« C’est un véritable plaisir de vous voir toutes ici, et de faire – un petit peu – partie de votre équipe. Je suis très fier de vous, » a déclaré le Président Infantino à l’équipe composée de femmes afghanes

Afghan Women United participe à la première édition historique des FIFA Unites : Women’s Series 2025 au Maroc, aux côtés du Tchad, de la Libye et de la Tunisie

Gianni Infantino a assisté au deuxième match de l’équipe dans ce mini-championnat

Gianni Infantino a expliqué aux joueuses d’Afghan Women United qu’elles étaient en train d’écrire « une belle histoire », avant d’assister à leur deuxième match dans le cadre de la compétition amicale FIFA Unites : Women’s Series 2025, organisée au Maroc.

En mai dernier, le Conseil de la FIFA a approuvé la création d’une équipe dans le cadre du Plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan. Quelques mois plus tard, Afghan Women United – un nom choisi par l’équipe en concertation avec la FIFA – est en lice dans sa toute première compétition aux côtés de trois autres équipes, marquant le retour du football féminin afghan sur la scène internationale après près de quatre années d’absence.

Après une défaite inaugurale 6-1 face au Tchad, les Afghanes se sont inclinées 4-0 contre la Tunisie lors de leur deuxième rencontre au Stade municipal de Berrechid, sous les yeux du Président Infantino. Mais avant le coup d’envoi, le Président de la FIFA a déclaré aux 23 joueuses que le simple fait d’être sur le terrain pour affronter des équipes internationales serait une source d’inspiration pour le monde entier.

« Vous êtes en train d’écrire le début d’une très, très belle histoire, pour vous-mêmes, pour vos familles, pour tant de jeunes filles et de femmes à travers le monde, » a expliqué Gianni Infantino, alors qu’on lui remettait un maillot d’Afghan Women United floqué à son nom, signé par toute l’équipe. « Merci d’être ici, merci pour tout ce que vous faites. Pour moi, c’est un réel plaisir de vous voir toutes ici et de faire – un petit peu – partie de votre équipe. Je suis très fier de vous. »

Organisée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la compétition s’inscrit dans le cadre des efforts de la FIFA visant à promouvoir et à protéger le droit fondamental qu’ont toutes les jeunes filles et les femmes de jouer au football, tout en contribuant au développement du football féminin.

Nadia Nadim, qui a fui l’Afghanistan durant son enfance avant d’être sélectionnée plus de 100 fois pour le Danemark, a salué le travail de la FIFA pour l’organisation de l’événement et pour les nouvelles opportunités offertes aux femmes.

« C’est l’essence même du football, non ? On parle de communautés. On parle d’accès. On parle de croissance » a-t-elle déclaré. « Le fait de donner à ces filles la possibilité de s’exprimer, de faire partie de quelque chose d’aussi universel, qui rassemble le monde entier, c’est formidable. Et je suis tellement heureuse. Ce n’est qu’un début. J’espère que ça va se poursuivre et j’ai hâte de voir comment ces équipes vont évoluer. »

L’effectif d’Afghan Women United comprend 14 joueuses basées en Australie, cinq au Royaume-Uni, deux au Portugal et deux en Italie. L’équipe est dirigée par Pauline Hamill, ancienne internationale écossaise, qui a sélectionné son groupe après trois stages organisés en Australie et en Angleterre avec le soutien de la FIFA.

L’instance dirigeante du football mondial a par ailleurs investi des ressources financières considérables afin de mettre en place un réseau professionnel garantissant à l’équipe le même niveau de soins et d’opportunités que les autres sélections nationales féminines de haut niveau. Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’engagement de la FIFA en faveur du football afghan, qui avait commencé par son rôle déterminant dans l’évacuation d’urgence de 160 membres de la communauté sportive afghane en 2021.

FIFA President Gianni Infantino attends FIFA Unites: Women's Series 2025 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino applauds during the FIFA Unites: Women's Series 2025 match between Tunisia and Afghan Women United 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with players of Afghan Women United 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with players of Tunisia and Afghan Women United 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino lines up with match officials and players of Tunisia and Afghan Women United 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Tunisia players 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino meets players of Afghan Women United 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for a team photo with Afghan Women United players 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with Afghan Women United players Next

« On écrit l’histoire, et je suis tellement reconnaissante envers la FIFA pour son investissement, sa confiance, et sa foi dans l’autonomisation des femmes. Merci de nous avoir offert cette plateforme et permis de revenir sur le terrain », a déclaré Khalida Popal, ancienne footballeuse afghane et militante pour les droits des femmes, présente en tribunes aux côtés de M. Infantino, du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, du directeur général des opérations, Kevin Lamour, de la directrice du Football, Jill Ellis, ainsi que du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

Et l’ancienne capitaine d’ajouter : « C’est une jeune génération de femmes afghanes. Elles portent une mission essentielle, celle de représenter la voix de l’Afghanistan et des femmes afghanes, mais elles inspirent également le monde entier par la manière dont elles utilisent leur plateforme. »

« C’est un moment de grande fierté. Un moment historique pour l’équipe nationale féminine d’Afghanistan et pour le football en général, » a conclu Nadia Nadim. « Voir ces filles tout donner sur le terrain et se sentir libres m’a profondément émue. J’ai pu en rencontrer certaines à la mi-temps. J’en ai eu la chair de poule. J’ai ressenti une telle fierté. J’étais si heureuse. »