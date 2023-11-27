La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ débutera dans tout juste un an au Brésil

Dans tout le pays, des festivités sont organisées afin de marquer les 365 jours jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Diverses activités communautaires et autres fresques sur les murs des huit villes hôtes montrent à quel point l’engouement croît de jour en jour

Quatorze pays sont déjà qualifiés pour cette compétition qui comptera 32 équipes participantes et dont le tirage au sort final est prévu dans les mois qui viennent

À un an du coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, diverses festivités sont organisées dans le pays hôte afin de marquer le début du compte à rebours d’une compétition particulièrement attendue.

Le 23 juin dernier, l’emblématique statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro a ainsi été illuminée aux couleurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et a arboré le message « Plus qu’un an ». Des fresques de street art ont par ailleurs été dévoilées dans les huit villes hôtes – Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo –, tandis que plusieurs monuments répartis dans les différentes villes seront mis en lumière ce soir.

Partout dans le pays, les amateurs de football et les communautés locales pourront se rassembler dans le cadre d’activités articulées autour du ballon rond, la plus symbolique d’entre elles étant la diffusion auprès d’enfants de Brasília d’un documentaire consacré aux pionnières brésiliennes du football féminin.

Ailleurs dans le monde, le début du compte à rebours fut l’occasion pour l’équipe de direction de la filiale locale de la FIFA au Brésil pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 (FIFA27), actuellement aux États-Unis pour assister à la mise en œuvre des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans le cadre du programme d’observateurs de la FIFA, de tenir un événement au FIFA Museum de Miami afin de discuter de la compétition au Brésil avec les représentants des médias.

« Nous sommes à un an jour pour jour de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Amérique du Sud », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA. « Dans 12 mois tout pile, tous les regards seront tournés vers le Brésil, où aura lieu la plus grande Coupe du Monde Féminine de l’histoire. »

« Au total, ce sont 64 matches qui seront disputés dans les huit stades répartis dans les huit villes hôtes pour une incroyable démonstration de ce qui se fait de mieux au niveau du football féminin », a indiqué Aline Pellegrino, directrice exécutive de l’Héritage et des Affaires de FIFA27.

« L’événement promet d’être incroyable à bien des égards, qualitativement d’abord, mais aussi en ce qui concerne le développement du football féminin au Brésil. Il représente également une belle occasion de laisser un véritable héritage dans tout le continent. Le football féminin n’est plus une activité de niche, mais un mouvement mondial. »

La légende brésilienne Marta, meilleure buteuse de l’histoire de la compétition féminine phare de la FIFA, a elle aussi fait part de son enthousiasme dans un message vidéo, soulignant l’importance que pouvait revêtir le fait de jouer à domicile, tant pour la prochaine génération de joueuses que pour les supporters.

« Il n’y a rien de plus beau que d’entrer sur le terrain, se tenir aux côtés de ses coéquipières et entendre son hymne national », a-t-elle expliqué.

« Notre rêve de voir les meilleures sélections féminines au monde se retrouver au Brésil dans des stades pleins va devenir une réalité ! J’espère que l’engouement va continuer de croître et que tout le peuple brésilien sera derrière nous. »

Ses propos font écho au sentiment général chez les joueuses, tant auprès de celles qui sont encore en activité que celles qui ont raccroché les crampons. Toutes se disent impatientes d’assister à une compétition qui inspirera des générations entières, au Brésil comme ailleurs. Lors de l’événement média organisé à Miami, les anciennes internationales brésiliennes Formiga et Cristiane ont justement fait part de leur enthousiasme en vue de la compétition qui se tiendra du 24 juin au 25 juillet 2027.

« Ce sera un moment particulier pour le Brésil et le football féminin », a déclaré Formiga.

« Nous savons à quel point cela aura des retombées sur les générations futures. »

« Disputer la Coupe du Monde Féminine de la FIFA au Brésil est un rêve que les joueuses caressent depuis de nombreuses années », a indiqué Cristiane.

« C’est l’occasion de mettre en lumière notre sport et d’en favoriser le développement afin qu’il occupe une place à part entière dans notre pays. »

Paulo Henrique Cordeiro, le ministre brésilien des Sports, a quant à lui souligné les retombées globales de la compétition.

« C’est un moment de fierté pour le Brésil et une occasion unique de renforcer le football féminin dans tout le pays », a-t-il expliqué.

« Notre objectif est simple : faire en sorte que cette compétition laisse un héritage durable. »

À un an de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA disputée en Amérique du Sud, 14 nations, dont le pays hôte, ont déjà assuré leur place pour la plus grande scène du football féminin. Les autres équipes seront connues à l’issue des qualifications, après quoi le tirage au sort final, prévu d’ici à la fin de l’année, déterminera la composition des groupes de la compétition finale.

Près de 6 000 volontaires seront mobilisés dans les huit villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027. Les candidatures ouvriront dans le courant de l’année. De plus amples informations sur le programme de volontariat seront communiquées ultérieurement via les canaux officiels de la FIFA.

Toutes les informations concernant la billetterie seront publiées bientôt sur FIFA.com/tickets.