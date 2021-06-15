برامج الدوريات والأندية المحترفة

تدير إدارة كرة القدم للمحترفين مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز احترافية رياضة كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وتقدم الإدارة دعمها المخصص للاتحادات الأعضاء ودورياتهم وأنديتهم، وتساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتنظيم المنافسات وصيغها، وهياكل الحوكمة، والجوانب التجارية، والحقوق الإعلامية، وطرق الاتصال. ويتم تطوير المشاريع بناءً على الطلب، وعادةً ما يتم ذلك بالتعاون مع قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA، وهي تستجيب بصفة استشارية لاحتياجات محددة مقدمة من الاتحاد العضو و/ أو منظم الدوري المعني. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نفذت إدارة كرة القدم للمحترفين في FIFA عدداً من المشاريع الساعية لإضفاء طابع الاحترافية في العديد من البلدان ، بما في ذلك: