أتليتكو مدريد وبرشلونة يستأنفان سباق التأهل لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

فريق واحد من العملاقين الإسبانيين يمكنه التأهل إلى نهائيات الولايات المتحدة العام المقبل

قد يحسم ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا تأهله يوم السبت

يحتاج أولسان لفوز وحيد ليصبح أول نادٍ كوري يتأهل إلى البطولة الجديدة التي تضم 32 نادياً

يستأنف الثنائي الإسباني أتليتكو مدريد وبرشلونة سباق بلوغ النسخة الافتتاحية من Mundial de Clubes FIFA 25™ (كأس العالم للأندية 2025 FIFA™) التي لا يمكن إلا لأحدهما حسمه في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بينما قد تُحسم بطاقات التأهل في قارتي آسيا وأفريقيا في الأيام المقبلة.

الثلاثاء 16 إبريل/نيسان

أوروبا

بعد فوزه في مباراة الذهاب على يروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1، اقترب أتليتكو مدريد من الانضمام إلى غريمه التقليدي ريال مدريد كممثل ثانٍ لإسبانيا عبر مسار التصنيف. بينما تتبقى تسع نقاط فقط (7 من المباريات، و2 بالتأهل إلى الأدوار المقبلة)، تتفوق كتيبة دييجو سيميوني عن برشلونة بفارق ست نقاط في التصنيف.

إذا ودع برشلونة، الذي فاز ذهابًا بنتيجة 3-2، دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، سيضمن أتلتيكو مدريد مقعداً في النهائيات العالمية. إذا تأهل الثنائي الإسباني فإنهما سيلتقيان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لتبقى البطاقة الإسبانية الثانية على المحك - إما عن طريق التتويج باللقب أو عبر مسار التصنيف.

قد يتأهل أي من الفريقين إذا توج بطلاً لأوروبا، ولكن من المستحيل أن يتأهل كلا الفريقين إلى نهائيات الولايات المتحدة.

إذا فاز أتليتكو في مباراة الإياب أمام دورتموند الذي حسم تأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، فهناك طريقة واحدة فقط أمام برشلونة لحرمان منافسه في الدوري الإسباني من التأهل إلى النسخة الافتتاحية من البطولة التي تضم 32 فريقاً عبر مسار التصنيف: الفوز بمباراة إياب ربع النهائي، والتغلب على أتليتكو في مباراتي نصف النهائي، وخسارة النهائي بركلات الترجيح.

إذا حقق أتلتيكو نتيجة أفضل من نظيره الإسباني في مباراة الإياب، فلن يتمكن برشلونة من التفوق على أتلتيكو في التصنيف ولن يتمكن من إزاحته إلا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

سيضمن الفوز بلقب أوروبي سادس لبرشلونة حسم بطاقة التأهل على حساب أتلتيكو مدريد. إذا فاز برشلونة في مباراة الإياب وودع أتلتيكو البطولة، سيتقلص الفارق بين كتيبة تشافي هيرنانديز وأتليتكو إلى ثلاث نقاط، ولكن للتفوق على أتلتيكو، سيحتاج برشلونة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

آسيا

لا يزال هناك بطاقتان متاحان في آسيا: إحداهما لبطل دوري أبطال آسيا 2023/24 والأخرى عبر مسار التصنيف.

يستضيف نادي العين (الإمارات) فريق الهلال السعودي الفائز بدوري أبطال آسيا أربع مرات في ذهاب نصف النهائي يوم الثلاثاء. وبينما ضمن الهلال تأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا 2021، إلا أن تتويجه باللقب القاري الخامس هذا الموسم سيؤدي إلى تفعيل بطاقة ثانية عبر مسار التصنيف وسيصطحب معه ثنائي كوريا الجنوبية أولسان وجيونبوك موتورز إلى الولايات المتحدة.

كذلك فإن الصورة واضحة وضوح الشمس لنادي العين؛ إذ يتعين على الفريق الإماراتي التتويج بدوري أبطال آسيا ليحجز مقعداً في نهائيات الولايات المتحدة.

الأربعاء 17 أبريل/نيسان

أوروبا

الفوز بدوري أبطال أورويا للمرة الأولى هو الطريق الوحيد أمام أرسنال (إنجلترا) للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™. يسافر الفريق الإنجليزي إلى ميونيخ يوم الأربعاء لخوض مباراة العودة أمام بايرن ميونيخ (ألمانيا)، الذي تعادل 2-2 ذهاباً في لندن، والذي كان قد ضمن

مقعداً في البطولة العالمية باعتباره الفريق الألماني الأعلى تصنيفاً. وفي حال تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فإنه سيهدي جاره سالزبورغ (النمسا) بطاقة التأهل لنهائيات الولايات المتحدة عبر مسار التصنيف.

ضمن كل من ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، اللذان سيلعبان مباراة الإياب في إنجلترا يوم الأربعاء المقبل، تأهلهما إلى كأس العالم للأندية بعد أن فازا بآخر نسختين لدوري أبطال أوروبا.

آسيا

سيضمن أولسان مقعداً في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ إذا فاز على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني يوم الأربعاء. في الحقيقة، إذا تعادل أولسان مرتين في المباريات المتبقية في المسابقة - أو تأهل إلى النهائي، فإنه سيضمن التأهل عبر مسار التصنيف.

في حال وصول أولسان والهلال إلى المباراة النهائية، سيضمن جيونبوك - الذي ودّع البطولة على يد أولسان في ربع النهائي - التأهل عبر مسار التصنيف.

يعي يوكوهاما أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى هو الطريق الوحيد للتأهل إلى نهائيات الولايات المتحدة.

السبت 20 إبريل/نيسان

أفريقيا

يشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا صداماً بين الفريقين اللذان يتنافسان على المقعد الوحيد المضمون لفريق إفريقي في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ عبر مسار التصنيف؛ إذ يستضيف الترجي (تونس) الذي يملك 90 نقط، نادي ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) الذي يملك 98 نقطة، في مباراة الذهاب يوم السبت.

بينما يتبقى 12 نقطة فقط كحد أقصى متاحة للفرق التي لن تتوج باللقب، فإن فوز ماميلودي في مباراة الذهاب سيضمن تأهله للنهائيات العالمية العام المقبل حيث سيتقدم على الترجي بـفارق 11 نقطة بينما ستتبقى تسع نقاط فقط.

التعادل سيترك الترجي التونسي متأخراً بثماني نقاط وسيحتاج للفوز في إياب نصف النهائي وإحدى مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي ليتجاوز صندوانر. إذا فاز الفريق التونسي بمباراتي نصف النهائي، سيتجاوز منافسه الجنوب الإفريقي في التصنيف.