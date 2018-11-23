World's best in action

Friday 23 November 2018, 00:56
Australia

The Week in Numbers

  • Swiss Davids emulate Spanish Davids

  • Goals in the blink of an eye by Korankei Gorge

  • Who copied a Manchester United icon?

55
26
15
EditionChampionsUnbeaten runFirst lossScorers
1930Uruguay0Brazil 2-0 UruguayNilo (2)
1934Italy0England 3-2 ItalyBrook (2), Drake
1938Italy8Switzerland 3-1 ItalyMonnard, Aeby (2)
1950Uruguay4Chile 2-0 UruguayCremaschi, Munoz
1954West Germany0Belgium 2-0 West GermanyCoppens, Anoul
1958Brazil10Uruguay 3-0 BrazilEscalada, Sasia, Bergara
1962Brazil3Paraguay 2-0 BrazilZarate, Ayala
1966England5England 2-3 ScotlandLaw, Lennox, McCalliog
1970Brazil17Italy 2-0 BrazilRiva, Capello
1974West Germany3England 2-0 West GermanyBell, MacDonald
1978Argentina4Bolivia 2-1 ArgentinaReynaldo (2)
1982Italy0Italy 0-1 SwitzerlandElsener
1986Argentina1Argentina 0-1 ParaguayGarre own-goal
1990West Germany6Wales 1-0 GermanyRush
1994Brazil23Brazil 0-2 MexicoBlanco, Garcia
1998France8France 2-3 RussiaPanov (2), Karpin
2002Brazil0Brazil 0-1 ParaguayCuevas
2006Italy0Italy 0-2 CroatiaEduardo, Modric
2010Spain2Argentina 4-1 SpainMessi, Higuain, Tevez, Aguero
2014Germany0Germany 2-4 ArgentinaAguero, Lamela, Fernandez, Di Maria
2018France4Netherlands 2-0 FranceWijnaldum, Depay
15
12
10
8
6
5
5
4
