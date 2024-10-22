لقاء يجمع جياني إنفانتينو برئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

تناول الاجتماع مواضيع تتعلق بتطوير كرة القدم

تمحور اللقاء حول رفع نسبة مشاركة الشباب والنهوض بكرة قدم السيدات والاستفادة من تمويل برنامج FIFA Forward لتطوير البنية التحتية

انعقد الاجتماع على هامش الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أديس أبابا، أثيوبيا

بعد اجتماعه مع وابيلي بابيتسنغ، رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم، على هامش الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أديس أبابا، عبّر جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن ثقته الكاملة بأنّ كرة القدم في بوتسوانا ستواصل رحلتها الناجحة.

انتُخب بابيتسنغ رئيساً في سبتمبر/أيلول 2024 وبحوزته كنز من الخبرة في مجال إدارة كرة القدم بعد أن كان قد تبوّأ مناصب كثيرة في اتحاد بوتسوانا لكرة القدم وعمل على تعزيز الاستقرار المالي للبطولات المحلية عبر تأمين عقود الرعاية من شركات كبيرة، وهو يرغب الآن بالاستفادة من التمويل الذي تقدمه المرحلة الثالثة من برنامج FIFA Forward التنموي الذي يصل إلى 8 مليون دولار أمريكي لكلّ واحد من الاتحادات الوطنية الأعضاء من العام 2023 وحتى 2026، بهدف إنجاز مشاريعه التي تصبّ بفائدة كرة القدم البوتسوانية.

وفي تصريح له، قال رئيس FIFA: "تسرّني مقابلة وابيلي بابيتسنغ رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم والأمين العام مفولو مفولو، وقد هنّأتُ الرئيس بابيتسانغ على فوزه بالانتخابات وكلّي ثقة أنّ علاقته الوطيدة بعالم كرة القدم ستعود بالفائدة عليه". وقد حضر الاجتماع كذلك ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA، وجيلسون فرنانديز مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء، والخان محمدوف مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأوروبية الأعضاء، ويوري دجوركاييف كبير مستشاري كرة القدم. وفي السياق نفسه، أضاف رئيس FIFA: "أسعدني سماع تعليقاته بشأن تطوير كرة قدم الشباب والسيدات وتحسين قدرة الوصول إلى اللعبة الجميلة في مختلف أنحاء بوتسوانا نتيجة تطوير المراكز الفنية الإقليمية، وأنا واثق تماماً أنه بمساعدة برنامج FIFA Forward التنموي سيقود كرة القدم في بوتسوانا بالاتجاه الصحيح ويضمن تحقيقها الأهداف التي تشمل نشر اللعبة في كلّ أرجاء البلاد".

ساعد تمويل برنامج FIFA Forward بتحسين المَرافق في مركز لاكيدي لكرة القدم في العاصمة البوتسوانية، غابورون، بعد بناء ملعب عشب اصطناعي عام 2018. ومن جهته، شدد الرئيس بابيتسانغ على الحاجة إلى المزيد من المراكز الفنية في الدولة الأفريقية الجنوبية، وأفصح عن خطط يعدّها لمنشأة كرة قدم النخبة في مدينة كازونغولا شمال البلاد.

وقال عن هذا: "في بوتسوانا، لدينا المهارات ولكنها بحاجة إلى تنمية، والطريقة الأفضل لذلك هي من خلال الاستثمار في البنى التحتية، ونحن نعمل يداً بيدٍ مع الحكومة في بوتسوانا لتطوير كرة قدم الرجال والسيدات والشباب، وبمساعدة FIFA، أريد اغتنام المزيد من الفرص التي تساعدنا على تنمية هذه اللعبة".

وتماشياً مع أهداف الاتحاد الداعية إلى التركيز على كرة قدم البراعم، أصبح الاستثمار ببطولات الشباب في المناطق الـ17 التابعة لاتحاد بوتسوانا لكرة القدم على رأس قائمة الأولويات. ويعود تاريخ التعاون بين FIFA واتحاد بوتسوانا لكرة القدم إلى العام 2019، وبالتحديد إلى مبادرة FIFA بعنوان كرة القدم للمدارس التي تسعى إلى دمج كرة القدم بالبرامج التعليمية، وكذلك أُطلقت خطة FIFA لتنمية المواهب في بوتسوانا في أبريل/نيسان 2023.

“تشكل كرة القدم للسيدات أيضاً بيئة خصبة للتوسع في مجال كرة القدم. وبفضل معدات التحكيم التي قدمتها FIFA في أبريل/نيسان 2023، حظيت كرة قدم السيدات بدعم كبير، وقد أعادت الناشطة في مجال كرة قدم السيدات تشولوفيلو سيتلهوكو فضل تمكين المرأة وتحسين لعبة السيدات إلى برنامج FIFA للقيادات النسائية في كرة القدم.