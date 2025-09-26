Un mois au féminin : septembre 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois de septembre chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

Découvrez quelques-uns des récents travaux de développement menés dans différentes régions du monde

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

👩‍⚕️ Projet de la FIFA pour la Santé des Femmes

La FIFA renforce son soutien au football féminin en lançant une initiative novatrice visant à combler le retard de recherche sur la santé et la performance des joueuses. Le Projet de la FIFA pour la Santé des Femmes a pour objectif de développer une compréhension approfondie de l’athlète féminine, de son environnement et du soutien spécifique nécessaire pour lui permettre d’évoluer au meilleur de ses capacités.

Les "Modules éducatifs de la FIFA sur la santé des femmes", qui seront publiés plus tard cette année et se déclineront en quatre niveaux de connaissance, ont pour objectif d’accompagner toutes les parties prenantes du football féminin, qu’il s’agisse des bénévoles en clubs ou des sélectionneurs des équipes nationales. Sept articles consacrés à ce projet ont déjà été publiés et sont consultables dans une édition spéciale du Sports Medicine Journal.

🇵🇾 Paraguay

La Fédération paraguayenne de Football (APF) redouble d’efforts pour dynamiser le football féminin. Asunción a accueilli le premier festival du deuxième cycle de sa Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA, auquel ont participé environ 60 jeunes filles. Cinq autres rendez-vous de ce genre doivent encore se tenir dans différentes régions du Paraguay.

Le festival a été suivi d’un séminaire de Renforcement des Compétences des Administrateurs au centre CARDIF de l’APF, dont la construction a été financée par le programme FIFA Forward. L’événement, qui s’est déroulé sur deux jours, a réuni une quarantaine de représentants et de dirigeants de clubs de première division. Les discussions ont porté sur divers thèmes tels que l’importance des programmes féminins au sein des clubs, la planification stratégique, le leadership, la communication, le marketing, ainsi que le système de licences des clubs.

🇹🇯 Tadjikistan

La Fédération de football du Tadjikistan (FFT) a lancé une ambitieuse sa campagne de promotion pour le développement de son football féminin. L'objectif ? Offrir davantage d'opportunités offertes aux filles et aux femmes de pratiquer le football à tous les niveaux, depuis la base jusqu’à l’élite. Ce programme s’articule autour de trois axes : l’augmentation de la participation, le renforcement des structures compétitives et l’inspiration des nouvelles générations par le biais de modèles de référence.

Au cours du mois dernier, la FFT a confirmé ses ambitions en organisant cinq campagnes de promotion du football féminin de la FIFA à travers le Tadjikistan. Plus de 700 filles âgées de 6 à 12 ans y ont pris part, beaucoup d'entre elles découvrant le football pour la première fois.

🇧🇼 Botswana

La Fédération botswanaise de Football (BFA) a réaffirmé son ambition de placer le football féminin au centre de son projet d’avenir en organisant une campagne de promotion pour le football féminin ainsi qu’un "workshop" consacré aux entraîneurs à Selibe-Phikwe. Ce stage de remise à niveau de trois jours combinait séances théoriques et pratiques pour les 40 participants. Il était animé par Barobi Nwako, Responsable du développement technique pour le football féminin à la BFA.

Les participants du stage ont également pris part à une session particulière sur la protection et la sécurité, animée par Galeboe Gaboeme, responsable 'Protection et Prévention' à la FIFA et à la BFA, afin de renforcer la sécurité et le bien-être de tous dans le football.

Les entraîneurs ont ensuite pu mettre à profit leur expérience et leur connaissance à l'occasion d'un festival de football de base. L'évènement a réuni 100 jeunes joueuses et leurs encadrants pour une journée dynamique et ludique.

La BFA a également accueilli Lorena Soto, experte FIFA en football féminin venue du Paraguay, qui s’est rendue en Afrique australe pour soutenir l’initiative et superviser la mise en œuvre de la campagne.

