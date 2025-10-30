Women’s Series 2025 : une fin en apothéose avec le sacre du Tchad et la première victoire d’Afghan Women United

La compétition inédite créée par la FIFA a offert aux joueuses une occasion unique de participer à un tournoi international officiel

Les championnes tchadiennes et la Libye vont faire leur entrée dans le classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola

L’équipe Afghan Women United a remporté son dernier match et boucle une campagne inspirante

Ce samedi, à Berrechid, la FIFA Unites Women’s Series 2025 s’est achevée de manière spectaculaire. Le Tchad, invaincu, a terminé en tête du classement et les quatre équipes quittent le Maroc des étoiles plein les yeux.

Parmi elles figurait l’Afghanistan, représenté avec courage sur la scène internationale pour la première fois depuis près de quatre ans par Afghan Women United, une sélection d’athlètes réfugiées créée dans le cadre de la Stratégie d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan.

Sélectionnées à la suite de trois sessions de détection estivales organisées en Australie et en Angleterre, les joueuses d’Afghan Women United ont rapidement créé un esprit d’équipe sous la houlette d’un staff expérimenté et bienveillant, dirigé par l’Écossaise Pauline Hamill et son assistante Shilene Booysen, originaire d’Afrique du Sud. Après avoir marqué son tout premier but dans une défaite contre le Tchad en ouverture du tournoi, la sélection afghane est entrée dans l’histoire ce samedi, au Stade municipal de Berrechid, en battant la Libye sur le score sans appel de 7-0.

Avec trois victoires en trois matches, le Tchad s’est assuré la première place grâce à un succès arraché contre la Tunisie (1-0) lors de la finale de ce tournoi à la ronde. Ce résultat est d’ailleurs une surprise sur le papier puisque la Tunisie occupe la 96e place du classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola et reste sur deux participations consécutives à la Coupe d’Afrique des nations féminine, tandis que le Tchad était hors classement au début du tournoi. Mais le football féminin progresse à toute vitesse, et de nouveaux talents apparaissent sur des terrains jusqu’ici inexplorés.

C’est ce potentiel, et la passion des athlètes pour le jeu, qui ont poussé la FIFA à créer la FIFA Unites Women’s Series 2025, chaleureusement accueillie par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). À Berrechid, la Tunisie était la seule équipe présente dans le classement mondial. La sélection Afghan Women United participait pour la toute première fois à une compétition, tandis que les équipes du Tchad et de la Libye ont vu le jour très récemment et intégreront le classement mondial en décembre.

La FIFA Unites Women’s Series 2025, qui a vu six matches se jouer en une semaine, ne visait pas spécifiquement à désigner un champion, mais plutôt à célébrer la capacité du football à unir et à inspirer, ainsi qu’à mettre en avant le courage dont font preuve les joueuses dans la poursuite de leurs ambitions. Cette compétition amicale est également le reflet de l’engagement de la FIFA pour développer le soutien, l’accès et les opportunités de compétition pour les footballeuses du monde entier. À Berrechid, chaque équipe, chaque joueuse, a donné le maximum.

Parmi les personnes ravies du déroulement du tournoi figurait le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a assisté à la deuxième journée de compétition. Il a salué le courage des joueuses d’Afghan Women United avant de les remercier d’avoir écrit «le début d’une très, très belle histoire, pour elles-mêmes, leurs familles, et de nombreuses filles et femmes à travers le monde».

Afghan Women United, entre talent, résilience et passion 02:12

En effet, cette équipe composée de 14 femmes afghanes réfugiées en Australie, au Royaume-Uni, en Italie et au Portugal, était révolutionnaire à tout point de vue. Approuvée par le Conseil de la FIFA en mai dernier, l’équipe Afghan Women United (nom choisi par les joueuses) est le fruit d’une collaboration intercontinentale qui a reçu le soutien de nombreux professionnels expérimentés et d’experts de la FIFA.

Au cours des trois sessions de détection, les participantes ont pu jouer et s’entraîner tout en bénéficiant de conseils, de soins, d’ateliers sur le travail d’équipe et le développement personnel, ainsi que d’une aide pour identifier les opportunités dans le domaine du football. Le soutien apporté par la FIFA aux joueuses a été étendu à celles qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnées.

Les joueuses d’Afghan Women United ont tout de suite dévoilé leur potentiel, en ouvrant rapidement le score contre le Tchad lors du premier match, grâce à un but de Manozh Noori. Sources d’inspiration pour toutes celles qui espèrent un jour suivre leurs traces, elles ont fait preuve d’une grande cohésion tout au long de la compétition avant de terminer en beauté, quittant Berrechid avec la médaille de bronze et une place dans la grande famille du football mondial.

«Nous rêvions de cette victoire», a déclaré après le match Fatima Sadat, capitaine de l’équipe Afghan Women United. «Cette compétition aura été une magnifique expérience. Le dîner de la FIFA, auquel nous avons participé avec toutes les autres équipes, est sans aucun doute le plus beau moment. Sur le terrain, nous avons beaucoup appris, beaucoup progressé, et nous espérons être celles qui formeront la prochaine génération de joueuses afghanes.»

Après le match pour la troisième place entre Afghan Women United et la Libye, la Tunisie et le Tchad s’affrontaient pour la médaille d’or. Le Tchad a ouvert le score à la 29e minute à l’issue d’un brillant mouvement collectif conclu par l’attaquante Solange Larkingam, pour son septième but de la compétition. Réduites à dix en deuxième mi-temps, les Tchadiennes ont fait preuve d’une grande détermination pour conserver leur avantage et remporter le titre. La Tunisie termine donc deuxième avec six points et Afghan Women United se place juste derrière avec trois unités.

Après le coup de sifflet final, les joueuses ont eu droit à une cérémonie de remise des prix traditionnelle. Elles ont d’abord reçu leurs médailles d’or des mains de Jill Ellis, directrice du football de la FIFA (deux fois vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™), de Johanna Wood, membre du Conseil de la FIFA et présidente de la Fédération néo-zélandaise de football, et de Khadija Illa, présidente de la Ligue nationale de football féminin du Maroc, puis les championnes ont pu brandir leur trophée, symbole d’une avancée considérable pour le football féminin.