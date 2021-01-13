الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ksi.is
العنوان
Laugardal,
104 REYKJAVIK
Iceland
طرق التواصل
الهاتف: +354/510 2900
البريد الإلكتروني:ksi@ksi.is
فاكس: +354/568 9793
التنظيم
President
Thorvaldur ORLYGSSON
Vice President
Borghildur SIGURDARDOTTIR
Gisli GISLASON
Gudrun SIVERTSEN
Helga HELGADOTTIR
Acting General Secretary
Jorundur SVEINSSON
Treasurer
Bryndis EINARSDOTTIR
Media And Communication Manager
Omar SMARASON
Technical Director
Jorundur SVEINSSON
National Coach Men
Age HAREIDE
National Coach Women
Thorsteinn HALLDORSSON
Chairperson of the Referees Committee
Halldor Breifjoer JOHANNSSON
Head/Director of the Referees Department
Magnus JONSSON
Referee Coordinator
Magnus JONSSON
Futsal Coordinator
Thor INGIMUNDARSON
تصنيف أيسلندا
تصنيف منتخب أيسلندا للرجال
تصنيف منتخب أيسلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
13
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
1836.08
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