🇪🇹 Éthiopie

L’objectif à long terme de la Fédération éthiopienne de football (EFF) de professionnaliser le football féminin a été au cœur des discussions lors d’un atelier de deux jours sur l'Octroi de licences aux clubs qui s’est tenu dans la capitale, Addis-Abeba. La Fédération éthiopienne de Football (EFF) gère actuellement deux championnats féminins : la Premier League féminine éthiopienne, créée en 2012, et la Super League féminine éthiopienne, qui a vu le jour en 2017. Leur développement progressif a permis de réunir 28 équipes, avec une augmentation de la participation et de l’audience. L’EFF a lancé une mise en œuvre progressive du système d'octroi de licences aux clubs, en se concentrant d’abord sur le respect des critères minimaux, comme première étape vers la professionnalisation de la gestion des clubs et des championnats. « Nous nous engageons à développer le football féminin, convaincus qu’il constituera une base essentielle pour former les talents, promouvoir ce sport et contribuer au développement global du football en Éthiopie », a déclaré Bahiru Tilahun Limenih, secrétaire général de l’EFF.

🇪🇬 Égypte

La mise en place d’une structure solide pour le football féminin en Égypte prend forme ! La Fédération égyptienne de Football (EFA) a lancé sa première Stratégie pour le football féminin, avec le soutien de l’instance dirigeante du football mondial. Cet événement majeur s’est tenu au siège de l’EFA. Il comprenait un atelier réunissant les principaux acteurs afin de présenter la feuille de route et de définir des mécanismes pratiques pour sa mise en œuvre. Parmi les participants figuraient des dirigeants de clubs de football féminin, des professionnels des médias sportifs, des sponsors potentiels et des autorités concernées.

🇱🇷 Liberia

La Fédération libérienne de Football (LFA) a organisé au mois d’août une série de séminaires destinés aux administrateurs de clubs, responsables des licences, secrétaires et responsables de sous-fédérations dans six provinces, rassemblant au total 237 participants, dont 27 femmes.

Le Programme d'Octroi de licences aux clubs de la LFA est une initiative phare visant à professionnaliser les clubs de football féminin à travers le pays. Ce programme fournit un cadre structuré pour renforcer l’administration des clubs, leurs infrastructures et leur développement technique. Il soutient directement le deuxième pilier (Renforcement des capacités) du Plan stratégique de la LFA et a pour objectif de poser les bases d’une croissance durable, tout en répondant au faible niveau de participation féminine dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

🇮🇳 Inde

Stimulée par les récents résultats prometteurs de sa sélection nationale, la Fédération indienne de football (AIFF) intensifie ses efforts pour rendre le football féminin incontournable en Inde. Plus tôt cette année, l’Inde a en effet décroché sa première qualification pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC depuis 23 ans. Le mois dernier, la sélection U20 s’est quant à elle qualifiée pour la Coupe d’Asie Féminine U20 de l’AFC après 20 ans d'absence.

Avec le soutien de la FIFA, l’AIFF a organisé à New Delhi un atelier de renforcement des compétences pour les administratrices. Plus de 50 participantes, représentant des instances régionales, des clubs de haut niveau et des académies de football féminin à travers le pays, se sont réunies dans la capitale pour un programme de trois jours couvrant de nombreux domaines.

« Le véritable progrès du football féminin viendra lorsque des femmes compétentes prendront les rênes, et cet atelier marque une étape importante dans ce parcours », a déclaré Neha Chauhan, responsable du département féminin de l’AIFF.

🌍 Séminaire régional de la FIFA sur le football féminin

L’Europe est devenue le dernier continent à bénéficier du Séminaire régional de la FIFA sur le football féminin. Les 55 associations membres de la confédération ont été invitées à participer à cet événement. Il comprenait des présentations, des débats d’idées et des sessions interactives personnalisées pour aider chaque pays à atteindre son plein potentiel. Organisé à Zurich, cet atelier de deux jours était le quatrième d’une série de six, après des événements similaires en 2024 pour les associations membres des confédérations AFC, Concacaf et CONMEBOL.