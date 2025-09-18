L’Espagne de retour au sommet

Championne d’Europe en titre, la Roja retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014
En tête depuis avril 2023, l’Argentine retombe au troisième rang tandis que la France est désormais deuxième
La Slovaquie signe la meilleure progression (+10 places) et s’invite dans le Top 50
Le football de sélections a fait son grand retour après une première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ couronnée de succès et la pause estivale sur les terrains européens. En effet, les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont battu leur plein que ce soit en Afrique, en Europe ou aux Amériques.
Au total, plus de 200 matches se sont disputés à travers le monde, ce qui n’a pas manqué d’entraîner des changements dans le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de septembre 2025.
Premier chamboulement notable, l’Espagne (1re, +1) met fin à la domination de l’Argentine (3e, -2), qui cède sa place de leader occupée depuis avril 2023. Avec ce retour au sommet, la championne d’Europe en titre retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014.
D’autres changements sont à signaler en tête de classement : la France (2e, +1) passe elle aussi devant l’Albiceleste, tandis que le Portugal (5e, +1), la Croatie (9e, +1) et l’Italie (10e, +1) profitent des chutes du Brésil (6e, -1) et de l’Allemagne (12e, -3). Pénalisée par sa défaite lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, la Mannschaft quitte ainsi le Top 10 pour la première fois depuis octobre 2024.
Par ailleurs, le Maroc (11e, +1) gagne une place après avoir remporté huit des neuf rencontres qu’il a disputées depuis la dernière édition du classement, en juillet.
Mais la principale progression est à mettre au crédit de la Slovaquie (42e, +10), qui gagne dix places et retrouve le Top 50 à la faveur d’un parcours de qualification entamé sur les chapeaux de roue avec deux succès, dont un contre l’Allemagne.
De leur côté, la Gambie (115e, + 8), Madagascar (108e, +7), le Paraguay (37e, +6), l’Ouganda (82e, +6), la Libye (112e, +5), le Suriname (131e, +5), et les Îles Féroé (136e, +5) gagnent au moins cinq places chacun.
Leader
Espagne (plus 1)
Entrées dans le Top 10
Italie (10e, plus 1)
Sorties du Top 10
Allemagne (12e, moins 3)
Nombre total de matches disputés
215
Plus grand nombre de matches disputés
Madagascar, Maroc (9 matches chacun)
Plus grande progression en termes de points
Slovaquie (plus 25,31)
Plus grande progression en termes de places
Slovaquie (plus 10)
Plus grand recul en termes de points
République centrafricaine (moins 26,18)
Plus grand recul en termes de places
Zimbabwe (moins 9 ranks)
Nouvelles entrées dans le classement
Aucune
Sorties du classement
Aucune
Équipes inactives non classées
Érythrée
À noter également que le Canada (26e, + 2), l’un des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, et le Kosovo (91e, + 4) n’ont jamais figuré aussi haut depuis la création du classement en 1993.
Le classement complet est consultable sur Inside FIFA.
Le prochain Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola sera publié le 23 octobre.