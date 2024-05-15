أحدث أخبار الأمين العام

BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino with (L-R) FIFA Senior Vice-President and AFC President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA Vice-President and UEFA President Aleksander Čeferin and FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 15: Secretary General of FIFA, Fatma Samoura, partakes in a group photo at a FIFA Football For Schools event on November 15, 2023 in Addis Ababa, Ethiopia. (Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Fatma Samoura at The Londoner Hotel on October 01, 2023 for the Best of Africa Awards in London, England. (Photo by Shane Anthony SInclair - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا
٢ أكتوبر ٢٠٢٣
FAA'A,TAHITI - September 22: FIFA Secretary General Fatma Samoura arrives at Faa'a International Airport ahead of her visit to Tahiti on September 22, 2023 in Faa'a,Tahiti. (Photo by Ned Ah Tchoy/High Park)
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 20: FIFA Secretary General Fatma Samoura receives a Lifetime Achievement Award at the World Football Summit Europe 2023 award ceremony at Villa Luisa on September 20, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Niccolo Guasti - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة لـFIFA تنال جائزةَ الإنجاز مدى الحياة من القمة العالمية لكرة القدم
١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: FIFA Secretary General Fatma Samoura during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
فاطمة سامورا: إنها مجرد البداية لكرة قدم السيدات
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: FIFA President Gianni Infantino with FIFA Secretary General Fatma Samoura (L) and Executive Director of the World Food Programme Cindy McCain (C) during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Australia and England at Stadium Australia on August 16, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 09: FIFA President Gianni Infantino (C) with Oriini Kaipara (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura (R) at the International Day of the World's Indigenous People event at Park Hyatt Hotel on August 09, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
Adelaide, Australia - Auguest 08: FIFA Secretary General Fatma Samoura during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 08, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Aitor Alcade - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تدعو إلى تمكين النساء خلال "ندوة قوة المرأة"
٩ أغسطس ٢٠٢٣
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 07: FIFA Secretary General Fatma Samoura with Indigenous kids from Western Australia, Northern Territory and Queensland duing the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between England and Nigeria at Brisbane Stadium on August 07, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يساعد فتيات الأمم الأولى على الاستمتاع برحلة العمر
٨ أغسطس ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino during the Official Opening Press Conference - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 at Park Hyatt hotel on July 19, 2023 in Auckland / Tamaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو عشية انطلاق كأس العالم للسيدات: يجب أن تكونوا فخورين بما حققتموه
١٩ يوليو ٢٠٢٣
FIFA Secretary General Fatma Samoura in Melbourne meets Morroco.
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تتفقد المنشآت في ثلاث مدن
١٤ يوليو ٢٠٢٣
Welcome Reception for FIFA Secretary General Fatma Samoura in Darwin
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تستهل زيارتها الخامسة إلى أستراليا من الإقليم الشمالي
١٠ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
FIFA Secretary General visits Seychelles Football Federation
المنظمة
كرة القدم النسائية ومشاركة الشباب وكرة القدم الشاطئية محط اهتمام زيارة الأمينة العامة لسيشيل
٢٧ يونيو ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JUNE 19: FIFA Secretary General Fatma Samoura vists Eden Park on June 19, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تختتم جولتها التفقدية في نيوزيلندا
١٩ يونيو ٢٠٢٣
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - JUNE 16: FIFA Secretary General Fatma Samoura visits the team base camp for Costa Rica at Nga Puna Wai Sports Hub on June 16, 2023 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الإرث خارج المدن المستضيفة محل اهتمام الأمينة العامة في زيارتها لنيوزيلندا
١٦ يونيو ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JUNE 15: FIFA Secretary General Fatma Samoura meets guests at Ellerslie AFC on June 15, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تتفقد منشآت التدريب في أوكلاند
١٥ يونيو ٢٠٢٣
WELLINGTON, NEW ZEALAND - JUNE 14: Football World Cup Chief Executive, Dave Beeche, Chief Women's Football Officer for FIFA, Sarai Bareman, FIFA Secretary-General Fatma Samoura Wellington Regional Stadium CEO, Shane Harmon, FIFA Council Member, Rodolfo Villalobos, NZ Football President Johanna Wood and Wellington Regional Stadium Venue General Manager, Graeme Davidson, during a visit to Wellington Regional Stadium on June 14, 2023 in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تركّز على الإرث بعيد المدى في زيارة إلى العاصمة ويلينغتون
١٤ يونيو ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 01: FIFA Secretary General Fatma Samoura on June 01, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
فاطمة سامورا تترك منصب الأمينة العامة لـ FIFA
١٤ يونيو ٢٠٢٣
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