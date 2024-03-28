مكافحة تغير المناخ هي محور التركيز الرئيسي في ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق

عقدت ورشة العمل التي استمرت يومين في بورت مورسبي بحضور 10 أعضاء من OFC

النهج الشامل بشأن عناصر الخدمة العامة الرئيسية لتطوير كرة القدم هو محور التركيز الرئيسي

تغير المناخ هو التهديد الأكبر الذي يواجه جميع البلدان في منطقة المحيط الهادئ

وقع FIFA ومنتدى جزر المحيط الهادئ مذكرة تفاهم في أبريل 2022

كجزء من مذكرة التفاهم بين FIFA ومنتدى جزر المحيط الهادئ، استضافت بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة ورشة عمل FIFA لصيانة البنية التحتية والمرافق يومي 9 و10 أبريل 2024. كانت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين مبادرة مهمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2022. وركزت على حاجة الاتحادات الأعضاء إلى اتباع نهج شامل وطويل الأجل في تطوير البنية التحتية لكرة القدم، مما يستلزم تطوير استراتيجيات البنية التحتية و خطط صيانة مصممة خصيصًا للتأكد من أن جميع المرافق متوافقة ومناسبة للغرض ومليئة بتركيز قوي على الخدمة العامة على مكونات مثل الاستدامة والشمولية وإمكانية الوصول والحماية.

إن تغير المناخ هو التهديد الأكبر الذي يواجه جميع البلدان في منطقة المحيط الهادئ، مع وجود العديد من التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة. ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سوف يغمر 4% من مساحة اليابسة على الأرض ويؤثر سلباً على بقاء منطقة المحيط الهادئ. وقال ليونارد بايا، المدير العام لاتحاد جزر سليمان لكرة القدم "إن بلادنا دولة جزر تضم حوالي 999 جزيرة. إن أحد التحديات التي تواجهها بلادنا فيما يتعلق بتغير المناخ هو تآكل الأرض بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، لقد فقدنا الكثير من شواطئنا، خاصة تلك التي اعتدنا عليها بناء ملاعب كرة القدم الشاطئية لمجتمعاتنا في المناطق الريفية، وقد أثر ذلك بالفعل على تطوير كرة القدم لدينا."

ورشة عمل FIFA للبنية التحتية وصيانة المرافق للاتحادات الأعضاء في أوقيانوسيا Previous 01 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 02 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 03 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 04 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 05 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 06 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 07 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 08 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 09 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 10 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 11 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 12 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs 13 / 13 FIFA Football Infrastructure and Facilities Maintenance Workshop for Oceanian MAs Next

تواجه أوقيانوسيا أعلى مخاطر الكوارث ويرجع ذلك أساسًا إلى تعرضها الشديد للأحداث الطبيعية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر. بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعاصير والفيضانات في منطقة جنوب المحيط الهادئ في عام 2020 حوالي مليار دولار أمريكي. وبالمثل، فإن متوسط خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي يبلغ 14.4% في بلدان جزر المحيط الهادئ بسبب هذه الكوارث. ومن وجهة نظر كرة القدم، تؤثر هذه التحديات على تطوير كرة القدم بطريقة عملية واقتصادية، مع تكاليف عالية فيما يتعلق بارتفاع الملاعب، وتعزيز الأسطح والمباني، واختيار المواد، وشبكات المياه. ومن الشائع أن تعاني الدول في هذه المنطقة بشكل كبير من حيث الأضرار التي لحقت بالمرافق وتوقف مواسم الدوري بسبب الفيضانات وأمواج المد والجزر وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل الأراضي.

لقد عمل FIFA مع الاتحادات الأعضاء لتصحيح بعض هذه المشكلات، وفي إطار برنامج FIFA Forward منذ عام 2016، استثمر FIFA ما مجموعه 21 مليون دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية في أوقيانوسيا مع تضمين مكونات الاستدامة وإمكانية الوصول في التصاميم. ومع ذلك، ستستمر العوائق والتكاليف المرتفعة ما لم يتم تنفيذ الاستراتيجيات واللوائح في إطار يمكن للاتحادات الأعضاء تنفيذه وقيادته بنجاح في بلدانها. الهدف من ورشة العمل - التي حضرها الأمناء العامون ومديرو المرافق من 10 جمعيات أعضاء في أوقيانوسيا - هو أن تؤدي إلى مشاركة أكبر لأصحاب المصلحة للسماح للاتحادات الأعضاء بالاستفادة من كل الدعم المتاح وتعظيم التأثيرات الإيجابية على الناس ومنطقتهم و البيئة. خلال ورشة العمل، تبادل اتحاد فانواتو لكرة القدم تجربته مع الحكومة الوطنية التي منحته إعفاءات ضريبية على المواد المستوردة لملعب المياه العذبة. تم إعادة استثمار هذه الأموال مباشرة في المشروع لضمان إمكانية بناء العناصر المهمة لشبكات المياه والكهرباء الشمسية وإمكانية الوصول في الملعب. تحدث اتحاد تونغا لكرة القدم عن تعاونه مع الحكومة في إضفاء الطابع الرسمي على عملية يمكن من خلالها استخدام مرافقه كمراكز إخلاء في حالة وقوع الكارثة التالية. وشدد اتحاد فيجي لكرة القدم على أهمية الحفاظ على إطار وعمليات مالية قوية كجزء من خطة الصيانة الخاصة به لضمان استمرار المرافق في خدمة اللعبة وأصحاب المصلحة. على وجه التحديد، تطرقت ورشة العمل إلى صيانة المرافق وسلطت الضوء على أهمية الحماية والاستدامة وسهولة الوصول. كما تم تحديد آليات دعم FIFA المتاحة للاتحادات الأعضاء من حيث الخبراء والمتخصصين. وكجزء من هذا، تم منح الدول الأعضاء الأدوات اللازمة لتطوير استراتيجية صيانة قوية مع خطة تشغيلية للصيانة تتمتع بموارد جيدة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.

اجتماع بين الاتحادات الوطنية من أوقيانوسيا للتركيز على استراتيجيات تغير المناخ 02:13