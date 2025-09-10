La FIFA réunit l’Europe autour du football féminin

Le siège de la FIFA a récemment accueilli le séminaire régional de la FIFA sur le football féminin pour les associations membres de l'UEFA

Deux autres séminaires du même type doivent encore avoir lieu dans d’autres régions

Le programme propose un large éventail de sessions pour s’adresser à toutes les associations membres, quelle que soit leur taille

Les associations membres de l'UEFA se sont retrouvées à Zurich la semaine dernière à l’occasion d’un séminaire régional de la FIFA sur le football féminin, conçu afin de leur permettre d'exprimer leur potentiel, indépendamment de leur taille.

L'événement s’inscrit en outre dans le sillage de l’EURO féminin de l’UEFA 2025, organisé en Suisse et notamment marqué par des records d’affluence ainsi qu'un intérêt accru sur tout le continent.

Ce rendez-vous zurichois marque la quatrième escale d’une série de six séminaires. Des manifestations similaires ont ainsi été organisées en 2024 pour l’AFC, la Concacaf et la CONMEBOL.

Atelier régional de football féminin de la FIFA pour les associations membres de l'UEFA au siège de la FIFA 02:19

« Nous avons invité les associations membres européennes, et plus spécifiquement les personnes en charge du football féminin, afin d’échanger des connaissances, de partager leurs idées et de bâtir les réseaux qui sont si importants pour la croissance et le développement de la discipline », a déclaré Sarai Bareman, directrice du Football féminin de la FIFA.

« Ces deux journées passées ensemble ne sont pas comme les autres. Nous avons pu nous adresser directement à nos interlocuteurs et leur parler de l’évolution des compétitions de la FIFA, des aides que nous proposons – pas uniquement au sein de la division du Football féminin – mais surtout, et c’est là le plus important à mes yeux, nous avons appris à nous connaître. »

Les 55 associations membres de l’UEFA étaient invitées à prendre part à ce séminaire ambitieux, au cours duquel de nombreux sujets ont été abordés. La première journée a été consacrée aux différents rôles que tient la FIFA dans le développement et la gestion du football féminin, notamment à travers les nombreuses initiatives de développement proposées à toutes les associations membres par l’instance dirigeante du football mondial. La seconde a été l’occasion de revenir sur des questions aussi diverses que la gouvernance, le développement du football ou encore la participation. Chaque module a bien évidemment été élaboré pour répondre aux problématiques propres au football féminin.

« Les informations fournies vont permettre à toutes les fédérations de mieux comprendre ce que fait la FIFA – car elle fait effectivement beaucoup de choses », a constaté Lucienne Reichardt, ancienne joueuse professionnelle qui occupe aujourd'hui le poste de responsable du football féminin au sein de la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB).

« Je repars avec beaucoup de nouvelles connaissances, que je compte bien partager avec mes collègues. Il ne nous reste plus qu’à en faire bon usage pour continuer à faire progresser le football féminin.

La participation est en hausse aux Pays-Bas ; les jeunes filles et les femmes sont de plus en plus nombreuses à jouer au football dans notre pays. Mais les changements ne se limitent pas aux joueuses. On voit de plus en plus d’entraîneures et de femmes arbitres. La FIFA nous aide à ouvrir ces portes et à atteindre nos objectifs. »

La Fédération Arménienne de Football (FFA) a récemment bénéficié du soutien de la Campagne de promotion du football féminin de la FIFA, ce qui lui a permis d’accélérer le développement et la visibilité de la discipline. La place qui jouxte le Ballet national et l’Opéra d’Erevan a ainsi vu déferler des centaines de jeunes filles dans le cadre de l’initiative « She Plays » (« Elle joue ») de la FFA.

Garin Shorjian, directrice du Football féminin de la FFA, estime que des séminaires comme celui proposé à Zurich constituent une excellente occasion de s’instruire.

« Les réseaux sont très utiles pour nous car ils nous permettent de voir beaucoup de choses, d’échanger des idées et d’en apprendre davantage sur les initiatives de la FIFA et sur notre éligibilité.

D’ici cinq ans, je pense que le mouvement sera encore plus fort. Davantage de jeunes filles joueront au football, davantage de clubs s’intéresseront au football féminin et il y aura davantage d’équipes dans nos championnats. Nos sélections seront plus compétitives et elles contribueront à améliorer l’image du football féminin en Arménie. »

Le football féminin demeure l’une des priorités stratégiques de la FIFA. Ces séminaires sont donc aussi l’occasion pour les acteurs et actrices de la discipline de se rassembler et d’échanger, afin de maintenir la dynamique actuelle.

« Nous sommes unis autour des mêmes valeurs et je crois que c’est là l’une des plus grandes forces du football féminin », note Sarai Bareman. « Nous sommes animés par une même passion. Nous partageons toutes et tous la même foi dans notre sport. Je crois sincèrement que c’est la raison pour laquelle le football féminin connaît actuellement une si forte croissance. »