Friday 22 November 2019, 14:00
The Week in Numbers
Upsets in Bahir Dah and Osaka
Rampant Italians and debuting Spaniards
Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki and Wijnaldum feature
500
100
|Match
|Year
|Multiple-goal scorers
|San Marino 0-13 Germany
|2006
|Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
|Spain 12-1 Malta
|1983
|Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
|Netherlands 11-0 San Marino
|2011
|Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
|France 10-0 Azerbaijan
|1995
|Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
|England 9-0 Luxembourg
|1982
|Blissett (3)
|Spain 9-0 Albania
|1990
|Butragueno (4), Munoz (2)
|Spain 9-0 Austria
|1999
|Raul (4), Urzaiz (2)
|Spain 9-0 San Marino
|1999
|Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
|Russia 9-0 San Marino
|2019
|Dzyuba (4), Smolov (2)
|Belgium 9-0 San Marino
|2019
|R. Lukaku (2)
|Italy 9-1 Armenia
|2019
|Immobile (2), Zaniolo (2)
58
33
23
22
13
7
6
2