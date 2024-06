Conférence Annuelle de la FIFA sur la Réglementation du Football 2022

La toute première Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football, organisée en 2019, a constitué un tournant majeur. La FIFA entend en effet faire preuve d’ouverture et de transparence dans la gestion de ses opérations, initiatives, décisions et problèmes. Dans le même temps, elle accorde la plus grande importance aux propositions, avis et points de vue des parties prenantes du football.