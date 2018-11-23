The Week in Numbers

Swiss Davids emulate Spanish Davids
Goals in the blink of an eye by Korankei Gorge
Who copied a Manchester United icon?
55
26
15
|Edition
|Champions
|Unbeaten run
|First loss
|Scorers
|1930
|Uruguay
|0
|Brazil 2-0 Uruguay
|Nilo (2)
|1934
|Italy
|0
|England 3-2 Italy
|Brook (2), Drake
|1938
|Italy
|8
|Switzerland 3-1 Italy
|Monnard, Aeby (2)
|1950
|Uruguay
|4
|Chile 2-0 Uruguay
|Cremaschi, Munoz
|1954
|West Germany
|0
|Belgium 2-0 West Germany
|Coppens, Anoul
|1958
|Brazil
|10
|Uruguay 3-0 Brazil
|Escalada, Sasia, Bergara
|1962
|Brazil
|3
|Paraguay 2-0 Brazil
|Zarate, Ayala
|1966
|England
|5
|England 2-3 Scotland
|Law, Lennox, McCalliog
|1970
|Brazil
|17
|Italy 2-0 Brazil
|Riva, Capello
|1974
|West Germany
|3
|England 2-0 West Germany
|Bell, MacDonald
|1978
|Argentina
|4
|Bolivia 2-1 Argentina
|Reynaldo (2)
|1982
|Italy
|0
|Italy 0-1 Switzerland
|Elsener
|1986
|Argentina
|1
|Argentina 0-1 Paraguay
|Garre own-goal
|1990
|West Germany
|6
|Wales 1-0 Germany
|Rush
|1994
|Brazil
|23
|Brazil 0-2 Mexico
|Blanco, Garcia
|1998
|France
|8
|France 2-3 Russia
|Panov (2), Karpin
|2002
|Brazil
|0
|Brazil 0-1 Paraguay
|Cuevas
|2006
|Italy
|0
|Italy 0-2 Croatia
|Eduardo, Modric
|2010
|Spain
|2
|Argentina 4-1 Spain
|Messi, Higuain, Tevez, Aguero
|2014
|Germany
|0
|Germany 2-4 Argentina
|Aguero, Lamela, Fernandez, Di Maria
|2018
|France
|4
|Netherlands 2-0 France
|Wijnaldum, Depay
15
12
10
8
6
5
5
4