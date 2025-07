Un mois au féminin : juillet 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois de juillet chargé en activités de développement avec des projets dans plusieurs pays, notamment le Laos, l'Arménie, et l'Érythrée

Découvrez quelques-uns des récents travaux de développement menés dans différentes régions du monde

La FIFA œuvre sans relâche dans le monde entier pour atteindre l'objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux s'appuie sur 13 programmes de développement, les 211 associations membres de la FIFA étant éligibles pour solliciter le soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son Programme de développement du football féminin, donnant ainsi un nouvel élan à la discipline. Des informations complémentaires pour les associations membres sont disponibles ici.

Inside FIFA se penche sur quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Laos

Le Laos poursuit ses efforts pour développer le football féminin. Soutenu par d'importants fonds de financement ces dernières années, le pays a récemment organisé l'événement « En avant Pour Les Femmes » dans le cadre de la Campagne FIFA de promotion du football féminin.

L'événement s'est tenu dans la province de Champasak et a rassemblé près de 250 participants, parmi lesquels des filles âgées de 8 à 14 ans, des entraîneurs, des enseignants et deux joueuses de l’équipe nationale. La campagne de promotion du football féminin a pour but de créer des environnements sûrs, inclusifs et agréables, permettant aux filles de jouer librement, de renforcer leur confiance en elles et de développer leur potentiel grâce à une culture du football tolérante et bienveillante.

« Au sein de la Fédération Laotienne de Football (LFF), nous sommes convaincus que chaque fille doit avoir une chance de briller, tant sur le terrain qu’en dehors », a déclaré Kanya Keomany, vice-présidente de la LFF et première Laotienne élue au Conseil de la FIFA. « L'enjeu dépasse celui du sport ; il s’agit de développer la confiance en soi, l’ouverture aux autres, et l’esprit d’équipe. Le but est d’apprendre à travailler en groupe et d'incarner l’avenir du football féminin. À travers cette campagne, nous ne donnons pas seulement aux filles l’opportunité de jouer au football, nous leur donnons une voix, une communauté et un sentiment de fierté. »

« En avant Pour Les Femmes » fait suite à un premier événement organisé l’année dernière à Vientiane, la capitale, et qui avait connu un franc succès. Ces dernières années ont également vu la mise en place d'un programme pilote pour la Lao Women’s League Ligue - le championnat local -, la construction du Centre d'entraînement Champi-Champa de la LFF avec le soutien du programme FIFA Forward, ainsi que l’inauguration d’un mini-terrain dans le cadre du projet FIFA Arena.

Arménie

Le célèbre parvis du Théâtre National d'Opéra et de Ballet d'Arménie, à Erevan, a servi de scène à une initiative originale instiguée par la Fédération Arménienne de football (FFA) en juin. Ce lieu emblématique, prisé des touristes, a accueilli des centaines de jeunes filles dans le cadre du programme « She Plays », soutenu lui-même par la Campagne FIFA de promotion du football féminin. Le principal objectif du projet est de créer un parcours durable allant des écoles aux clubs, d’augmenter le nombre de licenciées, et de promouvoir le football féminin à l’échelle nationale.

Une immense fan zone a attiré de nombreux touristes et familles. Des activités telles que des stands promotionnels, des matchs à effectif réduit et bien plus encore, s'y sont déroulées. L’événement a d'autant plus ravi les visiteurs que des joueuses des équipes seniors et U-19 l'ont honoré de leur présence, tout comme de célèbres influenceurs locaux.

La FFA a rejoint la Campagne FIFA de promotion du football féminin afin d’accélérer le développement du football féminin et de favoriser sa visibilité en Arménie. L’événement s'inscrivait dans l'étroite lignée de la nouvelle stratégie prônée par la FFA en faveur de la discipline, avec un accent mis sur la croissance et la durabilité à long terme.

Erythrée

En collaboration avec la FIFA et des parties prenantes locales, la Fédération Érythréenne de Football (ENFF) a officiellement lancé sa Stratégie pour le Football Féminin, véritable tournant dans le développement de la discipline dans ce pays d’Afrique de l’Est. Le plan établit une vision claire afin de faire progresser et de renforcer le football féminin, depuis la base jusqu’au haut niveau.

Le renforcement des capacités est l'un des piliers de la stratégie. Un accent particulier a été mis sur l’autonomisation du personnel, des clubs et des acteurs régionaux. Ils seront appelés à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan. Pour accompagner le processus, un atelier de renforcement des capacités a été organisé à Asmara, la capitale.

