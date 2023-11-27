Un mois au féminin : juin 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

De nouveaux jalons sur les routes des Coupes du Monde Féminines de la FIFA

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Jamaïque

La Fédération Jamaïcaine de Football (JFF) a franchi une étape importante au début du mois de juin en lançant sa première Stratégie pour le football féminin, qui définit son plan d'action pour la période 2026-2031. Cette feuille de route ambitieuse vise à faire de la Jamaïque une place forte du football féminin.

La JFF entend renforcer les fondements de la pyramide du football afin de capitaliser sur le remarquable parcours de la Jamaïque lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. La stratégie s'articule autour de sept grands piliers, notamment les équipes nationales, le développement du football de base, ainsi que la gouvernance et le leadership.

Lettonie

Dans le cadre de la Campagne de promotion du football féminin, la Fédération Lettone de Football (LFF) a organisé à Jelgava un festival consacré au football féminin. L'événement a rassemblé 150 filles âgées de quatre à 14 ans. L'une des priorités du plan de développement du football féminin de la LFF est d'augmenter le nombre de jeunes filles pratiquant le football et licenciées à travers le pays.

Plusieurs joueuses de la sélection lettone étaient présentes, prenant part aux activités footballistiques avec les enfants et partageant leur expérience. En parallèle du festival, une formation destinée aux responsables du football de base a également été organisée.

Venezuela

La Fédération Vénézuélienne de Football (FVF) a vécu une journée historique le 9 juin avec le lancement de sa Stratégie pour le football féminin pour la période 2026-2030. Cette étape majeure a coïncidé avec la qualification, le même jour, de sa sélection pour les barrages de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ : une première dans son histoire au niveau senior.

« Aujourd'hui, nous présentons une vision à long terme : un projet fondé sur le sérieux, la planification et l'engagement, afin d'offrir au football féminin la place qu'il mérite dans le développement de notre sport », a déclaré Jorge Giménez, président de la FVF. « Le football féminin doit se développer avec la même rigueur, le même enthousiasme et les mêmes efforts que ceux que nous consacrons au football masculin, non pas comme une réflexion après coup, mais comme une composante essentielle du présent et de l'avenir de notre football. »

Espagne

La Fédération Espagnole de Football (RFEF) a organisé le deuxième festival de sa Campagne de promotion du football féminin à Ferrol, en Galice. Cette initiative vise à promouvoir et à développer l'écosystème du football féminin dans la région, à renforcer les fondations de la discipline et à créer davantage d'opportunités de pratique, de compétition et de développement pour les futures joueuses.

La RFEF a également organisé son deuxième atelier de développement des compétences des administrateurs., à Palma de Majorque. Ce programme, conçu à l'intention des dirigeants de clubs issus des différentes régions d'Espagne et mis en œuvre en collaboration avec la FIFA, vise à renforcer les compétences des responsables des clubs de football féminin en leur fournissant les outils, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au quotidien.

Vietnam

La Fédération Vietnamienne de football (VFF), avec le soutien de ses partenaires locaux, a organisé des festivals dans le cadre de la Campagne de promotion du football féminin. Ils ont ue lieu dans les provinces de Dong Thap et de Vinh Long. Plus de 300 jeunes y ont pris part, dont beaucoup découvraient le football pour la première fois. Au programme : ateliers, matches et activités interactives.

Zimbabwe

Le Zimbabwe poursuit le déploiement de sa Stratégie pour le football féminin, lancée en décembre 2025. Près de 350 jeunes joueuses ont participé au festival de football féminin de Mashonaland Central, porté par la Campagne de promotion du football féminin. Ce projet de développement vise à promouvoir la pratique du football chez les filles âgées de 6 à 13 ans.

Au-delà de l’aspect strictement sportif, le festival a également permis à des jeunes footballeuses issues de régions reculées de prendre part à l’événement. Les participantes ont pu échanger avec des entraîneurs, du personnel médical et des représentants des médias, tout en bénéficiant d’ateliers consacrés à la protection et à la sécurité des joueuses.

Afghan Women United

L'équipe d'Afghan Women United poursuit son chemin avec, au programme, deux matches disputés face aux Îles Cook au début du mois de juin. Il s’agissait des premières rencontres de l’équipe créée sous l'impulsion de la FIFA, depuis les FIFA Unites Women’s Series 2025™.

Afghan Women United a subi deux défaites (1-0 et 3-0) lors de ces rencontres disputées à Auckland, en Nouvelle-Zélande, sept mois après leur victoire historique face à la Libye. L’équipe a été créée en mai 2025, à la suite de l’approbation par le Conseil de la FIFA du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ : le tableau des qualifiées s’étoffe

La liste des nations qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ continue de s’allonger. La Colombie et l’Argentine ont validé leur billet pour le Brésil, aux côtés de quatre nations européennes.La Colombie et l’Argentine ont terminé respectivement première et deuxième de leur tournoi qualificatif. Le Venezuela et l’Équateur restent en course pour obtenir un sésame, ayant obtenu leur qualification pour les barrages intercontinentaux. Rappelons qu'il s'agira de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA organisée en Amérique du Sud.

Le casting de ce Mondial continue de s’affiner, le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Espagne, tenante du titre, ayant terminé en tête de leur groupe dans le cadre des éliminatoires européens, et ayant ainsi décroché leur qualification pour le Brésil. Trente-deux nations de la zone UEFA sont encore en mesure de se qualifier, avec sept billets directs pour le Brésil encore en jeu, ainsi que la place réservée à la zone Europe via les barrages intercontinentaux.

À un an de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Des festivités ont organisées au Brésil afin de marquer les 365 jours jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, qui se déroulera du 24 juin au 25 juillet 2027. À Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur a été éclairée aux couleurs du tournoi, tandis que des fresques de street art et des initiatives communautaires ont animé les huit villes hôtes : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo.

Lancement du Projet de la FIFA pour la santé et la performance des femmes

L’instance dirigeante du football mondial a franchi une nouvelle étape majeure dans le développement du football féminin avec le lancement du Projet de la FIFA pour la santé et la performance des femmes. Cette initiative propose des contenus éducatifs spécialisés, fondés sur la science, conçus sur mesure pour la préparation et le développement des athlètes féminines, en tenant compte de leurs spécificités physiologiques.