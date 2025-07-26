الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2025)

افتتاح مكتب لـFIFA في المغرب

تقنية VAR تسير على قدم وساق وانطلاق مخطط تطوير المواهب TDS في مصر

مرور سنة على اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA

تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

افتتاح تاريخي لمكتب FIFA في العاصمة المغربية الرباط

شهدت عاصمت المغرب الرباط حدثاً تاريخياً بافتتاح مكتب FIFA في أفريقيا بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والعديد من الشخصيات الرياضية.

وينضم مكتب FIFA في أفريقيا إلى مكاتب FIFA المماثلة في باريس بفرنسا، وفي ميامي بالولايات المتحدة، وفي جاكرتا بإندونيسيا، والتي تدعم هدف FIFA المتمثل في بناء روابط محلية أوثق وأقوى مع اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم، وذلك بهدف تسهيل نمو كرة القدم على الصعيد العالمي.

افتتاح مكتب FIFA أفريقيا في الرباط 01:50

وسوف يُوفّر المكتب الآن مساحة لـFIFA واتحاداته الوطنية الأفريقية الـ54 للاجتماع من أجل مناقشة مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية، وبناء علاقات أوثق بين الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية وأولئك الذين يسعون جاهدين لدفع اللعبة إلى الأمام في بلادهم وعبر كامل أنحاء القارة. وقد انضم إلى السيد إنفانتينو الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم وممثلون عن قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA، في حين حضر أيضاً عدد من ممثلي الاتحادات الأفريقية الأعضاء حفل الافتتاح.

محاضرات نظرية وتدريبات عملية لـ20 حكما في اليوم الأول لمعسكر VAR في الاتحاد المصري

انطلقت يوم الاثنين الماضي المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام المصريين على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم والسيد إيجور مندوب FIFA ومحاضر تقنية الفيديو المعتمد من FIFA الذي يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية. شارك في المعسكر في يومه الأول 20 حكما " 10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيمه إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر مساءاً وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب، حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

واستمر المعسكر الثلاثاء بنفس الوتيرة، وأنضمت مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" يومى الأربعاء والخميس للخضوع لنفس البرنامج. وجرت المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو/تموز، وشهدت إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

انطلاق مخطط تطوير المواهب TDS بالتعاون بين الاتحاد المصري وFIFA

انطلقت يوم الاثنين الماضي الاختبارات الفنية لمخطط تطوير المواهب بالتعاون بين FIFA والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يستضيفها مركز المنتخبات الوطنية. شهد افتتاح المشروع دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع. كما تواجد أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد FIFA، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب. ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب. ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنياً وصحياً وبدنياً برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي مخطط تطوير المواهب لإنهاء التفاصيل المتعلقة بانطلاق الاختبارات. وتشهد المرحلة الأولى اختبارات بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، الإسكندرية والمنصورة.

مرور عام عن فوز المملكة العربية السعودية بشرف تنظيم كأس العالم FIFA

تطرّقت الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 بالسعودية إلى مرور سنة على تسليم المملكة شرف تنظيم كأس العالم 2034 FIFA، في حديث تاريخي. وكتبت الهيئة على حسابها على X: "في مثل هذا اليوم؛ تم تسليم ملف الترشح رسمياً.. من هنا بدأت #السعودية34 مسيرتها نحو استضافة استثنائية وغير مسبوقة من بطولة كأس العالم."

FIFA Forward: تعزيز كرة القدم في ليبيريا

كجزء من عقد الأهداف المتفق عليها بين الاتحاد الليبيري لكرة القدم وFIFA في عام 2023، بما يتماشى مع برنامج FIFA Forward 3.0، تم شراء عشر دراجات نارية وسيارتين رباعيتي الدفع، حيث ستعزز هذه المركبات القدرة التشغيلية للاتحاد الليبيري لكرة القدم وستدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة.

عند تسليم المركبات، شكر فرانكلين ناه، رئيس الاتحاد الفرعي لمقاطعة ماريلاند، رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم مصطفى راجي واللجنة التنفيذية، واصفاً التبرع بأنه استجابة في الوقت المناسب للتحديات اللوجستية التي تواجهها الاتحادات الفرعية.

اتحاد أمريكا الجنوبية يستضيف تدريب FIFA Guardians™

استضاف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) مسؤولي الحماية من مختلف الاتحادات الجنوب أمريكية في مقره في لوك، باراغواي، كجزء من جلسة "تعزيز مؤسسي" تركز على حماية الأطفال والشباب والأشخاص المستضعفين في بيئة كرة القدم. ويؤكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، من خلال برنامج CONMEBOL SUMA، التزامه بتهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال في كرة القدم. ويُعتبر دبلوم FIFA Guardians™ برنامج تعليمي لحماية الأطفال في الرياضة، الذي طوره FIFA والجامعة المفتوحة (OU) بالتعاون مع خبراء دوليين ومهنيين وأكاديميين في مجال حماية الأطفال، وهو متاح للجمهور باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. يتألف البرنامج من خمس دورات عبر الإنترنت، تستهدف بشكل أساسي مسؤولي حماية الأطفال في 211 اتحا عضو في FIFA. منذ إطلاق دبلوم حماية الأطفال FIFA Guardians في عام 2021، يعمل FIFA بشكل أوثق مع اتحاداتها الأعضاء في هذا المجال.

مالاوي تدعم تطوير الحكام الشباب

يستضيف اتحاد كرة القدم في ملاوي دورةً تدريبيةً لمدة خمسة أيامٍ لحكام المواهب الشابة تحت سن 25 عاماً في قرية مبيرا في بلانتاير. صُممت الدورة لتطوير ورعاية المواهب التحكيمية الناشئة في البلاد.

برنامج تطوير كرة القدم للسيدات في رواندا

استضاف ملعب وموغاندا في روبافو 96 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و13 عاماً من أربع أكاديميات لكرة القدم تشارك في حملة كرة القدم للسيدات لـFIFA. ويدعم برنامج FIFA من خلال الاتحاد الرواندي لكرة القدم في إطار برنامج تطوير كرة القدم للسيدات.

كان المعسكر بمثابة حملة تحفيزية وفرصة لتنمية المهارات. وكان المدرب الرئيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، كاسا مبونغو أندريه، من بين الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلين عن FIFA وأعضاء لجنة تنمية كرة القدم للسيدات التابعة للاتحاد الرواندي لكرة القدم.

وقالت ثوباليهلي سيباندا، الخبيرة الفنية لكرة القدم للسيدات في FIFA: "الأمر يتعلق بالمشاركة الجماهيرية. نستخدمه لنقل رسالة، ولكسر الحواجز من حيث التحديات والتصورات في المجتمعات حول لعب الفتيات لكرة القدم. بالنسبة لنا، إنه التزام بأننا نريد أن تلعب المزيد من الفتيات في مكان آمن."