La stratégie et l’atelier font suite au lancement du programme FIFA Football for Schools, déployé là-bas il y a quelques semaines.

Un nouveau programme de formation pour entraîneures

La FIFA a ajouté une nouvelle initiative à son vaste éventail de programmes de développement, conformément à sa mission d’investir dans le football féminin et de le promouvoir à l’échelle mondiale. Cette initiative vise à accroître le nombre et la qualité des entraîneures dans le monde « L’avenir de notre sport dépend des personnes que nous choisissons de soutenir aujourd’hui – et cet avenir doit inclure les femmes à tous les niveaux, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Dame Sarai Bareman, Directrice de la division du Football féminin de la FIFA

La première édition du programme a été une réussite. L'évènement a eu lieu en juin, à Lisbonne, au siège de la Fédération Portugaise de Football. Des entraîneures issues des six confédérations y ont participé. Le programme comprenait une large variété de sessions théoriques et pratiques, toutes conçues afin de doter les participantes des compétences essentielles au développement continu des formatrices d'entraîneurs.

Organisé deux ans avant le début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, cette initiative constitue une nouvelle étape vers l’émergence de la prochaine génération de stars du football féminin. « Peut-être que beaucoup de femmes ne réalisent tout simplement pas que cet espace existe », souligne la coach brésilienne Débora Ferreira, « Je crois que ce que la FIFA promeut est une manière de leur dire : 'Regardez, il y a un chemin que vous pouvez suivre'.»

Troisième édition du programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA

Un nouvel élan a été donné à des entraîneures venues des quatre coins du monde, avec le lancement à Zurich de la troisième édition du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures .

Ce mentorat est l'un des treize modules proposés dans le cadre du Programme de Développement Féminin de la FIFA. Il vise à faire progresser et à responsabiliser d'ambitieuses et talentueuses coachs sur lesquelles il faudra compter à l'avenir. Ces techniciennes seront suivies individuellement par un entraîneur spécialisé dans le football féminin pendant 18 mois.

Comme les années précédentes, la FIFA a fait appel à des entraîneurs renommés pour assurer le mentorat. Parmi eux figurent notamment les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ Tina Theune, Even Pellerud et Melanie Behringer, ainsi que des sélectionneurs en poste - Arthur Elias, Desiree Ellis et Joe Montemurro - pour n’en nommer que quelques-uns.

Quatre confédérations sur le pont

Des compétitions continentales ont été disputées dans quatre confédérations au cours du mois dernier. En Asie les rencontres comptaient, de surcroît, en tant que matchs qualificatifs à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027.

Le premier EURO Féminin de l'UEFA organisé en Suisse a été un immense succès. Les fan zones ont été conquises par un large public, un record historique de fréquentation ayant été battu avant même la fin de la phase de groupes. A noter que la Pologne et le Pays de Galles ont fait leurs grands débuts dans cette compétition, tandis que l’Italie s'est hissée jusqu'en demi-finale, stade qu'elle n'avait plus atteint depuis 1997.

La route vers la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC 2026 - et, par la même, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 - a débuté le 23 juin à Chiang Mai (Thaïlande) par une victoire de l’Inde contre la Mongolie en match d’ouverture. L’Inde a terminé en tête du Groupe B, devançant la Thaïlande qui compte pourtant deux participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Une page d’histoire a également été écrite à Yangon (Myanmar) : le Bangladesh s’est qualifié pour la première fois pour la phase finale de la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC en terminant en tête du Groupe C. Le Népal a failli les imiter, avant de caler face à l’Ouzbékistan à l'issue d’une séance de tirs au but organisée pour départager le Groupe F. Le casting est désormais complet. Les douze nations qualifiées ont désormais rendez-vous à Sydney le 29 juillet pour le tirage au sort.

La Copa América Féminine a débuté le 11 juillet en Équateur. Pour la première fois, la CONMEBOL organisera une compétition distincte pour désigner les équipes qualifiées à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. La compétition se jouera entre octobre 2025 et juin 2026.

La Coupe des Nations Féminine de l'OFC s'est déroulée aux Fidji, qui avaient également accueilli l’édition précédente, en 2022. Les Îles Salomon ont réalisé un exploit historique en remportant leur tout premier titre continental senior grâce à une victoire 3-2 acquise après prolongation, aux dépens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tenante du titre. Le tournoi a également été marqué par la performance remarquable de la petite nation polynésienne des Samoa, qui a terminé à la troisième place. Comme en Amérique du Sud, une compétition distincte déterminera les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027.