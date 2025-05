Le Laos célèbre l’inauguration d’un mini-terrain dans le cadre du projet FIFA Arena

Le terrain a été inauguré dans l’école secondaire Nakhouay de Vientiane, la capitale, alors que le Laos célébrait la Semaine mondiale du football . La cérémonie s’est déroulée en présence de Viphet Sihachakr, président de la Fédération Laotienne de Football (LFF), de Kanya Keomany, membre du Conseil de la FIFA et vice-présidente de la LFF, de Vilayvone Chanthalaty, gouverneure du district de Saysetha, et de Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie.

« Cette initiative marque une étape importante dans notre engagement en faveur du développement du football de jeunes et de base », a déclaré Viphet Sihachakr. « Le mini-terrain offrira aux écoliers et écolières un environnement sûr, accessible et moderne où ils pourront jouer, apprendre et grandir, à la fois sportivement et personnellement. À travers le football, nous ne faisons pas que former des talents, nous promouvons également des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le respect et la persévérance.