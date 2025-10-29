La FIFA est en train de créer quelque chose d'exceptionnel avec Afghan women united, selon Shilene Booysen

L'entraîneuse sud-africaine prendra temporairement les rênes de l'équipe féminine Afghan women united lors de la deuxième journée de la FIFA Unites : Série féminine

L'équipe féminine afghane affrontera la Tunisie le mercredi 29 octobre

Le Tchad affronte la Libye lors du deuxième match à Berrechid, au Maroc. Suivez la retransmission en direct sur FIFA+

Shilene Booysen est une figure emblématique qui façonne le paysage moderne du football féminin africain.

En tant qu'entraîneure adjointe de l'équipe nationale féminine afghane, elle a travaillé en étroite collaboration avec la sélectionneuse Pauline Hamill pour former et peaufiner le groupe actuel de joueuses afghanes, qui se prépare actuellement à disputer son deuxième match de la FIFA Unites : Women's Series 2025 au Maroc.

Technicienne sud-africaine de renom, ainsi que mentor au sein du programme de mentorat des entraîneurs de la FIFA , Booysen s'est forgée une réputation de pionnière partout où elle intervient. De son rôle clé au sein de l'équipe nationale féminine sud-africaine de Desiree Ellis, à la création de l'équipe nationale féminine du Soudan du Sud, en passant par la direction du Wadi Degla SC en Women's Premier League égyptienne, elle est aujourd'hui experte technique FIFA spécialisée dans la formation des entraîneurs et le développement de la haute performance.

Mercredi, Booysen entrera une nouvelle fois dans l'histoire en dirigeant l'équipe féminine Afghan women united sur le banc de touche pour son deuxième match de la FIFA Unites : Women's Series 2025. Elle remplacera temporairement Mme Hamill, indisponible pour raisons personnelles.

« Le premier match contre le Tchad a été un moment important pour les filles, surtout pour les joueuses. Cela faisait plus de quatre ans qu'elles n'avaient pas joué au niveau international et c'était la première fois qu'elles jouaient ensemble », a déclaré Booysen. « Ce match contre le Tchad fut riche en enseignements et il en sera de même contre la Tunisie. Ce sera difficile ca c' est une bonne équipe, mais nous sommes prêtes à apprendre et à franchir une nouvelle étape importante dans le développement de cette équipe. »

Malgré la défaite lors de leur match d'ouverture, Booysen estime qu'il y a eu de nombreux points positifs à retenir de cette rencontre et de cette journée, qui a eu un impact bien au-delà du simple fait d'être sur le terrain.

« Je dis toujours que ce n'est que du football, mais ce programme m'a prouvé le contraire. Je suis aux côtés de joueuses qui se sont battues pour elles-mêmes, pour les autres femmes, pour leur pays, pour être là », a-t- elle déclaré. « Être à leurs côtés sera un rêve devenu réalité et les guider sera une expérience extraordinaire. »

Forte d'une expérience en analyse de la performance et en développement des joueuses, Booysen allie une approche pragmatique des données à une profonde compréhension des besoins des joueuses. Elle a travaillé dans des contextes très divers – des programmes aux ressources limitées aux clubs professionnels établis – défendant sans relâche la croissance, la formation et la professionnalisation du football féminin en Afrique.

« J'ai travaillé avec de nombreuses équipes auparavant. J'ai notamment fait partie d'une équipe très structurée » , a-t-elle déclaré. « De plus, mon expérience est un atout précieux lorsque je travaille avec des joueuses en pleine progression, en pleine croissance. C'est ce qui a été essentiel pour moi au sein de l'équipe féminine afghane : mettre à profit cette expérience, mais aussi veiller à ce qu'en dehors du terrain, elles se sentent valorisées et soutenues. Pour moi, il est important de savoir ce que l'on peut accomplir sur le terrain, mais aussi d'avoir conscience de sa valeur en dehors. »

Reprendre le banc de touche et coacher l'équipe mercredi sera également l'occasion pour Booysen de revenir sur son parcours avec l'équipe féminine afghane. Elle a joué un rôle clé aux côtés de Mme Hamill et du staff technique dévoué pour sélectionner la première équipe de 23 joueuses, à l'issue de trois stages de sélection organisés en Australie et en Angleterre. Booysen a tenu à remercier chaleureusement le staff et l'équipe technique mis en place par la FIFA pour leur soutien indéfectible à l'équipe féminine afghane.

