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق وإتاحة فرص التنافس على أعلى مستوى لمزيد من الأندية والدوريات واللاعبين بمختلف أنحاء العالم، جدَّد FIFA شراكته مع دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، وقَّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم جديدة مع سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر، وذلك بهدف مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى رفع معايير إدارة أندية كرة القدم الاحترافية من الدرجتين الأولى والثانية للدوري القطري والعمل معاً على تعزيز سُبل تسيير شؤونها الإدارية.

الرياض تستضيف نسخة تاريخية من منافسات كأس العالم FIFAe

طُويت الصفحة الأخيرة من نهائيات FIFAe 2025 بعد تتويج فرنسا بطلةً للعبة Rocket League ضمن منافسات كأس العالم FIFAe، مختتمة ثمانية أيام من منافسات كرة القدم الإلكترونية وفعالية ترفيهية عالية المستوى في العاصمة السعودية الرياض.

وشهدت نهائيات FIFAe 2025 تتويج ثلاثة أبطال تاريخيين:

تايلاند - بطلة لعبة eFootball™ بالهواتف المحمولة ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

بولندا - بطلة لعبة eFootball™ بأجهزة التحكم ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

فرنسا - بطلة لعبة Rocket League ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

رواندا تطلق مخطط FIFA لتطوير المواهب

عين FIFA فريديريك كريبيلر في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الرواندي لكرة القدم مشاركته في مُخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS).

يستهدف البرنامج اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، وسيمكّن الشباب الرواندي من النمو تقنياً وعقلياً، ومن المُقرّر أن يستمر المشروع في رواندا على مدار العامين المقبلين، كجزء من مبادرة عالمية أوسع نطاقاً مدتها خمس سنوات.

FIFA ومجلس دبي الرياضي يُوقّعان اتفاقية شراكة لإطلاق جوائز سنوية جديدة تُكرِّم أفضل الأسماء المتألقة في عالم كرة القدم

بحضور سُمُوّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن كل من رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي سُمُوّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق حفل جوائز كروية عالمية جديدة تستضيفها دبي بشكل سنوي.

وابتداءً من عام 2026، سيُصبح هذا الحدث بمثابة الحفل الرسمي الوحيد الذي يمنح من خلاله FIFA جوائز تُكرِّم أفضل الأسماء المتألقة في عالم كرة القدم، حيث سيستقطب أبرز الشخصيات المؤثرة في اللعبة من أرجاء المعمورة، محتفياً بأفضل اللاعبين واللاعبات والفِرق والمنتخبات، وبإنجازات اللعبة الجميلة في السنة السابقة.