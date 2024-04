Les clubs mexicains virent en tête dans la course à la qualification pour le Mundial de Clubes FIFA 2025™

La Concacaf doit encore lever le voile sur l'identité de son dernier représentant pour la compétition, qui aura lieu l’an prochain aux États-Unis

Les quarts de finale de la Coupe des Champions de la Concacaf livreront leur verdict cette semaine

La Ligue des Champions de l’UEFA aborde elle aussi ses quarts de finale

La lutte fait toujours rage pour l’attribution de la quatrième et dernière place de représentant de la Concacaf lors de l’édition inaugurale du Mundial de Clubes FIFA 2025™ (Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™). En effet, les noms des qualifiés pour les demi-finales seront connus cette semaine tandis que, de l’autre côté de l’Atlantique, la Ligue des Champions de l’UEFA entame ses quarts de finale. En Afrique, deux places restent à saisir à l’issue des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF.

Les clubs mexicains dominent les débats dans cette Coupe des Champions de la Concacaf 2024 et plusieurs d’entre eux ne font plus mystère de leur ambition d’imiter le CF Monterrey (MEX), le Seattle Sounders FC (USA) et le Club León (MEX), lauréats des trois précédentes éditions.

Vainqueur 2-1 à l’aller, Monterrey reçoit cette semaine le Club Internacional de Fútbol Miami (USA) de Lionel Messi. De son côté, le CF Pachuca (MEX) n’a pas grand-chose à craindre au moment d’accueillir le CS Herediano (CRC) au stade Hidalgo, après son écrasante victoire 5-0 à l’issue de la première manche.

Le Club América (MEX) semble aussi à l’abri de toute mauvaise surprise face à New England Revolution (USA), ayant balayé son adversaire à l'extérieur (4-0). La situation est plus incertaine pour les Tigres UANL (MEX) et Columbus Crew (USA), qui s’étaient séparés sur un nul 1-1.

Si Monterrey devait à nouveau s'imposer dans la compétition, la quatrième place serait attribuée sur la base du classement de la confédération, ce qui ferait les affaires de Philadelphia Union (USA). En Europe, le FC Barcelone (ESP), quintuple champion d’Europe, doit absolument éliminer le Paris Saint-Germain FC (FRA) pour conserver une chance de se qualifier, que ce soit par l’intermédiaire du classement ou en remportant la compétition. Si l’aventure devait s’arrêter là pour les Catalans, le Club Atlético de Madrid (ESP) sera assuré d’être du voyage en vertu de son classement et ce quelle que soit l’issue de son duel contre le BV Borussia 09 Dortmund (GER). De même, le FC Salzburg (AUT) validera son billet si Arsenal FC (ENG), qui ne peut se qualifier qu’en tant que champion, sort vaincu de sa double confrontation avec le FC Bayern München (GER). Les matches aller auront lieu les 9 et 10 avril ; la seconde manche étant programmée la semaine suivante. Aucune autre équipe ne peut plus ambitionner de décrocher l’une des deux dernières places dans la zone UEFA.

Si Al Ahly (EGY), champion d’Afrique 2020/21 et 2022/23, et le Wydad Athletic Club (MAR), champion d’Afrique 2021/22, sont assurés de disputer la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, deux places restent à pourvoir en Afrique. La première ira au vainqueur de l’édition en cours, tandis que l’autre sera attribuée en fonction du classement. Le Mamelodi Sundowns FC (RSA) et l’Espérance Sportive de Tunis (TUN) sont les seuls encore en course dans cette catégorie. Tous deux ont forcé la porte des demi-finales en s’imposant aux tirs au but, après des matches nuls et vierges contre le Young Africans SC (TAN) et l’AS des Employés de Commerce Mimosas (CIV) respectivement. Leurs routes se croiseront les 19 et 26 avril prochains. Les deux formations peuvent cependant se qualifier si Al Ahly, opposé au Tout Puissant Mazembe (COD), s’adjuge son 12e titre continental dans quelques semaines.

En Asie, les deux accessits seront attribués au lauréat de la Ligue des Champions de l’AFC et à l’équipe la mieux classée. Une victoire (ou deux nuls) et Ulsan HD FC (KOR) serait assuré de devancer le Jeonbuk Motors FC (KOR). Bien entendu, une qualification pour la finale ferait également l’affaire des premiers nommés. Ulsan défie les Yokohama F. Marinos (JPN) les 17 et 24 avril prochains. L’équipe entraînée par Harry Kewell n’a, quant à elle, d’autre choix que de remporter la compétition pour la première fois si elle veut être de la partie l'an prochain. Dans l’autre demi-finale (disputée le 16 et 23 avril), Al Ain FC (UAE) donnera la réplique à Al Hilal (KSA), quadruple champion d’Asie et d’ores et déjà qualifié en tant que lauréat de l’édition 2021. En cas de cinquième sacre saoudien, les Sud-Coréens d'Ulsan et de Jeonbuk les accompagneraient aux États-Unis. En outre, si Al Hilal et Ulsan se qualifient tous les deux pour la finale, Jeonbuk validera automatiquement son billet pour la Coupe du Monde des Clubs.