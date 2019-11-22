World's best in action

Live streams, match highlights, exclusives and more!
FIFA.com
Friday 22 November 2019, 14:00

The Week in Numbers

  • Upsets in Bahir Dah and Osaka

  • Rampant Italians and debuting Spaniards

  • Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki and Wijnaldum feature

500
100
MatchYearMultiple-goal scorers
San Marino 0-13 Germany2006Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
Spain 12-1 Malta1983Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
Netherlands 11-0 San Marino2011Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
France 10-0 Azerbaijan1995Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
England 9-0 Luxembourg1982Blissett (3)
Spain 9-0 Albania1990Butragueno (4), Munoz (2)
Spain 9-0 Austria1999Raul (4), Urzaiz (2)
Spain 9-0 San Marino1999Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
Russia 9-0 San Marino2019Dzyuba (4), Smolov (2)
Belgium 9-0 San Marino2019R. Lukaku (2)
Italy 9-1 Armenia2019Immobile (2), Zaniolo (2)
58
33
23
22
13
7
6
2
Cookie Settings