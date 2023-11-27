Projet de la FIFA pour la santé et la performance des femmes : faire progresser la recherche et les connaissances sur le football féminin

L’initiative de la FIFA vise à mettre la science au service de la préparation et du développement des joueuses via la conception de ressources pédagogiques spécialisées

Ainsi, 30 modules couvrant 13 thématiques sont en ligne, offrant aux 211 associations membres de la FIFA des contenus adaptés aussi bien au grand public qu’aux spécialistes du sport

Si les études servant de base aux méthodes et systèmes d’entraînement se sont jusqu’à présent surtout appuyées sur des hommes, cette initiative est axée sur les spécificités des femmes athlètes

Dans un contexte de croissance rapide du football féminin dans le monde, il est plus important que jamais de comprendre leurs besoins uniques en matière de santé et de performance et d’y répondre. Toutefois, il est encore difficile pour beaucoup de sportives de bénéficier de données scientifiques qui leur permettraient d’optimiser leur développement et leur performance. C’est pour y remédier que la FIFA a entrepris une initiative ambitieuse : le projet pour la santé et la performance des femmes.

Un tour d’horizon des 5 261 articles publiés dans des journaux scientifiques sur le sport et l’exercice entre 2014 et 2020 met en évidence que seuls 34% des participants aux études conduites étaient de sexe féminin et que seuls 6% des études en sciences du sport portaient exclusivement sur des femmes.

Cela signifie que les footballeuses et autres sportives ont adopté des méthodes d’entraînement, charges de travail et protocoles de récupération inspirés d’études qui ne tenaient pas compte de leur physiologie, réduisant l’utilité des exercices et augmentant le risque de blessure.

À l’approche de la dixième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, organisée au Brésil l’année prochaine, il est plus que jamais urgent de rattraper ce retard scientifique. Prenant acte de la nécessité d’intensifier la recherche à cet égard, la FIFA s’est penchée sur de nouveaux moyens de soutenir les joueuses et le personnel d’encadrement du football féminin.

En amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, la première édition à 32 équipes, l’instance dirigeante du football mondial a ainsi dispensé des programmes de formation spécialisés à dix équipes nationales, à titre de projet pilote. Avec les 13 modules de formation sur mesure proposés dans le cadre du projet pour la santé et la performance des femmes, les 211 associations membres de la FIFA peuvent désormais profiter de contenus spécialisés, évalués par les pairs et fondés sur la science.

« L’objectif consiste à améliorer la santé, le bien-être et les performances de chaque footballeuse et à enrichir les connaissances sur les femmes et les filles dans le football, et ce à tous les niveaux de pratique », a déclaré Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA. « Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le football, et il y a beaucoup à faire, tous ensemble, pour mieux les entraîner, les accompagner et répondre à leurs besoins en tant que joueuses, mais aussi en tant que femmes. »

Ouverts à tous sur le site du Centre de ressources techniques de la FIFA, les modules de formation de la FIFA sur la santé et la performance des femmes sont le fruit d’une collaboration avec des spécialistes de renommée mondiale dont l’expertise scientifique a nourri ces contenus. Axés sur les femmes, les modules abordent des sujets pertinents à tous les échelons du football et d’autres s’adressant plus spécifiquement aux sportives de haut niveau : sommeil, récupération, préparation physique et musculaire, etc. Ils couvrent par ailleurs des thèmes proprement féminins, tels que la physiologie féminine, la grossesse, le post-partum et la ménopause. Répartis en quatre niveaux distincts (de l’introduction à l’intégration), les contenus s’adressent à tous les publics intéressés, des professionnels du sport aux amateurs. En plus de faciliter l’accès à des connaissances indispensables, l’initiative entend briser les tabous, libérer la parole, lutter contre la stigmatisation et encourager une communication ouverte, tout en promouvant un environnement dans lequel les joueuses peuvent s’épanouir. « Nous devons faire en sorte que la santé féminine devienne un sujet de conversation normal, pleinement assumé et source d’épanouissement, au lieu de l’ignorer ou d’en faire un tabou », a ajouté Mme Bareman. « En parler n’est pas une faiblesse, mais au contraire une force. » Le projet de la FIFA pour la santé des femmes aborde les 13 thématiques suivantes, sur quatre niveaux de connaissance :