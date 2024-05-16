إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™

عُقد كونغرس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في تايلاند عشية كونغرس FIFA الـ74

إنفانتينو: بإمكان FIFA إحداث "تغيير حقيقي" في أوقيانوسيا

زار رئيس FIFA كافة الاتحادات الوطنية الـ11 في أوقيانوسيا خلال عام 2023

خلال كلمته أمام الدورة 30 لكونغرس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم المنعقد في العاصمة التايلاندية، أشاد جياني إنفانتينو بالاتحاد القاري على "النجاح المذهل" الذي حققه بتقاسم تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، وأكد على التزام FIFA بدعم المنطقة، وعلى أهمية الوحدة، قائلاً إن أهميتها الآن هي أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لاتحاد قاري مثل اتحاد أوقيانوسيا، منوّهاً إلى "أننا بحاجة لبعضنا البعض."

يُذكر أن المرة الأولى التي استضاف فيها اتحاد كروي من أوقيانوسيا إحدى بطولات FIFA الكبيرة كانت العام الماضي عندما تقاسمت نيوزيلندا شرف تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™. وعشية انعقاد كونغرس FIFA الـ74 في بانكوك وللمرة الأولى أيضاً، قال إنفانتينو: "لقد حققّت (البطولة) هذا النجاح الباهر بفضل مساهمة كل (اتحاد) منكم."

وبالنظر لكونه قام بزيارة كافة الاتحادات الوطنية الـ11 في أوقيانوسيا عام 2023، أكّد إنفانتينو أن FIFA يتطلّع للاستمرار بدعم المنطقة من خلال برامجه المختلفة وعبر تمويل المبادرات: بوسعنا الاستثمار في أوقيانوسيا وإحداث تغيير فعلي على الأرض. استثمارات التضامن وبرامج FIFA Forward وغيرها مضمونة بطبيعة الحال، لا بل وسنتجاوزها كما جرت عليه العادة."

تُمثّل المشاركة في بطولات FIFA ركيزة أساسية في تسريع التطور الكروي في الاتحادات الوطنية والقارية، ومن شأن التغييرات الأخيرة التي أدخلها FIFA على هياكل البطولات أن تخلق المزيد من الفرص أمام اللاعبين واللاعبات في أوقيانوسيا، وهو ما تجلّى في مارس/آذار الماضي خلال النسخة الأولى من سلسلة FIFA™ التي كانت عبارة عن ست بطولات مصغرة تشارك في كل منها أربعة منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، وشهدت نسختها الأولى مشاركة منتخبات نيوزيلندا وبابوا نيوغينيا وفانواتو من أوقيانوسيا.

وأشار إنفانتينو إلى أن اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم يملك تذكرة تأهّل مضمونة إلى بطولتي كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™، بالإضافة إلى الاستفادة من نسخ موسعة وأكثر تواتراً من بطولات الشباب والشابات والناشئين والناشئات. يُذكر أن نيوزيلندا ستشارك في مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، كما سيخوض منتخبها للمرة الأولى منافسات كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في أوزبكستان لاحقاً هذا العام، كما تأهل منتخب فيجي للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي تستضيفها كولومبيا هذا العام، وبمشاركة نيوزيلندا كذلك. وأردف إنفانتينو قائلاً: "من خلال زيادة عدد المنتخبات في بطولتي تحت 17 سنة وتنظيمهما بشكل سنوي، وزيادة عدد المنتخبات في بطولتي تحت 20 سنة وتنظيمهما كل سنتين...وزيادة عدد المقاعد المخصصّة لدول أوقيانوسيا.. سيكون لذلك أثر فعلي على مستقبل بطولاتكم، في فئتي الرجال والسيدات."