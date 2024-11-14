أيسلندا تستضيف ورشة عمل إدارة الأندية التابعة لـFIFA

أطلق FIFA ورشة عمل لإدارة الأندية في أيسلندا

برنامج مدته يومان يركز على إدارة الأندية وهياكلها والتخطيط التشغيلي

ورش عمل FIFA لإدارة الأندية هي مبادرة عالمية مصممة لدعم النمو والاحترافية

في عام 2018، انبهر العالم برحلة آيسلندا الرائعة إلى المسرح العالمي في روسيا عندما تحدت الصعاب لتصبح أصغر دولة تصل إلى كأس العالم FIFA™. كما كان المنتخب الأيسلندي للسيدات مصدر فخر على مدى فترة طويلة بعد أن شارك في النسخ الأربع الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات.

تؤكد هذه الإنجازات التي حققها بلد لا يتجاوز عدد سكانه 400 ألف نسمة على أن هذه الدولة معتادة على الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة. وهو ما يجعل من هذه الجزيرة الاسكندنافية البلد المضيف المثالي لورش عمل FIFA لإدارة الأندية، وهي مبادرة مصممة لتزويد المديرين التنفيذيين للأندية بالمعرفة والمهارات الأساسية، ودعم الأندية في رحلتها نحو الاحتراف والتميز التشغيلي.

استضاف FIFA ورشة العمل على مدار يومين (11-12 نوفمبر/تشرين الثاني) في ريكيافيك، وأقيمت ورشة العمل بالتعاون مع اتحاد كرة القدم في أيسلندا ورابطة الدوري الأيسلندي. وتم التركيز بشكل عام على أفضل الممارسات في إدارة الأندية والدوريات وتنمية هياكل الأندية والتخطيط التشغيلي.

تتماشى ورشة العمل مع أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، وهي مشروع مرتبط ببرنامج FIFA لاحتراف الدوريات والأندية. وقالت أورنيلا دي بيليا، مديرة العلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية في FIFA:”ورش عمل FIFA لإدارة الأندية هي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم نمو واحتراف الأندية. في هذه الدورة، عقد FIFA شراكة مع KSI و(ITF) لتنظيم ورش العمل في أيسلندا، إدراكاً للإمكانات القوية التي تتمتع بها البلاد في تطوير كرة القدم“. ”مع وجود كرة القدم للأندية في صميم اللعبة، تتمثل رؤية FIFA في تمكين عدد أكبر من الأندية من كل منطقة من التنافس على أعلى مستوى داخل وخارج الملعب.“

صُممت ورشة العمل المقدمة لتلبية الاحتياجات والتحديات الخاصة بالأندية المحلية، مع اتباع نهج عملي للغاية يتضمن تمارين جماعية لتطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات واقعية. حضر الورشة كبار الإداريين من أندية الدرجة الأولى والثانية للرجال، وأندية الدرجة الأولى للسيدات لحضور عروض تقديمية من مستشاري وممثلي FIFA، بما في ذلك ماريون جافات، منسقة FIFA الإقليمية، وألفارو كارياس، مدير التطوير الاستراتيجي في FIFA.