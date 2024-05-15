FIFA.com
أحدث أخبار الأمين العام
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
المنظمة
تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا
٢ أكتوبر ٢٠٢٣
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة لـFIFA تنال جائزةَ الإنجاز مدى الحياة من القمة العالمية لكرة القدم
١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
كرة القدم للسيدات
فاطمة سامورا: إنها مجرد البداية لكرة قدم السيدات
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تدعو إلى تمكين النساء خلال "ندوة قوة المرأة"
٩ أغسطس ٢٠٢٣
المنظمة
FIFA يساعد فتيات الأمم الأولى على الاستمتاع برحلة العمر
٨ أغسطس ٢٠٢٣
الرئيس
إنفانتينو عشية انطلاق كأس العالم للسيدات: يجب أن تكونوا فخورين بما حققتموه
١٩ يوليو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تتفقد المنشآت في ثلاث مدن
١٤ يوليو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تستهل زيارتها الخامسة إلى أستراليا من الإقليم الشمالي
١٠ يوليو ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
المنظمة
كرة القدم النسائية ومشاركة الشباب وكرة القدم الشاطئية محط اهتمام زيارة الأمينة العامة لسيشيل
٢٧ يونيو ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة تختتم جولتها التفقدية في نيوزيلندا
١٩ يونيو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الإرث خارج المدن المستضيفة محل اهتمام الأمينة العامة في زيارتها لنيوزيلندا
١٦ يونيو ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة تتفقد منشآت التدريب في أوكلاند
١٥ يونيو ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة تركّز على الإرث بعيد المدى في زيارة إلى العاصمة ويلينغتون
١٤ يونيو ٢٠٢٣
المنظمة
فاطمة سامورا تترك منصب الأمينة العامة لـ FIFA
١٤ يونيو ٢٠٢٣
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