« Je pense que la FIFA a fait un travail formidable en mettant en place un cadre professionnel pour ces jeunes filles. Ce programme est sans égal au monde », a- t-elle ajouté. « Le professionnalisme dont nous avons bénéficié, l'expertise internationale réunie, avec Pauline [Hamill] comme entraîneuse principale, mon expérience, Sam [McGowan] comme analyste, Alex [Reid] et Mark [Arnot] comme préparateurs physiques, et l'équipe médicale, c'est tout simplement exceptionnel. C'est formidable que ces filles soient aussi bien encadrées. »

« Cette équipe est incroyable, mais nos stages sont plus chargés que d'autres, et c'est vraiment nécessaire. Ces filles ont besoin de beaucoup de soutien. Nous devons leur donner l'occasion d'analyser des vidéos, de comprendre l'analyse des adversaires, d'examiner les données par elles-mêmes et de bien récupérer. Même si nous leur avons tout donné, il est essentiel qu'elles aient aussi des moments de détente. Après tous ces entraînements, les vidéos et les réunions, elles ont besoin de temps pour récupérer. »

« Chaque équipe de football féminin a besoin de ce type d'encadrement et de soutien. Et je suis ravie pour les filles de les voir progresser, s'épanouir au sein d'Afghan Women United, grâce au soutien que nous et la FIFA leur apportons. C'est finalement le plus important : voir ces filles grandir en tant que personnes et joueuses, et les opportunités qui s'offrent à elles grâce au soutien de la FIFA. »

À la FIFA, Booysen met désormais son expérience au service de la communauté internationale, contribuant à façonner des systèmes qui préparent la prochaine génération d'entraîneurs et de joueuses. Son travail témoigne d'un engagement envers l'excellence, la représentation et la pérennité du football féminin.

Booysen est pleinement consciente de la présence de trois équipes africaines à FIFA Unites : Women 's Series 2025 et de l'importance des compétitions internationales régulières pour le développement du football féminin dans la région. « Il suffit de regarder le nombre d'équipes africaines qui n'ont pas d'équipe féminine active. L'un des objectifs du Tchad et de la Libye est d'obtenir un classement FIFA, ce qui signifie que les opportunités de compétition restent limitées pour les équipes africaines. »

« Quand on regarde cette équipe du Tchad, on est frappé par le talent qui s'y dégage. Qu'est-ce que cela signifiera pour ces joueurs tchadiens ? Évidemment, cela leur ouvrira d'immenses opportunités hors d'Afrique. Ils pourront subvenir aux besoins de leurs familles. Ils pourront franchir une nouvelle étape dans leur développement, dans leur progression. Et j'ai hâte de voir ce que cela représentera pour eux à leur retour au pays, après avoir disputé des matchs amicaux sur la scène internationale, à l'étranger. »

En évoquant les prochaines étapes pour le football féminin en Afrique, Booysen est convaincue du rôle que la FIFA peut continuer de jouer et de l'impact que sa collaboration avec les associations membres et les acteurs du football régional peut avoir.

« Il est essentiel que la FIFA continue d'investir, qu'elle veille à ce que les fonds soient alloués aux projets les plus pertinents et que les parties prenantes, notamment dans le football féminin, contribuent à son développement. Ces dernières années, nous avons constaté une croissance fulgurante. En Afrique, le football féminin a connu un essor considérable. Cela a été déterminant pour les joueuses qui ont progressé et ont pu intégrer des clubs plus prestigieux à l'étranger grâce à la visibilité accrue dont elles bénéficient. C'est cet investissement qui crée ces opportunités. »