Spectacle et suspense pour finir

Disputées sur cinq sites répartis sur trois continents, les FIFA Series™ 2024, auxquelles 24 associations membres de la FIFA participaient, se sont achevées en beauté ce mardi 26 mars. Spectacle et suspense ont été au rendez-vous des cinq rencontres au programme de cette dernière journée. La Croatie a notamment dû forcer son talent pour vaincre l'Egypte tandis que l'Afrique du Sud a accroché l'Algérie.

Retour en détails sur cette dernière journée des FIFA Series™ 2024 :

🥁 Résultats

FIFA Series 2024 Algérie™ 🇩🇿 Algérie 3-3 Afrique du Sud 🇿🇦

FIFA Series 2024 Egypte™ 🇪🇬 Egypte 2-4 Croatie 🇭🇷 🇳🇿 Nouvelle-Zélande 0-0 (2 tab 4) Tunisie 🇹🇳

FIFA Series 2024 Arabie Saoudite™ A 🇬🇾 Guyana 4-1 Cambodge 🇰🇭

FIFA Series 2024 Arabie Saoudite™ B 🇻🇺 Vanuatu 2-3 Brunei Darussalam 🇧🇳

FIFA Series 2024™ - Rencontres du 26 mars Previous 01 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 02 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 03 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 04 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 05 / 14 Guyana v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 06 / 14 Guyana v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 07 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 08 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 09 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 10 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 11 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 12 / 14 Marco Pasalic of Croatia is challenged by Mohamed Abdelmoneim Elsayed Mohamed Ahmed of Egypt 13 / 14 Andrej Kramaric of Croatia celebrates scoring 14 / 14 Lovro Majer of Croatia passes the ball whilst under pressure from Mohamed Abdelmoneim Elsayed Mohamed Ahmed of Egypt Next

🔘 Algérie 3-3 Afrique du Sud L'Algérie et l'Afrique du Sud se sont quittées sur un match nul (3-3) au terme d'une rencontre divertissante marquée par un but d'anthologie. Yassine Benzia a ouvert le score pour les locaux, mais un doublé de Themba Zwane a permis aux Bafana Bafana de renverser la vapeur. Les Fennecs n'ont jamais baissé les bras et sont revenus deux fois au score, grâce à Yacine Brahimi et à de nouveau Benzia, auteur d'un magnifique geste acrobatique pour répondre au troisième but sud-africain signé Elias Mokwana.

FIFA Series 2024™ | Algeria 3-3 South Africa 03:00

🔘 Egypte 2-4 Croatie La Croatie a dû renverser une situation mal engagée pour finalement l'emporter face à une équipe d'Egypte accrocheuse. Les Pharaons ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Rami Rabia. Mais les Européens ont su répondre avec la manière. Nicola Vlašić, Bruno Petković, Andrej Kramarić et Lovro Majer ont ainsi trouvé tour à tour le chemin des filets, Mohamed El-Shamy réduisant la marque dans le temps additionnel.

FIFA Series 2024™ | Egypte 2-4 Croatie 03:00

🔘 Nouvelle-Zélande 0-0 (2 tab 4) Tunisie C'est aux tirs-au-but que tout s'est joué, les deux équipes n'ayant pas réussi à se départager à l'issue de cette rencontre équilibrée et fermée. Les Kiwis ne sont pas passés loin d'une victoire, ayant obtenu un penalty en fin de match. Mais cet exercice lui a décidément fait défaut, Sarpreet Singh ayant raté sa tentative avant de voir Ben Wayne puis Elijah Just manquer les leurs dans la séance fatidique. A l'inverse, les Aigles de Carthage n'ont pas tremblé et finissent donc ces FIFA Series 2024 sur une bonne note.

FIFA Series 2024™ | New Zealand 0-0 (2-4 PSO) Tunisia 03:00

🔘 Guyana 4-1 Cambodge Plus entreprenant, le Guyana a concrétisé sa domination dès la 21e minute par l'intermédiaire d'Omari Glasgow. Piqué au vif, le Cambodge a réagi sous la houlette de Chanthea Sieng. Après avoir raté une première balle d'égalisation juste avant la mi-temps, l'attaquant cambodgien a remis les pendules à l'heure à la 53e minute. Le Guyana a repris le jeu à son compte et l'avantage au score dans la foulée. Glasgow, sur penalty, y est allé de son doublé, avant que Leo Lovell et Ryan Khedoo ne scellent le succès des Golden Jaguars.

FIFA Series 2024™ | Guyana 4-1 Cambodge 03:00

🔘 Vanuatu 2-3 Brunei Darussalam Mené au score, Brunei Darussalam a fait preuve de caractère pour parvenir à renverser le Vanuatu 3-2. Grâce à de jolies frappes, Bong Kalo et Kerry Iawak ont donné l'avantage par deux fois aux Océaniens. Mais leurs adversaires ont trouvé les ressources pour réagir sur trois coups de pied arrêté. Muhd Syafiq Safiuddin, Muhammad Nurikhwan ont ainsi signé les buts égalisateurs, Muhammad Hakeme inscrivant celui de la victoire dans le temps additionnel.