L’Espagne de retour au sommet

Championne d’Europe en titre, la Roja retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014

En tête depuis avril 2023, l’Argentine retombe au troisième rang tandis que la France est désormais deuxième

La Slovaquie signe la meilleure progression (+10 places) et s’invite dans le Top 50

Le football de sélections a fait son grand retour après une première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ couronnée de succès et la pause estivale sur les terrains européens. En effet, les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont battu leur plein que ce soit en Afrique, en Europe ou aux Amériques.

Au total, plus de 200 matches se sont disputés à travers le monde, ce qui n’a pas manqué d’entraîner des changements dans le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de septembre 2025.

Premier chamboulement notable, l’Espagne (1re, +1) met fin à la domination de l’Argentine (3e, -2), qui cède sa place de leader occupée depuis avril 2023. Avec ce retour au sommet, la championne d’Europe en titre retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014.

D’autres changements sont à signaler en tête de classement : la France (2e, +1) passe elle aussi devant l’Albiceleste, tandis que le Portugal (5e, +1), la Croatie (9e, +1) et l’Italie (10e, +1) profitent des chutes du Brésil (6e, -1) et de l’Allemagne (12e, -3). Pénalisée par sa défaite lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, la Mannschaft quitte ainsi le Top 10 pour la première fois depuis octobre 2024.

Par ailleurs, le Maroc (11e, +1) gagne une place après avoir remporté huit des neuf rencontres qu’il a disputées depuis la dernière édition du classement, en juillet.

Mais la principale progression est à mettre au crédit de la Slovaquie (42e, +10), qui gagne dix places et retrouve le Top 50 à la faveur d’un parcours de qualification entamé sur les chapeaux de roue avec deux succès, dont un contre l’Allemagne.

De leur côté, la Gambie (115e, + 8), Madagascar (108e, +7), le Paraguay (37e, +6), l’Ouganda (82e, +6), la Libye (112e, +5), le Suriname (131e, +5), et les Îles Féroé (136e, +5) gagnent au moins cinq places chacun.

Leader Espagne (plus 1) Entrées dans le Top 10 Italie (10e, plus 1) Sorties du Top 10 Allemagne (12e, moins 3) Nombre total de matches disputés 215 Plus grand nombre de matches disputés Madagascar, Maroc (9 matches chacun) Plus grande progression en termes de points Slovaquie (plus 25,31) Plus grande progression en termes de places Slovaquie (plus 10) Plus grand recul en termes de points République centrafricaine (moins 26,18) Plus grand recul en termes de places Zimbabwe (moins 9 ranks) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives non classées Érythrée

À noter également que le Canada (26e, + 2), l’un des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, et le Kosovo (91e, + 4) n’ont jamais figuré aussi haut depuis la création du classement en 1993.

Le classement complet est consultable sur Inside FIFA.