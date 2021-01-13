الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم

الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ksi.is

العنوان

Laugardal,

104 REYKJAVIK

Iceland

طرق التواصل

الهاتف: +354/510 2900

البريد الإلكتروني:ksi@ksi.is

فاكس: +354/568 9793

التنظيم

President

Thorvaldur ORLYGSSON

Vice President

Borghildur SIGURDARDOTTIR

Gisli GISLASON

Gudrun SIVERTSEN

Helga HELGADOTTIR

Acting General Secretary

Jorundur SVEINSSON

Treasurer

Bryndis EINARSDOTTIR

Media And Communication Manager

Omar SMARASON

Technical Director

Jorundur SVEINSSON

National Coach Men

Age HAREIDE

National Coach Women

Thorsteinn HALLDORSSON

Chairperson of the Referees Committee

Halldor Breifjoer JOHANNSSON

Head/Director of the Referees Department

Magnus JONSSON

Referee Coordinator

Magnus JONSSON

Futsal Coordinator

Thor INGIMUNDARSON

تصنيف أيسلندا

تصنيف منتخب أيسلندا للرجال
تصنيف منتخب أيسلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1323.43

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
13
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
النمسا
1836.08

١٥ مارس ٢٠٢٤