Grand huit pour Suarez, zéro pointé pour l'Argentine

Au programme de la dernière revue statistique de FIFA.com : la semaine historique de Luis Suarez, les nouveaux champions d'Italie et de Hongkong, mais aussi les événements historiques du championnat anglais.

21

ans que le championnat de Hongkong de football se refusait à tomber de nouveau dans l'escarcelle d'Eastern, qui est enfin remonté sur le trône lors de l'avant-dernière journée après être venu à bout de South China, club le plus titré du pays avec 41 couronnes. Mais si cette performance a eu un écho si particulier à travers la planète, c'est avant tout parce que l'équipe est entraînée par une femme. Chan Yuen-Ting, qui n'est âgée que de 27 ans et n'a perdu qu'un seul des 15 matches qu'elle a dirigés jusqu'à présent, est la toute première femme du monde du football à remporter un titre de première division à la tête d'une formation masculine.

14

rencontres consécutives sans défaite à domicile, voilà qui n'était plus arrivé à Leicesterdepuis 1933. Les hommes de Claudio Ranieri, auxquels il ne manque plus que trois points pour être sacrés, ne se sont inclinés qu'une seule fois lors de leurs 21 dernières sorties sur leur terrain. Ils ont signé leur plus large victoire de la saison en dominant aisément Swansea 4:0. Ils ont consolidé leur avance en tête du classement à la faveur du match nul entre Tottenham et West Bromwich Albion (1:1). À cette occasion, Craig Dawson est devenu le premier joueur des Baggies à marquer pour et contre son camp au cours d'un même match de Premier League. La semaine des Foxes a en outre pris une tournure exceptionnelle grâce à l'Algérien Riyad Mahrez, qui est devenu le premier Africain à se voir décerner le trophée de Joueur de l'année en Angleterre.

5

championnats successifs figurent au palmarès de la Juventus, une performance qu'elle avait déjà réalisée une fois au cours de son histoire, entre 1931 et 1935. Le club le plus titré du pays, avec 32 Scudetti, est le seul à avoir dominé plus d'une fois la Serie A pendant cinq années d'affilée. La Vieille Dame est parvenue à conserver sa couronne en dépit d'un début de saison cahoteux. Elle est même la première équipe à se retrouver au sommet après avoir perdu quatre de ses dix premiers matches et après avoir glané un seul point lors des trois premières journées. Malgré un retard de 11 points sur la première place fin octobre, les Turinois en comptent maintenant 12 d'avance sur leurs plus proches rivaux. Entretemps, ils ont remporté 24 de leurs 25 rencontres.

4

buts en un match pour un seul joueur, le championnat d'Espagne avait déjà connu. Que ledit joueur répète la même performance lors du match suivant, en revanche, c'est une première. Elle est l'œuvre de Luis Suarez, qui a marqué à huit reprises au total contre La Corogne et Gijón, trompant par ailleurs la vigilance du gardien adverse à chacune de ses tentatives cadrées. Face au Deportivo, balayé 8:0, l'attaquant du FC Barcelone a également délivré trois passes décisives, devenant le premier joueur de son club à signer un quadruplé et trois passes décisives dans un même match de Liga. Avec 53 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues jusqu'à présent, la saison 2015/16 est d'ores et déjà la plus prolifique de la carrière de l'Uruguayen, qui s'était "contenté" de 49 réalisations avec l'Ajax Amsterdam en 2009/10. De plus, il n'est que le deuxième Barcelonais à passer la barre des 50 buts en une seule saison après Lionel Messi.

0

but en quatre matches et seulement cinq en dix rencontres au total. Il s'agit du bilan du week-end dans le championnat d'Argentine, qui avait pourtant plusieurs clásicos à proposer. Pire, les derbies ont accouché de plus de cartons rouges (sept) que de buts. La dernière édition du Superclásico entre Boca Juniors et River Plate s'est elle aussi achevée sans que le préposé au tableau d'affichage ne soit sollicité. Lors de cette journée, 19 des 30 formations engagées en Primera División ont été incapables de trouver le chemin des filets.

En bref 47 secondes de jeu s'étaient écoulées à Wolfsbourg lorsque l'Islandais Alfred Finnbogason s'en est allé marquer le but le plus rapide de l'histoire d'Augsbourg en Bundesliga.

22 joueurs étrangers étaient présents au coup d'envoi du match entre l'Inter Milan et l'Udinese**, pour le premier match de l'histoire de la Serie A à débuter sans le moindre Italien sur la pelouse.

32 ans qu'Al Ahli** attendait de décrocher un troisième titre de champion d'Arabie Saoudite. C'est désormais chose faite, grâce à un succès sur Al Hilal, club le plus titré du pays.

*19 *qualifications pour la finale de la FA Cup était un record détenu par le seul club d'Arsenal jusqu'à qu'il soit rejoint par Manchester United, vainqueur 2:1 d'Everton à Wembley au terme d'une demi-finale haletante.