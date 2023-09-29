الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة

ناقشت فاطمة سامورا تطوير كرة القدم مع المسؤولين الحكوميين

أجرت الأمينة العامة محادثات مع أعضاء الاتحاد التاهيتي لكرة القدم

تفوّقت نيوزيلندا على فيجي لتفوز ببطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة

اختتمت فاطمة سامورا الأمينة العامة لـFIFA زيارتها إلى تاهيتي حيث حضرت المراحل النهائية من بطولة اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم للسيدات تحت 16 سنة والتقت بالعديد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كرة القدم وناقشت معهم دور كرة القدم في المساهمة في التنمية المستدامة. وجاءت الزيارة بعد شهر واحد من انتهاء بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023™، والتي يُتوقع لها أن تترك إرثاً كبيراً وتُلهم الفتيات واللاعبات في جميع أنحاء منطقة أوقيانوسيا.

وشاهدت الأمينة العامة لـFIFA فوائد برامج FIFA للتطوير بشكل مباشر عندما زارت ملعب العشب الصناعي الجديد في مقر الاتحاد التاهيتي لكرة القدم في بيراي، وهو أحدث إنجاز لكرة القدم في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. وكان جياني إنفانتينو قد افتتح الملعب، الذي موّله برنامج FIFA Forward، في يوليو/تموز، وكان بذلك أول رئيس لـFIFA يزور البلاد. وتطوّرت كرة القدم في تاهيتي ونمت بسرعة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتتمتع الجزيرة أيضاً بتقليد قوي في كرة القدم الشاطئية، حيث وصلت مرتين إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، في عامي 2015 و2017، فضلاً عن استضافة هذه البطولة عام 2013. ويستعد الفريق الهاييتي حالياً لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023™ المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة في فبراير/ شباط المقبل.

وقالت فاطمة سامورا "أريد أن أشكر الجميع على الترحيب الرائع بنا هنا في تاهيتي، حيث تعرفت على الثقافة المحلية ورأيت بنفسي كيف تصل كرة القدم إلى كل مكان في العالم." وأضافت "لقد شعرت بسعادة غامرة للقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الهاييتي لكرة القدم والحديث معهم عن التطور الملحوظ لكرة القدم في تاهيتي. كما أجريت محادثات رائعة مع مسؤولين حكوميين حول الدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في المجتمع وفي المساهمة في التنمية المستدامة. لقد كانت تجربة مفيدة."

وشهدت فاطمة سامورا مدى الانتشار العالمي لكرة القدم عندما سافرت إلى جزيرة موريا القريبة وشاهدت مع عمدة المدينة إيفانز هوماني مباراة محلية بين فريقي إي أس ميرا وتابوهوتي. وخلال اجتماعاتها في تاهيتي، ناقشت سامورا أهمية كرة القدم في المجتمع، بما في ذلك الطريقة التي يُمكن بها لكرة القدم تمكين المرأة. ومن بين الموضوعات التي بحثتها مع وزيرة الشباب والرياضة ومنع الجريمة ناهيما تيماري أهمية الرياضة لأسلوب حياة صحي، بينما تناولت محادثاتها مع ميناري جالينون توبوا، وزيرة التضامن والإسكان، دور كرة القدم في التنمية المستدامة.

ويُمكن لقيم كرة القدم أيضاً أن تساعد في بناء المجتمع، وكان هذا أحد الموضوعات في اجتماعها مع ليزا جوفينتين، مندوبة تنمية البلديات. وفي بطولة أوقيانوسيا، حضرت الأمينة العامة لـFIFA مباراة تحديد المركز الثالث التي فازت فيها تاهيتي على تونجا 5-3 في قبل أن تحضر المباراة النهائية التي تغلبت فيها نيوزيلندا على فيجي 1-0 لتفوز بالبطولة وتتأهل إلى كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA التي ستقام في جمهورية الدومينيكان العام المقبل.