L’Argentine et l’Allemagne tirent leur épingle du jeu dans le Top 10

L’Argentine, championne du monde en titre, reprend la deuxième place à la France

L’Allemagne réintègre le Top 10 après une courte absence

Le Niger, les Îles Féroé et le Lesotho enregistrent les meilleures progressions

L’Espagne (1re) conforte sa place de leader grâce à ses deux récentes victoires, après avoir mis fin au long règne argentin, entamé en avril 2023, lors de la dernière édition. L’Argentine (2e, +1), championne du monde en titre, n’est pas en reste. L’Albiceleste devance désormais la France (3e, -1), qui fait les frais du match nul (2–2) concédé en Islande dans le cadre des qualifications de l’UEFA.

Après une courte absence, l’Allemagne (10e, +2) réintègre le Top 10 aux dépens de la Croatie (11e, -2), qui perd du terrain après avoir été tenue en échec par la Tchéquie (44e, -5). Plus haut, les Pays-Bas (6e, +1) profitent de la défaite du Brésil (7e, -1) en amical face au Japon pour doubler les Sud-Américains.

Plus loin dans le Top 50, la Hongrie (37e, +4), l’Écosse (38e, +5), le Nigeria (41e, +4) et la Roumanie (47e, +4) récoltent les fruits de leurs bonnes performances.

Mais les plus nettes progressions interviennent plus bas dans le classement. Le Niger (108e), le Lesotho (144e) et les Îles Féroé (127e) gagnent tous les trois neuf places. L’excellente campagne de qualification des Féroïens – et notamment leur surprenante victoire face aux Tchèques – leur permet d’engranger plus de points que quiconque au classement.

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Allemagne (10e, plus 2) Sorties du Top 10 Croatie (11e, moins 2) Nombre total de matches disputés 173 Plus grand nombre de matches disputés 168 équipes (3 matches chacune) Plus grande progression en termes de points Îles Féroé (plus 37,95) Plus grande progression en termes de places Îles Féroé, Lesotho et Niger (plus 9) Plus grand recul en termes de points Suède (moins 27,63) Plus grand recul en termes de places Grèce et Suède (moins 8) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives non classées Érythrée

Le Kosovo (84e, +7), qui atteint le meilleur classement de son histoire, est également l’auteur d’une remarquable progression, de même que la Syrie (86e) et le Liberia (138e), qui grappillent six places chacun. À l’inverse, la Grèce (48e) et la Suède (40e), toutes deux battues en qualifications, perdent huit places.

Le classement complet est disponible sur Inside FIFA.