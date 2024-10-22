رئيس FIFA يؤكد أن الوقت قد حان لجعل كرة القدم للأندية عالمية خلال اجتماع الجمعية العادية لـCAF

ألقى السيد جياني إنفانتينو كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن رئيس FIFA أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي تضم 32 فريقاً ستعزز من تطوير كرة القدم

حيث ستشارك أربعة فرق إفريقية في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة عام 2025

أعلن السيد جياني إنفانتينو رئيس FIFA في خطابه إلى الاتحادات الأعضاء في FIFA والبالغ عددها 54 اتحاداً في القارة الإفريقية بأن النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي ستُقام العام القادم بمشاركة 32 فريقاً ستساهم في تطوير كرة القدم ليس فقط في القارة السمراء بل في جميع أنحاء العالم.

خلال كلمته التي ألقاها في الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أديس أبابا، أثيوبيا، شدد السيد إنفانتينو على أهمية الفوز في المعركة ضد العنصرية، وأشار إلى أن توسيع نطاق كأس العالم للأندية FIFA 26™ قد ساهم في زيادة الاستثمارات وتطوير كرة القدم في أفريقيا.

ستنضم أربعة فرق إفريقية هي الأهلي، الوداد الرياضي، الترجي الرياضي التونسي، وماميلودي صن داونز إلى منافسات كأس العالم للأندية FIFA التي ستُستضيفها الولايات المتحدة عام 2025، مما يتيح لهم فرصة فريدة لمواجهة فرق من مختلف أنحاء العالم في مباريات تنافسية.

""كانت كرة القدم للأندية هي الركيزة التي قام عليها صرح كرة القدم. فقد نشأت كحركة وطنية. ثم اتسعت رقعتها لتشمل القارات، وبعد مرور قرن ونصف من الزمان على تاريخ كرة القدم، حان الوقت لأن تصبح كرة القدم للأندية ظاهرة عالمية شاملة أيضاً"، هكذا صرّح السيد إنفانتينو. نسعى جاهدين إلى تهيئة الفرصة الكاملة لكم جميعاً، وأن يتسنى للاعبيكم إبراز مواهبهم على الصعيد العالمي... مما يساهم، مجدداً، في تطوير كرة القدم في إفريقيا وفي كافة أنحاء العالم، تحقيقاً لمهمتنا السامية."

وأضاف السيد إنفانتينو أن جميع الاتحادات القارية الستة كانت متحدة في دعم الأهداف الاستراتيجية التي وضعها FIFA والتي شملت إطلاق هذه البطولة. كما صرّح، "إن مهمتنا جميعاً هي تهيئة الظروف الملائمة وإذكاء شعلة الأمل وتوسيع الآفاق والسعي إلى التحسين والمشاركة الفعالة."

بخصوص قضية العنصرية، قدّم رئيس FIFA الشكر للاتحادات الأعضاء على دعمها للموقف العالمي الذي اتخذه FIFA لمناهضة العنصرية، والذي تم اعتماده خلال مؤتمر FIFA الرابع والسبعين المنعقد في بانكوك، تايلاند، بتاريخ السابع عشر من مايو\أيار لعام 2024. وقد صرّح "أرى أن هذا صراع أساسي لا بد لنا من الانتصار فيه، وأننا نسير على طريق النصر بفضل وحدتنا."

كما أكد على فخره بالتطور الملحوظ الذي شهدته منظومة كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على خمسة محاور رئيسية: تطوير كرة القدم، وكرة القدم للمنتخبات الوطنية للرجال، وكرة القدم للمنتخبات الوطنية للسيدات، وكرة القدم للأندية، وكرة القدم للشباب.

يخصص برنامج FIFA Forward حالياً مبلغاً قدره مليوني دولار أمريكي سنوياً لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في FIFA والبالغ عددها 211 اتحاداً، وذلك للاستثمار في تطوير كرة القدم. أعرب عن خالص امتناني للمساهمة [السخية] التي قدمها برنامج FIFA Forward والتدفق المالي المستمر من FIFA. كما أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في خطابه اللاحق "نحن بحاجة إلى وجود كرة القدم في ربوع أنحاء القارة السمراء كافة."

قال السيد إنفانتينو إن قرار FIFA بتوسيع بطولة كأس العالم FIFA™ من 32 إلى 48 فريقاً ابتداءً من عام 2026، مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للقارة الإفريقية من خمسة إلى تسعة أو عشرة مقاعد، هو بمثابة "دعم للاستثمار في كرة القدم وتطويرها في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر الجمعية العمومية العادية الـ46 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم Previous 01 / 08 Patrice Motsepe, CAF President and Gianni Infantino, FIFA President hand over a pennant to Taye Atske Selassie, President of Ethiopia 02 / 08 General view of the 46th CAF Ordinary General Assembly 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino is presented with a pennant by FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks 06 / 08 Patrice Motsepe, CAF President, Gianni Infantino, FIFA President and Kanizat Ibrahim, CAF vice President exchange pennants 07 / 08 Patrice Motsepe, CAF President, Taye Atske Selassie, President of Ethiopia and Gianni Infantino, FIFA President 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino with Ethiopian Football Federation President Isayas Jira Bosho Next

وبالمثل، فإن توسيع نطاق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ من 24 إلى 32 فريقاً في النسخة الأخيرة عام 2023 قد أتاح مزيداً من الفرص، حيث زاد عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا من ثلاثة إلى أربعة، بالإضافة إلى إمكانية حصول قارتين إضافيتين على مقعدين عبر بطولة الملحق."

كما حثّ رئيس FIFA الاتحادات الأعضاء على الاستثمار في كرة القدم للشباب والاستفادة من المسابقات الشبابية الموسّعة، مع اختيار المغرب لاستضافة النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات FIFA™ تحت 17 عاماً، والتي ستصبح حدثاً سنوياً ابتداءً من عام 2025.