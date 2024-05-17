اختيار البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

ستستضيف البرازيل منافسات كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

ستكون النسخة المقبلة عام 2027 هي العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™

البرازيل هي وجهة مثالية دوماً لبطولة كروية دولية

خلال كونغرس FIFA الـ74 في العاصمة التايلاندية بانكوك، تم اختيار الملف المنفرد للبرازيل لاستضافة النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™ التي ستجري عام 2027، وبذلك أصبحت أول دولة من أمريكا الجنوبية تُنظِّم البطولة.

يأتي هذا الإعلان ليتوِّج عملية الترشُّح الأكثر شمولاً بتاريخ البطولة، بينما تم اختيار المستضيف بموجب تصويت مفتوح في كونغرس FIFA، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، إذ حصلت البرازيل على 119 صوتاً، مقابل 78 للملف المشترك لبلجيكا وهولندا وألمانيا.

ومن شأن هذه البطولة أن تكون بمثابة فرصة استثنائية لـFIFA للبناء على الزخم الكبير الذي حققته النسخ السابقة، بما في ذلك كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ التي تقاسمت استضافتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا وحظيت بإشادة عالمية وشهدت كسر الكثير من الأرقام القياسية على أكثر من صعيد.

كونغرس FIFA الـ74 لعام 2024 | تعيين البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ 01:46

ستكون بطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ حدثاً تاريخياً لكونها الدورة العاشرة من هذا العرس الكروي العالمي الذي يتطوّر ويتوسّع نسخة بعد أخرى منذ تنظيمه للمرة الأولى في الصين عام 1991، ليستضيف البطولة بعد ذلك لمرة واحدة على الأقل كل من السويد وأمريكا وألمانيا وكندا وفرنسا إلى جانب أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا (استضافة مشتركة).

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يُذكر أن نسخة 2023 شهدت توسيع المشاركة في البطولة من 24 إلى 32 منتخباً لتكون النسخة الأكثر تنافسية على الإطلاق، إذ حققت سبعة منتخبات أول فوز لها على الإطلاق بتاريخ هذا الحدث الذي شهد تحقيق إنجاز غير مسبوق آخر بتأهل ثلاثة منتخبات أفريقية إلى الدور ثُمن النهائي، والذي كانت كافة الاتحادات القارية الستة ممثلة فيه للمرة الأولى. وبالنظر إلى أن نسخة 2023 شكّلت مصدر إلهام للكثير من الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم، يَتوقع FIFA أن يُشارك عدد قياسي من المنتخبات في التصفيات المؤهلة لبطولة 2027، بينما من المؤكد أن الكثير من الدول الناشئة في كرة قدم السيدات واللاعبات الصاعدات والمدربين والمدربات حديثي العهد في اللعبة الجميلة سيتركون بصمتهم على هذه النسخة.